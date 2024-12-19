https://ria.ru/20241219/obrazovanie-1990250361.html

Минпросвещения рассказало о тестах по русскому для детей мигрантов

Минпросвещения рассказало о тестах по русскому для детей мигрантов - РИА Новости, 19.12.2024

Минпросвещения рассказало о тестах по русскому для детей мигрантов

Тестирование по русскому языку для приема в школу детей мигрантов будет проводиться бесплатно в государственной или муниципальной организации, сообщили в... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T18:38:00+03:00

2024-12-19T18:38:00+03:00

2024-12-19T18:51:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Тестирование по русскому языку для приема в школу детей мигрантов будет проводиться бесплатно в государственной или муниципальной организации, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ."Тестирование на знание русского языка для поступления в школу будет проводиться в государственной или муниципальной общеобразовательной организации на бесплатной основе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241219/migratsiya-1990150596.html

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