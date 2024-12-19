https://ria.ru/20241219/obrazovanie-1990250361.html
Минпросвещения рассказало о тестах по русскому для детей мигрантов
Минпросвещения рассказало о тестах по русскому для детей мигрантов - РИА Новости, 19.12.2024
Минпросвещения рассказало о тестах по русскому для детей мигрантов
Тестирование по русскому языку для приема в школу детей мигрантов будет проводиться бесплатно в государственной или муниципальной организации, сообщили в... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:38:00+03:00
2024-12-19T18:38:00+03:00
2024-12-19T18:51:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129945/29/1299452984_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_a6eb2dd3a2917549ceb73fe52ef62ba4.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Тестирование по русскому языку для приема в школу детей мигрантов будет проводиться бесплатно в государственной или муниципальной организации, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ."Тестирование на знание русского языка для поступления в школу будет проводиться в государственной или муниципальной общеобразовательной организации на бесплатной основе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241219/migratsiya-1990150596.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129945/29/1299452984_101:0:1878:1333_1920x0_80_0_0_ac120b2a6668e6fa28818b40e52a6f14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Минпросвещения рассказало о тестах по русскому для детей мигрантов
Тесты по русскому для детей мигрантов будут проводиться бесплатно