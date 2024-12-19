https://ria.ru/20241219/poezda-1990055989.html

Экстренные службы рассказали о последствиях ЧП с поездами в Заполярье

Экстренные службы рассказали о последствиях ЧП с поездами в Заполярье - РИА Новости, 19.12.2024

Экстренные службы рассказали о последствиях ЧП с поездами в Заполярье

Одна опора контактной сети и 50 метров железнодорожного полотна повреждены в результате столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T10:21:00+03:00

2024-12-19T10:21:00+03:00

2024-12-19T10:21:00+03:00

происшествия

мурманская область

мурманск

санкт-петербург

ржд

столкновение поездов в мурманской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989963738_68:0:2527:1383_1920x0_80_0_0_9fdf33b1456e679b8700762e68b2d1ef.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Одна опора контактной сети и 50 метров железнодорожного полотна повреждены в результате столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, в котором, как сообщали РЖД, было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны сошли с рельсов. Из-за аварии пострадал 31 человек, из них пятеро детей. Госпитализировано 14 человек, из них четыре человека в тяжёлом состоянии. Два человека погибли. "По уточненной информации, при столкновении поездов повреждены 50 метров железнодорожного полотна и одна опора контактной сети", - сказал собеседник агентства.

мурманская область

мурманск

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места столкновения поездов в Мурманской области Задержан машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским составом в Мурманской области, сообщает СК. 2024-12-19T10:21 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мурманская область, мурманск, санкт-петербург, ржд, столкновение поездов в мурманской области, видео