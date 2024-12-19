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В ЕС заявили о готовности принимать новые санкции против России - РИА Новости, 19.12.2024
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18:48 19.12.2024 (обновлено: 18:49 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/lidery-1990252974.html
В ЕС заявили о готовности принимать новые санкции против России
В ЕС заявили о готовности принимать новые санкции против России - РИА Новости, 19.12.2024
В ЕС заявили о готовности принимать новые санкции против России
Лидеры ЕС заявили, что после 15-го пакета санкций против России готовы принимать новые ограничения, говорится в письменных выводах саммита в Брюсселе. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:48:00+03:00
2024-12-19T18:49:00+03:00
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дмитрий медведев
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евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС заявили, что после 15-го пакета санкций против России готовы принимать новые ограничения, говорится в письменных выводах саммита в Брюсселе. "Евросовет приветствует принятие 15-го пакета санкций против России, включая меры против "теневого флота". Он также повторяет свой призыв к полному и эффективному исполнению санкций и к дальнейшим мерам по противодействию их обходу, в том числе через третьи страны. ЕС готов и дальше усиливать давление на Россию, в том числе путем принятия дополнительных санкций", - указывается в документе. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявляла, что в ЕС работают над 16-м пакетом антироссийских санкций. РФ также неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, брюссель, урсула фон дер ляйен, дмитрий медведев, владимир путин, евросоюз, евросовет, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Евросоюз, Евросовет, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
В ЕС заявили о готовности принимать новые санкции против России

Лидеры ЕС заявили, что после 15-го пакета санкций готовы принимать новые санкции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС заявили, что после 15-го пакета санкций против России готовы принимать новые ограничения, говорится в письменных выводах саммита в Брюсселе.
"Евросовет приветствует принятие 15-го пакета санкций против России, включая меры против "теневого флота". Он также повторяет свой призыв к полному и эффективному исполнению санкций и к дальнейшим мерам по противодействию их обходу, в том числе через третьи страны. ЕС готов и дальше усиливать давление на Россию, в том числе путем принятия дополнительных санкций", - указывается в документе.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявляла, что в ЕС работают над 16-м пакетом антироссийских санкций.
РФ также неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин рассказал, почему Запад вводит санкции против России
16:13
 
РоссияБрюссельУрсула фон дер ЛяйенДмитрий МедведевВладимир ПутинЕвросоюзЕвросоветЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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