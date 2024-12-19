https://ria.ru/20241219/noutbuk-1855740501.html

Не включается ноутбук: причины неисправности и способы решения проблемы

Не включается ноутбук: причины почему не запускается, что делать, как исправить

Не включается ноутбук: причины неисправности и способы решения проблемы

Индикатор питания горит, но ноутбук не запускается и демонстрирует только черный экран — с такой проблемой может столкнуться каждый владелец ноута. Почему не... РИА Новости, 19.12.2024

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Индикатор питания горит, но ноутбук не запускается и демонстрирует только черный экран — с такой проблемой может столкнуться каждый владелец ноута. Почему не включается портативный компьютер, что делать, если при нажатии на кнопку не запускается операционная система, основные виды неисправностей — в материале РИА Новости.Не включается ноутбукПоломка ноутбука для его владельца чревата, помимо прочего, потерей хранящейся на нем информации. Возможность оперативно показать устройство специалистам есть не всегда. Но некоторые неисправности по силам устранить и простому пользователю.Причины проблем с запускомПод фразой “не включается” владельцы компьютеров могут понимать разные ситуации. Например, ноутбук вовсе не реагирует на любые манипуляции с кнопкой включения питания, при этом никакие индикаторы на корпусе также не подают признаков жизни. Или ту, при которой компьютер включается, начинается загрузка операционной системы, но в какой-то момент техника сама собой выключается.Аппаратный сбойВсе возможные причины того, что ноутбук не включается, можно разделить на две большие группы. Первая - это так называемый аппаратный сбой, когда причина кроется в неисправности какого-то элемента устройства.Самая очевидная и простая причина, по которой ноутбук может не реагировать на нажатие кнопки запуска - это разряженный аккумулятор. Для того, чтобы проверить эту версию, стоит подключить устройство к электрической сети.Ноутбук по-прежнему не включается? Значит, блок питания может быть неисправен (на это указывает индикатор на корпусе ноутбука, который не загорается при подсоединении к сети). Также стоит обратить внимание и на соответствующий индикатор на самом блоке: он также должен светиться, когда устройство подключено к сети и исправно.Еще одна возможная причина проблемы - это неисправность проводов, которые отходят от блока питания. “Нередко кошки прогрызают изоляцию провода и выводят его из строя. В этом случае лучше всего заменить неисправный провод на новый”, - говорит руководитель отдела продаж в интернет-магазине Неватека Михаил Кудрик.Проблема может быть не только в самом блоке питания, но и в разъемах, через которые он подключается к ноутбуку, а также в неисправности аккумулятора. Как отмечает эксперт, последний может выйти из строя по различным причинам (в результате короткого замыкания, из-за того, что исчерпан ресурс батареи и так далее), но чаще всего - из-за износа батареи. Также пользователю в данной ситуации стоит проверить, правильно ли установлен аккумулятор в ноутбуке.К числу наиболее распространенных неисправностей, когда речь заходит о ноутбуках, также относится и вышедшая из строя кнопка включения. Проблема может заключаться как в самом механизме данной детали, так и в ведущих к ней контактах. Если кнопка окончательно вышла из строя, то ее придется заменить, однако во многих случаях может помочь регулировка механизма или чистка. А вот давить на кнопку изо всей силы не стоит. “Если нажать чуть сильнее, то может треснуть плата под кнопкой включения или сам корпус, особенно если ноутбук из бюджетного ценового сегмента, где чаще всего экономят на пластике, его качестве и толщине”, - предупреждает Михаил Кудрик.Нежелание ноутбука включаться может быть связано с неисправностью одного из подключенных к нему периферийных устройств (компьютерная мышь, дополнительная клавиатура, веб-камера и так далее). Если проблема с запуском решилась после того, как от ноутбука было отключено все дополнительное оборудование, значит, проблему следует искать в одном из этих устройств.Если после нажатия кнопки включения все индикаторы загорелись и компьютер издает характерные для начала работы звуки, но экран при этом остается темным, имеет смысл проверить, исправен ли он. Для этого ноутбук можно подключить к внешнему монитору, чтобы посмотреть, будет ли выводиться изображение на него.Причины, по которым на экран работающего ноутбука не выводится изображение, также могут быть разными. Например, не работает подсветка дисплея, перегрелась видеокарта, была нарушена целостность шлейфа и другие причины.Вышедший из строя процессор также может привести к тому, что при нажатии на кнопку запуска устройство не желает “оживать” либо оповещает о проблеме “синим экраном смерти”.