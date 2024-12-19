https://ria.ru/20241219/lidery-1990252974.html

В ЕС заявили о готовности принимать новые санкции против России

В ЕС заявили о готовности принимать новые санкции против России - РИА Новости, 19.12.2024

В ЕС заявили о готовности принимать новые санкции против России

Лидеры ЕС заявили, что после 15-го пакета санкций против России готовы принимать новые ограничения, говорится в письменных выводах саммита в Брюсселе. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T18:48:00+03:00

2024-12-19T18:48:00+03:00

2024-12-19T18:49:00+03:00

россия

брюссель

урсула фон дер ляйен

дмитрий медведев

владимир путин

евросоюз

евросовет

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС заявили, что после 15-го пакета санкций против России готовы принимать новые ограничения, говорится в письменных выводах саммита в Брюсселе. "Евросовет приветствует принятие 15-го пакета санкций против России, включая меры против "теневого флота". Он также повторяет свой призыв к полному и эффективному исполнению санкций и к дальнейшим мерам по противодействию их обходу, в том числе через третьи страны. ЕС готов и дальше усиливать давление на Россию, в том числе путем принятия дополнительных санкций", - указывается в документе. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявляла, что в ЕС работают над 16-м пакетом антироссийских санкций. РФ также неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990199050.html

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, брюссель, урсула фон дер ляйен, дмитрий медведев, владимир путин, евросоюз, евросовет, еврокомиссия, санкции в отношении россии