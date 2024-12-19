https://ria.ru/20241219/obrazovanie-1990146887.html

В Ивановской области высшее образование и науку интегрируют в экономику

В Ивановской области высшее образование и науку интегрируют в экономику - РИА Новости, 19.12.2024

В Ивановской области высшее образование и науку интегрируют в экономику

В 2022 году Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки РФ по развитию высшего образования. Задача, поставленная... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:42:00+03:00

2024-12-19T15:42:00+03:00

2024-12-19T15:42:00+03:00

ивановская область

станислав воскресенский

александр морозов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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В 2022 году Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки РФ по развитию высшего образования. Задача, поставленная регионом, – готовить кадры и заложить основы качественно новой экономики с развитием высокотехнологичных производств и формированием высокооплачиваемых рабочих мест. На каком этапе сегодня эта работа – в материале РИА Новости.Образование на стыке наук и вузовКлючевым в развитии высшего образования стало объединение ивановских вузов в консорциум "Иваново". Это основа и научно-образовательная база будущего кампуса "Большая Ивановская мануфактура" ("БИМ"). Решение значительно укрепило позиции вузов в сотрудничестве с крупными компаниями, считает губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. "Все прорывы происходят на междисциплинарном уровне, и нам важно было разрушить "китайские стены" между учеными наших вузов. Мы их объединили в консорциум, и результатом стал запуск 17 межвузовских научно-исследовательских образовательных программ", – пояснил Воскресенский.Приоритетные направления консорциума и кампуса "БИМ" – урбанистика, дизайн, новые материалы, энергетика.Так, на базе Ивановского госуниверситета совместно с Ивановским политехническим университетом и Центром территориального развития Ивановской области успешно реализуется сетевая магистерская образовательная программа "Комплексные исследования городской среды". Цель – подготовка специалистов в сфере урбанистики. По программе обучаются социологи, культурологи, историки, управленцы и педагоги. Конкурс на поступление на программу в 2024 году составил 5 человек на место. Первые выпускные квалификационные работы студенты защитят уже в 2025 году.Одна из новых сетевых образовательных программ - "Химическая технология теплоносителей и радиоэкология ядерных энергетических установок". Базовым вузом здесь выступит Ивановский государственный химико-технологический университет, часть компетенций в области ядерных технологий и химических технологий атомных станций студенты получат в Ивановском государственном энергетическом университете."Это первая сетевая образовательная программа, в которой задействованы самые сильные компетенции ИГХТУ и ИГЭУ. Мы реализуем ее в рамках сотрудничества участников консорциума университетов и научно-исследовательских организаций "Иваново", а также в соответствии с дорожной картой научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская мануфактура", - рассказала ректор ИГХТУ Наталья Гордина.Выпускники новой образовательной программы смогут решать задачи в области радиационной химии и радиационного материаловедения, химической технологии материалов в сфере ядерной энергетики, а также ядерной и радиационной безопасности. Запрос на специалистов в этой области есть уже сейчас. К числу таких компаний относится "Концерн Росэнергоатом", который также выступает основным индустриальным партнером программы."В химических цехах атомных электростанций, службах радиационного контроля, а также в ряде других структур атомной промышленности требуются универсальные специалисты, которые одновременно хорошо подготовлены и в области химических технологий, и в области энергетики, поэтому для выпускников этой специальности есть гарантии востребованности и трудоустройства", - отметил ректор ИГЭУ Григорий Ледуховский.Срок обучения по новой образовательной программе составит пять с половиной лет, а первый набор состоится уже в 2025 году. По итогам обучения квалификацию выпускникам будут присваивать сразу два университета с соответствующей записью в дипломе специалиста.Научно-техническое развитие регионовКак отметили эксперты, Ивановская область наряду еще с тремя регионами показала наиболее существенную положительную динамику в этой области. Регион занял в рейтинге научно-технического развития субъектов по итогам 2023 года 52-е место, за год поднявшись сразу на 8 позиций.При составлении рейтинга учитывались 19 показателей эффективности научно-технологической деятельности, имеющейся материально-технической базы и другие факторы, для анализа использовались данные Росстата и Роспатента.Объединение вузов вокруг научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская мануфактура" в этом направлении ключевой фактор. Участники консорциума проводят совместные научные исследования по более чем 20 темам и приоритетным направлениям, подготовлено свыше 180 совместных научных публикаций.