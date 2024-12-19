В Петербурге турист из Турции стал жертвой вымогателей
В Петербурге задержали четырех человек после вымогательства у туриста из Турции
Полиция. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала четырех жителей Вологодской области после того, как турист из Турции стал жертвой вымогательства, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне вечером мужчина сообщил в полицию Центрального района о том, что его знакомого насильно держат в квартире одного из домов на 2-й Советской улице, требуя деньги. Прибыв на место происшествия, правоохранители узнали у 24-летнего гражданина Турции, что двое незнакомых мужчин избивали его и вымогали более 1 миллиона рублей.
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"Действуя оперативно, сыщики проверили возможные пути отхода и обнаружили предполагаемых вымогателей, а с ними и двух девушек, на лестничной клетке верхнего этажа подъезда. Все участники инцидента были доставлены в отдел полиции для разбирательства", – рассказали в полиции.
Как установили правоохранители, приехавший в Петербург 7 декабря гражданин Турции решил "скрасить один из вечеров" и познакомился с двумя девушками через "специфические чаты мессенджера". Новые знакомые пригласили иностранца в свою квартиру, однако поставили ему условие достать наркотики.
"Не желаю отступать, иностранец позвонил своему знакомому, проживающему в Мурино, и попросил достать запрещенные вещества. Товарищ откликнулся и спустя короткое время привез и передал вышедшему на улицу интуристу почти 5 граммов марихуаны. Тот бросился обратно в квартиру к девушкам. Однако там его уже поджидали двое суровых незнакомцев. Они стали избивать потерпевшего и потребовали 1 300 000 рублей... в противном случае угрожая вызвать полицию и "сдать" иностранца за хранение наркотиков", – приводит ГУМВД историю "приключений" иностранца в России.
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Улучив момент, потерпевший написал сообщение о помощи своему приятелю, который и вызвал полицию. Результатом разбирательства стало возбуждение двух уголовных дел по статье 163 УК РФ о вымогательстве и статье 228 УК РФ о незаконном обороте наркотиков.
"Фигуранты дела о вымогательстве оказались жителями Вологодской области, мужчины, 30 и 35 лет, и девушки-сообщницы, 21 и 19 лет. Старший из мужчин уже имеет три судимости за плечами. Все четверо заключены под стражу", – заключают в ГУМВД.
Также арестован знакомый потерпевшего, который стал фигурантом дела о незаконном обороте наркотиков.
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