В ЕС заявили о готовности принимать новые санкции против России
Лидеры ЕС заявили, что после 15-го пакета санкций готовы принимать новые санкции
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС заявили, что после 15-го пакета санкций против России готовы принимать новые ограничения, говорится в письменных выводах саммита в Брюсселе.
"Евросовет приветствует принятие 15-го пакета санкций против России, включая меры против "теневого флота". Он также повторяет свой призыв к полному и эффективному исполнению санкций и к дальнейшим мерам по противодействию их обходу, в том числе через третьи страны. ЕС готов и дальше усиливать давление на Россию, в том числе путем принятия дополнительных санкций", - указывается в документе.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявляла, что в ЕС работают над 16-м пакетом антироссийских санкций.
РФ также неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.