На неисправность процессора могут указывать следующие проблемы: ноутбук самостоятельно выключается в процессе работы, слишком громко шумит система охлаждения и так далее). Нередко о проблемах с процессором пользователя могут оповещать и соответствующие сигналы BIOS.К проблемам при включении ноутбука могут привести и различные неисправности еще одной основной детали - жесткого диска. О том, что винчестер на устройстве вышел из строя, могут оповещать различные надписи на экране или появление как в процессе загрузки устройства, так и во время работы “синего экрана”.При загрузке также может появиться уведомление о том, что необходимое устройство или диск не найдены, то есть система не способна его распознать. Это также может свидетельствовать о проблемах с жестким диском. Если во время работы устройства появились странные звуки, которые напоминают клацанье, папки с информацией открываются дольше или и вовсе пропали, то это также может быть симптомом проблем с жестким диском.Неблагоприятные для работы внешние условия, засорившиеся вентиляционные отверстия, слишком большая нагрузка на устройство - эти и другие причины могут привести к тому, что ноутбук перегревается и начинает работать со сбоями. Например, самопроизвольно выключается практически сразу после включения.Сбой программного обеспеченияВторая обширная группа причин, из-за которых ноутбук может надолго выйти из строя - это различные сбои программного обеспечения. Как правило, на них указывает тот факт, что при нажатии на кнопку “ВКЛ” устройство начинает работать, но как только стартует загрузка операционной системы - возникают проблемы. В этом случае определить источник неполадок бывает очень непросто, к тому же это требует определенного опыта и знаний.Аббревиатура BIOS в переводе расшифровывается как “базовая система ввода и вывода”. Фактически это набор программ, которые необходимы для того, чтобы операционная система могла взаимодействовать с “железом”, то есть с различными элементами в структуре ноутбука.Сбой в работе BIOS может произойти из-за проблем с питанием, неправильных настроек или по ряду других причин. В этом случае ноутбук может не запускаться вовсе либо выдавать сообщение об ошибке. Нередко для устранения проблемы специалисты советуют сбросить существующие настройки BIOS до заводских, а если не поможет - искать проблему с другими деталями системы.“Проблемы с BIOS могут быть особенно сложными для диагностики и решения. Лучше всего обратиться за помощью к профессионалу, если вы подозреваете, что проблема именно в этом”, - говорит Михаил Кудрик.В том, что ноутбук не включается, изображение на экране в процессе работы искажается либо на нем появляются различные помехи и дефекты, может быть виновата не только видеокарта устройства, но и регулирующие ее работы драйвера. В этом случае некорректно работающую программу необходимо заменить или обновить, чтобы наладить работу ноутбука в целом.Если ноутбук перестает подавать признаки жизни на этапе загрузки операционной системы, велика вероятность, что причина данной проблемы кроется в дефектах, связанных с работой загрузчика. При этом на экране может появляться только мигающий курсор на абсолютно темном фоне либо высвечивается оповещение. Подобное может произойти, если на ноутбук попали вирусы, произошел сбой в системе, “слетел” сам загрузчик или имеют место другие неполадки.Для начала можно попробовать запустить ноутбук в безопасном режиме либо вернуть устройство к жизни при помощи специального загрузочного диска.Переустановка операционной системы ноутбука может помочь в решении многих проблем, но сложно назвать это простым способом. Это кардинальный метод, к которому стоит прибегать лишь в том случае, если справиться с возникшими неисправностями другими способами никак не получается.ДиагностикаПрежде всего, столкнувшись с любой неисправностью ноутбука, не стоит принимать поспешных решений и сразу же начинать что-то в спешке нажимать, откручивать или разбирать. Для начала стоит успокоиться и внимательно проанализировать, какая из последних операций могла стать причиной возможного сбоя (например, установка новых программ и так далее).Столкнувшись с проблемой при включении ноутбука, можно проверить, не описана ли подобная ситуация в инструкции к компьютеру, и, если ответ положительный, то какие действия предлагает предпринять в данном случае производитель.Не всегда возможно самостоятельно определить причину возникшей проблемы, в этом случае необходимо, чтобы соответствующую диагностику устройства провел специалист.РемонтЕсли ноутбук приобретен недавно и, соответственно, его гарантийный срок еще не истек, самостоятельно браться за инструмент не стоит. В противном случае при обращении в магазин или сервисный центр можно получить отказ (данное правило действует в отношении любой техники).