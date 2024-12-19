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В Ивановской области высшее образование и науку интегрируют в экономику - РИА Новости, 19.12.2024
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Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
15:42 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/obrazovanie-1990146887.html
В Ивановской области высшее образование и науку интегрируют в экономику
В Ивановской области высшее образование и науку интегрируют в экономику - РИА Новости, 19.12.2024
В Ивановской области высшее образование и науку интегрируют в экономику
В 2022 году Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки РФ по развитию высшего образования. Задача, поставленная... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:42:00+03:00
2024-12-19T15:42:00+03:00
ивановская область
станислав воскресенский
александр морозов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990136613_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_94fa4551a79d4210ebc69116da4f0d20.jpg
В 2022 году Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки РФ по развитию высшего образования. Задача, поставленная регионом, – готовить кадры и заложить основы качественно новой экономики с развитием высокотехнологичных производств и формированием высокооплачиваемых рабочих мест. На каком этапе сегодня эта работа – в материале РИА Новости.Образование на стыке наук и вузовКлючевым в развитии высшего образования стало объединение ивановских вузов в консорциум "Иваново". Это основа и научно-образовательная база будущего кампуса "Большая Ивановская мануфактура" ("БИМ"). Решение значительно укрепило позиции вузов в сотрудничестве с крупными компаниями, считает губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. "Все прорывы происходят на междисциплинарном уровне, и нам важно было разрушить "китайские стены" между учеными наших вузов. Мы их объединили в консорциум, и результатом стал запуск 17 межвузовских научно-исследовательских образовательных программ", – пояснил Воскресенский.Приоритетные направления консорциума и кампуса "БИМ" – урбанистика, дизайн, новые материалы, энергетика.Так, на базе Ивановского госуниверситета совместно с Ивановским политехническим университетом и Центром территориального развития Ивановской области успешно реализуется сетевая магистерская образовательная программа "Комплексные исследования городской среды". Цель – подготовка специалистов в сфере урбанистики. По программе обучаются социологи, культурологи, историки, управленцы и педагоги. Конкурс на поступление на программу в 2024 году составил 5 человек на место. Первые выпускные квалификационные работы студенты защитят уже в 2025 году.Одна из новых сетевых образовательных программ - "Химическая технология теплоносителей и радиоэкология ядерных энергетических установок". Базовым вузом здесь выступит Ивановский государственный химико-технологический университет, часть компетенций в области ядерных технологий и химических технологий атомных станций студенты получат в Ивановском государственном энергетическом университете."Это первая сетевая образовательная программа, в которой задействованы самые сильные компетенции ИГХТУ и ИГЭУ. Мы реализуем ее в рамках сотрудничества участников консорциума университетов и научно-исследовательских организаций "Иваново", а также в соответствии с дорожной картой научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская мануфактура", - рассказала ректор ИГХТУ Наталья Гордина.Выпускники новой образовательной программы смогут решать задачи в области радиационной химии и радиационного материаловедения, химической технологии материалов в сфере ядерной энергетики, а также ядерной и радиационной безопасности. Запрос на специалистов в этой области есть уже сейчас. К числу таких компаний относится "Концерн Росэнергоатом", который также выступает основным индустриальным партнером программы."В химических цехах атомных электростанций, службах радиационного контроля, а также в ряде других структур атомной промышленности требуются универсальные специалисты, которые одновременно хорошо подготовлены и в области химических технологий, и в области энергетики, поэтому для выпускников этой специальности есть гарантии востребованности и трудоустройства", - отметил ректор ИГЭУ Григорий Ледуховский.Срок обучения по новой образовательной программе составит пять с половиной лет, а первый набор состоится уже в 2025 году. По итогам обучения квалификацию выпускникам будут присваивать сразу два университета с соответствующей записью в дипломе специалиста.Научно-техническое развитие регионовКак отметили эксперты, Ивановская область наряду еще с тремя регионами показала наиболее существенную положительную динамику в этой области. Регион занял в рейтинге научно-технического развития субъектов по итогам 2023 года 52-е место, за год поднявшись сразу на 8 позиций.При составлении рейтинга учитывались 19 показателей эффективности научно-технологической деятельности, имеющейся материально-технической базы и другие факторы, для анализа использовались данные Росстата и Роспатента.Объединение вузов вокруг научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская мануфактура" в этом направлении ключевой фактор. Участники консорциума проводят совместные научные исследования по более чем 20 темам и приоритетным направлениям, подготовлено свыше 180 совместных научных публикаций.