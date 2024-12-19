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Экстренные службы рассказали о последствиях ЧП с поездами в Заполярье
Экстренные службы рассказали о последствиях ЧП с поездами в Заполярье - РИА Новости, 19.12.2024
Экстренные службы рассказали о последствиях ЧП с поездами в Заполярье
Одна опора контактной сети и 50 метров железнодорожного полотна повреждены в результате столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T10:21:00+03:00
2024-12-19T10:21:00+03:00
2024-12-19T10:21:00+03:00
происшествия
мурманская область
мурманск
санкт-петербург
ржд
столкновение поездов в мурманской области
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Одна опора контактной сети и 50 метров железнодорожного полотна повреждены в результате столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, в котором, как сообщали РЖД, было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны сошли с рельсов. Из-за аварии пострадал 31 человек, из них пятеро детей. Госпитализировано 14 человек, из них четыре человека в тяжёлом состоянии. Два человека погибли. "По уточненной информации, при столкновении поездов повреждены 50 метров железнодорожного полотна и одна опора контактной сети", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры с места столкновения поездов в Мурманской области
Задержан машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским составом в Мурманской области, сообщает СК.
2024-12-19T10:21
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Происшествия, Мурманская область, Мурманск, Санкт-Петербург, РЖД, Столкновение поездов в Мурманской области
Экстренные службы рассказали о последствиях ЧП с поездами в Заполярье
Опору контактной сети и 50 м ж/д полотна повредило при ЧП с поездами в Заполярье