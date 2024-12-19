https://ria.ru/20241219/posobie-1990141244.html

Путин оценил эффект от единого пособия для семей с детьми

Путин оценил эффект от единого пособия для семей с детьми - РИА Новости, 19.12.2024

Путин оценил эффект от единого пособия для семей с детьми

Единое пособие для семей с детьми действует эффективно, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:02:00+03:00

2024-12-19T14:02:00+03:00

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общество

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Единое пособие для семей с детьми действует эффективно, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Это целая программа создана. Мы занимаемся этим постоянно, эти инструменты совершенствуются… Во-первых, единое пособие для семей с детьми. Оно действует эффективно. Мы выплачиваем это пособие от беременности женщины до достижения ребенком 18-летия, то есть 17 лет включая. Такое пособие получают уже свыше 10 миллионов детей и примерно 320 тысяч беременных женщин. Второе, наше уникальное изобретение - такого нет нигде в мире, - материнский капитал, который мы постоянно пополняем", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, что делается для улучшения демографической ситуации в стране.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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Ольга Фомченкова

общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, дети, год семьи, социальный навигатор, детские вопросы