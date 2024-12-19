https://ria.ru/20241219/natsproekt-1990050337.html

Более 4,5 миллиарда рублей похитили на нацпроектах в России в 2024 году

Более 4,5 миллиарда рублей похитили на нацпроектах в России в 2024 году - РИА Новости, 19.12.2024

Более 4,5 миллиарда рублей похитили на нацпроектах в России в 2024 году

Прокуроры выявили в 2024 году хищения более чем на 4,5 миллиарда рублей при реализации национальных приоритетных проектов, по этим фактам возбуждены уголовные... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T09:29:00+03:00

2024-12-19T09:29:00+03:00

2024-12-19T09:29:00+03:00

россия

игорь краснов

совет федерации рф

происшествия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Прокуроры выявили в 2024 году хищения более чем на 4,5 миллиарда рублей при реализации национальных приоритетных проектов, по этим фактам возбуждены уголовные дела, сообщил в Совфеде генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. В четверг прошло совместное заседание комитетов по конституционному законодательству и государственному строительству и по обороне и безопасности Совета Федерации, где обсуждалось переназначение Краснова на должность генерального прокурора России. "Мы осуществляем на системной основе надзорное сопровождение реализации всех национальных приоритетных проектов. В этом году вскрыто более 70 тысяч нарушений при реализации национальных проектов. Органами прокуратуры было внесено порядка 48 тысяч актов реагирования… Так, административные штрафы за нарушение условий контракта… (наложены – ред.) на сумму более 460 миллионов рублей… Было по нашим материалам возбуждено уголовных дел о хищениях, которые тоже присутствуют при реализации национальных приоритетных проектов, на сумму более 4,5 миллиардов рублей", - сказал генпрокурор. Игорь Краснов был утвержден на должность генпрокурора 22 января 2020 года.

https://ria.ru/20241212/yakutsk-1988859891.html

https://ria.ru/20241212/arest-1988913302.html

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россия, игорь краснов, совет федерации рф, происшествия