По поручению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского налажен доступ предприятий к базе научных проектов региона: опубликован специальный реестр научно-практических разработок ивановских ученых, которые могут быть использованы в различных сферах производства. В перечне порядка 140 исследований – в области машиностроения, станкостроения, ювелирной промышленности, судостроения, приборостроения, производства медтехники, фармацевтики, биомедицины, текстильной промышленности, агрономии и других.Сделать высшее образование отраслью экономикиВ России высшее образование всегда воспринималась как важнейшая социальная сфера. Между тем, во многих странах высшее образование, научно-исследовательские проекты - это серьезная отрасль экономики, которая приносит налоги в бюджеты разных уровней и генерирует зарплаты для людей. Станислав Воскресенский уверен: в Ивановской области высшее образование такой индустрией постепенно становится.Например, Ивановский государственный энергетический университет. В 2022 году с подачи губернатора вуз заключил соглашение о партнерстве с "Концерном Росэнергоатом". За это время в вузе создали научно-образовательные центры для подготовки специалистов для строительства и эксплуатации АЭС. Также создан Центр компетенций по релейной защите и автоматике. По оценке Минэнерго России, ИГЭУ занимает ведущие позиции в стране по этому направлению. В Центре предиктивной аналитики, диагностики и цифровой энергетики изучают и совершенствуют технологии диагностики оборудования, в том числе при помощи VR-тренажера, программы для которого создают сами студенты. Лаборатория прецизионных систем формирования микроклимата в производственных помещениях – фактически действующий энергоузел. Лаборатория станет ядром для подготовки специалистов цехов спецвентиляции и кондиционирования щита управления энергоблоком АЭС. Всего ИГЭУ подготовил более 1,6 тысячи специалистов для атомной промышленности.Фото 3На новом оборудовании студенты, а также действующие сотрудники Росатома отрабатывают реальные приемы работы на энергетическом объекте и занимаются научными исследованиями.Как результат, ИГЭУ стал членом Ассоциации "Консорциум опорных вузов Госкорпорации "Росатом" и ключевым вузом по подготовке кадров для "Росэнергоатома". В этом году госкорпорация в 2 раза увеличила запрос запрос на подготовку в ИГЭУ специалистов для отрасли – до 250 человек в год.Разрабатываемые ивановскими вузами совместные программы синхронизированы с социально-экономической стратегией развития региона. Например, в Ивановском политехническом университете налажено взаимодействие с предприятиями легкой промышленности и других отраслей. Авторский коллектив в составе представителей политехнического университета, ряда НИИ и промышленных компаний получил премию правительства Российской Федерации за 2024 год в области науки и техники. Результатом научных разработок стало создание и внедрение в производство принципиально новых технологий отделки тканей, позволившее создать новый ассортимент конкурентных швейных изделий для разных сфер, в том числе с увеличенным запасом прочности, обеспечить замещение импортной текстильной продукции специального назначения.Ивановский государственный химико-технологический университет активно сотрудничает с компаниями группы "ФосАгро". При поддержке предприятий группы в вузе обновляют лаборатории и создают новые образовательные пространства. Компания инвестирует в научно-технологические разработки на базе ИГХТУ."Высшее образование должно быть органической частью Ивановской области. Нам надо, чтобы вузы повышали уровень жизни в нашем регионе, а для этого должно быть гораздо теснее общение с предприятиями, компании должны создаваться вокруг университетов", – убежден Воскресенский."Подружить предприятия с наукой"Губернатор региона поставил задачу расширять контакты вузов Ивановской области с производствами. По его словам, важно внедрять технологические решения, найденные молодыми учеными региона, в жизнь. Механизмом может стать включение ученых в состав советов директоров предприятий. "Во-первых, предприятиям было бы полезен взгляд системного человека, а ученый все-таки мыслит системно. А ученый понимал бы, что называется, как "хлебушек печется" – что такое экономика и производство", - пояснил Воскресенский.Начать губернатор предложил с областного предприятия "Водоканал". Ивановские вузы занимаются технологиями очистки воды, и ученым есть, что предложить работникам "на земле"."Инициатива губернатора по укреплению связей научного сообщества и производства, безусловно, имеет большое значение. Мы открыты для диалога и готовы к сотрудничеству с любыми заинтересованными сторонами. Надеемся, что такое взаимодействие позволит повысить качество наших услуг для жителей области и эффективно решать задачи Водоканала", - отметил генеральный директор АО "Водоканал" Александр Морозов.В регионе выразили надежду, что вслед за областным предприятием к такой практике подключатся и частные компании. "Это – лучшие мировые практики", – пояснил Станислав Воскресенский.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, александр морозов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)