В сервисеЗа помощью в сервисный центр владельцы ноутбуков, как правило, обращаются в двух случаях: если не удалось самостоятельно определить источник неполадок и если имеющихся знаний пользователя не хватает для того, чтобы выявленную проблему устранить собственными силами.Специалистам необходимо подробно объяснить, в чем именно заключается проблема в конкретном случае, какие действия предшествовали неприятной ситуации (не было ли скачков напряжения в сети, не проливались ли на ноутбук чай, кофе или другие напитки) и прочее.Своими рукамиВ большинстве случаев для выявления и устранения проблем, связанных со сбоем программного обеспечения, от пользователя требуются определенные знания. Если же владелец устройства не уверен в своих силах, лучше обратиться за помощью к профессионалам.Самостоятельно, в домашних условиях, можно попробовать определить и исправить несложные неполадки (чаще всего речь будет идти об аппаратном сбое, например, неисправность аккумулятора или отсутствие изображения на экране, так как устройство продолжает выводить картинку на ранее подключенный внешний экран). С более сложными проблемами (например, сбой в работе операционной системы или неисправность на жестком диске) справиться своими силами получится далеко не у всех.“Важно отметить, что попытки устранить проблемы с ноутбуком самостоятельно иногда могут привести к еще большему повреждению устройства, а это дополнительные расходы и увеличение времени ремонта. Поэтому рекомендуется проявлять осторожность и учитывать собственные технические знания и возможности. Например, для того, чтобы открутить некоторые винты, требуются специальные отвертки. Сами винты могут быть разной длины и формы, тут важно не перепутать, что откуда было откручено, иначе можно повредить платы слишком длинными винтами, - говорит Михаил Кудрик. - Нельзя забывать и о гарантии, в случае домашнего ремонта она чаще всего прекращает своё действие. Мастер в сервис-центре может легко проверить вскрывали ноутбук или нет, это хорошо видно по характерным царапинам на шляпках винтов или по снятию гарантийных пломб, под которыми находятся винты, которые нужно открутить для снятия корпуса”.Правила эксплуатации ноутбукаЧтобы ноутбук не перегревался, его нужно не только регулярно чистить от пыли и других попадающих внутрь устройства загрязнений, но и правильно использовать. В частности, не оставлять на долгое время работающим на мягких поверхностях (например, на диване). Вентиляционные отверстия устройства при этом в большинстве случаев оказываются перекрыты, а значит, и нормально выполнять свою функцию уже не способны. Помимо этого эксперты часто рекомендуют использовать специальную подставку для ноутбуков с охлаждением.Если ноутбук большую часть времени работает от сети, не стоит забывать про сетевой фильтр, который поможет предотвратить ущерб при возможных скачках напряжения. Не нужно переносить ноутбук с места на место или просто поднимать его, держа в раскрытом виде за экран: оптимальный вариант - держать ноутбук за основание. Не стоит также с силой захлопывать устройство или перемещать его на дальние расстояния без специальной сумки или чехла.Открывая ноутбук, стоит придерживать крышку за центральную часть. С едой и напитками в непосредственной близости от ноутбука также стоит быть осторожнее, чтобы жидкости или крошки не попали внутрь устройства и не привели к проблемам.“Не бросайте ноутбук даже на мягкую поверхность, - добавляет системный администратор онлайн-школы "Синергия" Георгий Тумаров. - Не оставляйте устройство на зарядке слишком долго (в современных гаджетах предусмотрена защита от перезаряда, но все же не стоит рисковать)”.Советы экспертов“В своей практике я очень часто сталкивался именно с вирусами, которые удаляют программные файлы или же мешают корректной работе ОС, - говорит Георгий Тумаров. - Во избежание заражения рекомендуется избегать незнакомых сайтов и не переходить по ссылкам, которые были получены в сомнительной рассылке. Если получили письмо или сообщение от друга с просьбой поучаствовать в опросе или голосовании, лучше уточните, возможно, его взломали. Устанавливайте приложения только с официальных сайтов, пользуйтесь файрволами, блокировщиками рекламы и антивирусами. Это поможет свести риск заражения компьютера к минимуму”.Еще несколько правил, которые помогут обеспечить долговечность и правильное функционирование устройства, напомнил Михаил Кудрик:“Соблюдая эти правила и заботясь о ноутбуке, пользователи могут гарантировать, что он будет оставаться в хорошем состоянии и исправно работать в течение длительного времени”, - отмечает эксперт.

https://ria.ru/20230109/virusy-1843321320.html

https://ria.ru/20230207/internet-1850174190.html

https://ria.ru/20221125/noutbuk-1834365407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, техника, гаджеты, ноутбуки