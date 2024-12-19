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Минпросвещения рассказало о тестах по русскому для детей мигрантов - РИА Новости, 19.12.2024
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18:38 19.12.2024 (обновлено: 18:51 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/obrazovanie-1990250361.html
Минпросвещения рассказало о тестах по русскому для детей мигрантов
Минпросвещения рассказало о тестах по русскому для детей мигрантов - РИА Новости, 19.12.2024
Минпросвещения рассказало о тестах по русскому для детей мигрантов
Тестирование по русскому языку для приема в школу детей мигрантов будет проводиться бесплатно в государственной или муниципальной организации, сообщили в... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:38:00+03:00
2024-12-19T18:51:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Тестирование по русскому языку для приема в школу детей мигрантов будет проводиться бесплатно в государственной или муниципальной организации, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ."Тестирование на знание русского языка для поступления в школу будет проводиться в государственной или муниципальной общеобразовательной организации на бесплатной основе", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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общество, россия
Общество, Россия
Минпросвещения рассказало о тестах по русскому для детей мигрантов

Тесты по русскому для детей мигрантов будут проводиться бесплатно

© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Fotolia / Syda Productions
Урок в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Тестирование по русскому языку для приема в школу детей мигрантов будет проводиться бесплатно в государственной или муниципальной организации, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Тестирование на знание русского языка для поступления в школу будет проводиться в государственной или муниципальной общеобразовательной организации на бесплатной основе", - говорится в сообщении.
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