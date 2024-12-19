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Пасечник заявил о восстановлении более 4,5 тысячи объектов в ЛНР
Пасечник заявил о восстановлении более 4,5 тысячи объектов в ЛНР - РИА Новости, 19.12.2024
Пасечник заявил о восстановлении более 4,5 тысячи объектов в ЛНР
Более 4,5 тысяч объектов в ЛНР восстановлено, в том числе свыше 2 тысяч километров дорог, с момента вхождения в состав Российской Федерации, заявил глава... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:56:00+03:00
2024-12-19T16:56:00+03:00
2024-12-19T17:02:00+03:00
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ЛУГАНСК, 19 дек - РИА Новости. Более 4,5 тысяч объектов в ЛНР восстановлено, в том числе свыше 2 тысяч километров дорог, с момента вхождения в состав Российской Федерации, заявил глава республики Леонид Пасечник. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сообщил, что в новых регионах уже восстановлена 21 тысяча объектов, в течение ближайших 5-6 лет должны восстановить и построить еще 20 тысяч объектов. "После вхождения в состав России в регионе было отремонтировано более 4500 различных объектов. И в том числе свыше 2000 км автомобильных дорог", - написал Пасечник в своем Telegram-канале после озвученных президентом промежуточных итогов программы по развитию новых регионов страны. Он подчеркнул, что жители ЛНР ежедневно видят восстановление дорог, домов, жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также социальных и культурных объектов. Прямая линия Путина - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" - прошла в четверг.
https://ria.ru/20240930/pasechnik-1975420285.html
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луганская народная республика, россия, владимир путин, леонид пасечник, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Луганская Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Леонид Пасечник, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Пасечник заявил о восстановлении более 4,5 тысячи объектов в ЛНР
Пасечник: в ЛНР восстановили более 4,5 тысячи объектов после вхождения в Россию