По поручению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского налажен доступ предприятий к базе научных проектов региона: опубликован специальный реестр научно-практических разработок ивановских ученых, которые могут быть использованы в различных сферах производства. В перечне порядка 140 исследований – в области машиностроения, станкостроения, ювелирной промышленности, судостроения, приборостроения, производства медтехники, фармацевтики, биомедицины, текстильной промышленности, агрономии и других.Сделать высшее образование отраслью экономикиВ России высшее образование всегда воспринималась как важнейшая социальная сфера. Между тем, во многих странах высшее образование, научно-исследовательские проекты - это серьезная отрасль экономики, которая приносит налоги в бюджеты разных уровней и генерирует зарплаты для людей. Станислав Воскресенский уверен: в Ивановской области высшее образование такой индустрией постепенно становится.Например, Ивановский государственный энергетический университет. В 2022 году с подачи губернатора вуз заключил соглашение о партнерстве с "Концерном Росэнергоатом". За это время в вузе создали научно-образовательные центры для подготовки специалистов для строительства и эксплуатации АЭС. Также создан Центр компетенций по релейной защите и автоматике. По оценке Минэнерго России, ИГЭУ занимает ведущие позиции в стране по этому направлению. В Центре предиктивной аналитики, диагностики и цифровой энергетики изучают и совершенствуют технологии диагностики оборудования, в том числе при помощи VR-тренажера, программы для которого создают сами студенты. Лаборатория прецизионных систем формирования микроклимата в производственных помещениях – фактически действующий энергоузел. Лаборатория станет ядром для подготовки специалистов цехов спецвентиляции и кондиционирования щита управления энергоблоком АЭС. Всего ИГЭУ подготовил более 1,6 тысячи специалистов для атомной промышленности.Фото 3На новом оборудовании студенты, а также действующие сотрудники Росатома отрабатывают реальные приемы работы на энергетическом объекте и занимаются научными исследованиями.Как результат, ИГЭУ стал членом Ассоциации "Консорциум опорных вузов Госкорпорации "Росатом" и ключевым вузом по подготовке кадров для "Росэнергоатома". В этом году госкорпорация в 2 раза увеличила запрос запрос на подготовку в ИГЭУ специалистов для отрасли – до 250 человек в год.Разрабатываемые ивановскими вузами совместные программы синхронизированы с социально-экономической стратегией развития региона. Например, в Ивановском политехническом университете налажено взаимодействие с предприятиями легкой промышленности и других отраслей. Авторский коллектив в составе представителей политехнического университета, ряда НИИ и промышленных компаний получил премию правительства Российской Федерации за 2024 год в области науки и техники. Результатом научных разработок стало создание и внедрение в производство принципиально новых технологий отделки тканей, позволившее создать новый ассортимент конкурентных швейных изделий для разных сфер, в том числе с увеличенным запасом прочности, обеспечить замещение импортной текстильной продукции специального назначения.Ивановский государственный химико-технологический университет активно сотрудничает с компаниями группы "ФосАгро". При поддержке предприятий группы в вузе обновляют лаборатории и создают новые образовательные пространства. Компания инвестирует в научно-технологические разработки на базе ИГХТУ."Высшее образование должно быть органической частью Ивановской области. Нам надо, чтобы вузы повышали уровень жизни в нашем регионе, а для этого должно быть гораздо теснее общение с предприятиями, компании должны создаваться вокруг университетов", – убежден Воскресенский."Подружить предприятия с наукой"Губернатор региона поставил задачу расширять контакты вузов Ивановской области с производствами. По его словам, важно внедрять технологические решения, найденные молодыми учеными региона, в жизнь. Механизмом может стать включение ученых в состав советов директоров предприятий. "Во-первых, предприятиям было бы полезен взгляд системного человека, а ученый все-таки мыслит системно. А ученый понимал бы, что называется, как "хлебушек печется" – что такое экономика и производство", - пояснил Воскресенский.Начать губернатор предложил с областного предприятия "Водоканал". Ивановские вузы занимаются технологиями очистки воды, и ученым есть, что предложить работникам "на земле"."Инициатива губернатора по укреплению связей научного сообщества и производства, безусловно, имеет большое значение. Мы открыты для диалога и готовы к сотрудничеству с любыми заинтересованными сторонами. Надеемся, что такое взаимодействие позволит повысить качество наших услуг для жителей области и эффективно решать задачи Водоканала", - отметил генеральный директор АО "Водоканал" Александр Морозов.В регионе выразили надежду, что вслед за областным предприятием к такой практике подключатся и частные компании. "Это – лучшие мировые практики", – пояснил Станислав Воскресенский.
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станислав воскресенский, александр морозов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Александр Морозов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
В Ивановской области высшее образование и науку интегрируют в экономику

