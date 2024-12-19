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В Петербурге женщина упала при входе в метро и умерла в больнице
В Петербурге женщина упала при входе в метро и умерла в больнице - РИА Новости, 19.12.2024
В Петербурге женщина упала при входе в метро и умерла в больнице
Жительница Санкт-Петербурга упала при входе на станцию метро "Пролетарская" и позже умерла в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Петербургского... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:56:00+03:00
2024-12-19T16:56:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга упала при входе на станцию метро "Пролетарская" и позже умерла в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Петербургского метрополитена."Женщина в среду упала у входной двери в вестибюль из-за плохого самочувствия. Сотрудники метрополитена сразу же подошли к ней и вызвали скорую помощь", — уточнили там.Источник РИА Новости в экстренных службах добавил, что женщину 1985 года рождения госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе с диагнозами "сотрясение головного мозга" и "черепно-мозговая травма". Пострадавшая успела рассказать медикам, что ее ударило входной дверью примерно в 12:40. "В 17:15 врачи зафиксировали смерть женщины. Предположительно, причиной послужил разрыв аневризмы", — сказал собеседник агентства. На появившейся в социальных сетях записи видео видно, что женщина при входе в вестибюль пошатывается и падает, ударяясь о дверь.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге женщина упала при входе в метро и умерла в больнице
В Петербурге женщина упала при входе в метро и умерла в больнице из-за аневризмы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга упала при входе на станцию метро "Пролетарская" и позже умерла в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Петербургского метрополитена.
«
"Женщина в среду упала у входной двери в вестибюль из-за плохого самочувствия. Сотрудники метрополитена сразу же подошли к ней и вызвали скорую помощь", — уточнили там.
Источник РИА Новости в экстренных службах добавил, что женщину 1985 года рождения госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе с диагнозами "сотрясение головного мозга" и "черепно-мозговая травма". Пострадавшая успела рассказать медикам, что ее ударило входной дверью примерно в 12:40.
"В 17:15 врачи зафиксировали смерть женщины. Предположительно, причиной послужил разрыв аневризмы", — сказал собеседник агентства.
На появившейся в социальных сетях записи видео видно, что женщина при входе в вестибюль пошатывается и падает, ударяясь о дверь.