Ключевым в развитии ивановских вузов стало их объединение в консорциум

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской областиВ Ивановской области высшее образование и науку интегрируют в экономику
В Ивановской области высшее образование и науку интегрируют в экономику - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
В Ивановской области высшее образование и науку интегрируют в экономику
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В 2022 году Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки РФ по развитию высшего образования. Задача, поставленная регионом, – готовить кадры и заложить основы качественно новой экономики с развитием высокотехнологичных производств и формированием высокооплачиваемых рабочих мест. На каком этапе сегодня эта работа – в материале РИА Новости.

Образование на стыке наук и вузов

Ключевым в развитии высшего образования стало объединение ивановских вузов в консорциум "Иваново". Это основа и научно-образовательная база будущего кампуса "Большая Ивановская мануфактура" ("БИМ"). Решение значительно укрепило позиции вузов в сотрудничестве с крупными компаниями, считает губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. "Все прорывы происходят на междисциплинарном уровне, и нам важно было разрушить "китайские стены" между учеными наших вузов. Мы их объединили в консорциум, и результатом стал запуск 17 межвузовских научно-исследовательских образовательных программ", – пояснил Воскресенский.
Приоритетные направления консорциума и кампуса "БИМ" – урбанистика, дизайн, новые материалы, энергетика.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской областиВ Ивановской области высшее образование и науку интегрируют в экономику
В Ивановской области высшее образование и науку интегрируют в экономику - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
В Ивановской области высшее образование и науку интегрируют в экономику
Так, на базе Ивановского госуниверситета совместно с Ивановским политехническим университетом и Центром территориального развития Ивановской области успешно реализуется сетевая магистерская образовательная программа "Комплексные исследования городской среды". Цель – подготовка специалистов в сфере урбанистики. По программе обучаются социологи, культурологи, историки, управленцы и педагоги. Конкурс на поступление на программу в 2024 году составил 5 человек на место. Первые выпускные квалификационные работы студенты защитят уже в 2025 году.
Одна из новых сетевых образовательных программ - "Химическая технология теплоносителей и радиоэкология ядерных энергетических установок". Базовым вузом здесь выступит Ивановский государственный химико-технологический университет, часть компетенций в области ядерных технологий и химических технологий атомных станций студенты получат в Ивановском государственном энергетическом университете.
"Это первая сетевая образовательная программа, в которой задействованы самые сильные компетенции ИГХТУ и ИГЭУ. Мы реализуем ее в рамках сотрудничества участников консорциума университетов и научно-исследовательских организаций "Иваново", а также в соответствии с дорожной картой научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская мануфактура", - рассказала ректор ИГХТУ Наталья Гордина.
Выпускники новой образовательной программы смогут решать задачи в области радиационной химии и радиационного материаловедения, химической технологии материалов в сфере ядерной энергетики, а также ядерной и радиационной безопасности. Запрос на специалистов в этой области есть уже сейчас. К числу таких компаний относится "Концерн Росэнергоатом", который также выступает основным индустриальным партнером программы.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской областиВ Ивановской области высшее образование и науку интегрируют в экономику
В Ивановской области высшее образование и науку интегрируют в экономику - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
В Ивановской области высшее образование и науку интегрируют в экономику
"В химических цехах атомных электростанций, службах радиационного контроля, а также в ряде других структур атомной промышленности требуются универсальные специалисты, которые одновременно хорошо подготовлены и в области химических технологий, и в области энергетики, поэтому для выпускников этой специальности есть гарантии востребованности и трудоустройства", - отметил ректор ИГЭУ Григорий Ледуховский.
Срок обучения по новой образовательной программе составит пять с половиной лет, а первый набор состоится уже в 2025 году. По итогам обучения квалификацию выпускникам будут присваивать сразу два университета с соответствующей записью в дипломе специалиста.

Научно-техническое развитие регионов

Как отметили эксперты, Ивановская область наряду еще с тремя регионами показала наиболее существенную положительную динамику в этой области. Регион занял в рейтинге научно-технического развития субъектов по итогам 2023 года 52-е место, за год поднявшись сразу на 8 позиций.
При составлении рейтинга учитывались 19 показателей эффективности научно-технологической деятельности, имеющейся материально-технической базы и другие факторы, для анализа использовались данные Росстата и Роспатента.
Объединение вузов вокруг научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская мануфактура" в этом направлении ключевой фактор. Участники консорциума проводят совместные научные исследования по более чем 20 темам и приоритетным направлениям, подготовлено свыше 180 совместных научных публикаций.
По поручению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского налажен доступ предприятий к базе научных проектов региона: опубликован специальный реестр научно-практических разработок ивановских ученых, которые могут быть использованы в различных сферах производства. В перечне порядка 140 исследований – в области машиностроения, станкостроения, ювелирной промышленности, судостроения, приборостроения, производства медтехники, фармацевтики, биомедицины, текстильной промышленности, агрономии и других.

Сделать высшее образование отраслью экономики

В России высшее образование всегда воспринималась как важнейшая социальная сфера. Между тем, во многих странах высшее образование, научно-исследовательские проекты - это серьезная отрасль экономики, которая приносит налоги в бюджеты разных уровней и генерирует зарплаты для людей. Станислав Воскресенский уверен: в Ивановской области высшее образование такой индустрией постепенно становится.
Например, Ивановский государственный энергетический университет. В 2022 году с подачи губернатора вуз заключил соглашение о партнерстве с "Концерном Росэнергоатом". За это время в вузе создали научно-образовательные центры для подготовки специалистов для строительства и эксплуатации АЭС. Также создан Центр компетенций по релейной защите и автоматике. По оценке Минэнерго России, ИГЭУ занимает ведущие позиции в стране по этому направлению. В Центре предиктивной аналитики, диагностики и цифровой энергетики изучают и совершенствуют технологии диагностики оборудования, в том числе при помощи VR-тренажера, программы для которого создают сами студенты. Лаборатория прецизионных систем формирования микроклимата в производственных помещениях – фактически действующий энергоузел. Лаборатория станет ядром для подготовки специалистов цехов спецвентиляции и кондиционирования щита управления энергоблоком АЭС. Всего ИГЭУ подготовил более 1,6 тысячи специалистов для атомной промышленности.
Фото 3
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской областиВ Ивановской области высшее образование и науку интегрируют в экономику
В Ивановской области высшее образование и науку интегрируют в экономику - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
В Ивановской области высшее образование и науку интегрируют в экономику
На новом оборудовании студенты, а также действующие сотрудники Росатома отрабатывают реальные приемы работы на энергетическом объекте и занимаются научными исследованиями.
Как результат, ИГЭУ стал членом Ассоциации "Консорциум опорных вузов Госкорпорации "Росатом" и ключевым вузом по подготовке кадров для "Росэнергоатома". В этом году госкорпорация в 2 раза увеличила запрос запрос на подготовку в ИГЭУ специалистов для отрасли – до 250 человек в год.
Разрабатываемые ивановскими вузами совместные программы синхронизированы с социально-экономической стратегией развития региона. Например, в Ивановском политехническом университете налажено взаимодействие с предприятиями легкой промышленности и других отраслей. Авторский коллектив в составе представителей политехнического университета, ряда НИИ и промышленных компаний получил премию правительства Российской Федерации за 2024 год в области науки и техники. Результатом научных разработок стало создание и внедрение в производство принципиально новых технологий отделки тканей, позволившее создать новый ассортимент конкурентных швейных изделий для разных сфер, в том числе с увеличенным запасом прочности, обеспечить замещение импортной текстильной продукции специального назначения.
Ивановский государственный химико-технологический университет активно сотрудничает с компаниями группы "ФосАгро". При поддержке предприятий группы в вузе обновляют лаборатории и создают новые образовательные пространства. Компания инвестирует в научно-технологические разработки на базе ИГХТУ.
"Высшее образование должно быть органической частью Ивановской области. Нам надо, чтобы вузы повышали уровень жизни в нашем регионе, а для этого должно быть гораздо теснее общение с предприятиями, компании должны создаваться вокруг университетов", – убежден Воскресенский.

"Подружить предприятия с наукой"

Губернатор региона поставил задачу расширять контакты вузов Ивановской области с производствами. По его словам, важно внедрять технологические решения, найденные молодыми учеными региона, в жизнь. Механизмом может стать включение ученых в состав советов директоров предприятий. "Во-первых, предприятиям было бы полезен взгляд системного человека, а ученый все-таки мыслит системно. А ученый понимал бы, что называется, как "хлебушек печется" – что такое экономика и производство", - пояснил Воскресенский.
Начать губернатор предложил с областного предприятия "Водоканал". Ивановские вузы занимаются технологиями очистки воды, и ученым есть, что предложить работникам "на земле".
"Инициатива губернатора по укреплению связей научного сообщества и производства, безусловно, имеет большое значение. Мы открыты для диалога и готовы к сотрудничеству с любыми заинтересованными сторонами. Надеемся, что такое взаимодействие позволит повысить качество наших услуг для жителей области и эффективно решать задачи Водоканала", - отметил генеральный директор АО "Водоканал" Александр Морозов.
В регионе выразили надежду, что вслед за областным предприятием к такой практике подключатся и частные компании. "Это – лучшие мировые практики", – пояснил Станислав Воскресенский.
 
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийАлександр МорозовГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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