https://ria.ru/20241219/kriminal-1989672538.html

"Он проболтался". Зачем "питерского мясника" вывезли из колонии

"Он проболтался". Зачем "питерского мясника" вывезли из колонии - РИА Новости, 19.12.2024

"Он проболтался". Зачем "питерского мясника" вывезли из колонии

Изнасиловал и забил до смерти — в Санкт-Петербурге раскрыли жестокое убийство 11-летней девочки, совершенное еще 22 года назад. Подозревают отбывающего... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T08:00:00+03:00

2024-12-19T08:00:00+03:00

2024-12-19T11:12:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Изнасиловал и забил до смерти — в Санкт-Петербурге раскрыли жестокое убийство 11-летней девочки, совершенное еще 22 года назад. Подозревают отбывающего пожизненный срок в колонии особого режима Виталия Шевцова. О том, что он натворил ранее и как удалось вновь выйти на след преступника, — в материале РИА Новости.Вечерняя прогулкаУтром 24 сентября 2002-го на пустыре между проспектом Большевиков и улицей Тельмана в Невском районе прохожие обнаружили тело девочки. Приехавшие оперативники сразу поняли, что ее убили. Опросили жителей близлежащих домов, однако прямых очевидцев происшествия не нашли — тогда этот пустырь был на самой окраине, горожане туда редко заглядывали.Школьница, 11 лет. Вечером возвращалась домой после учебы. Судебно-медицинская экспертиза установила: ребенка несколько раз ударили по голове чем-то тяжелым, после чего изнасиловали.Уголовное дело возбудили по статье 105 части 2 УР России "Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием". Проверили всех ранее судимых жителей города и области, а также состоящих на учете в психиатрических диспансерах. Тщательно изучили место преступления, собрали улики. В том числе биологические следы, оставшиеся на теле и одежде девочки.Расследование вскоре зашло в тупик, и его приостановили. Почти на 20 лет.Генотип убийцыВернулись к нему после создания в СКР отдела преступлений прошлых лет. Заново проанализировали обстоятельства случившегося. В 2002-м у силовиков еще не было единой базы образцов ДНК, однако все анализы сохранились. Криминалисты еще раз изучили генотип и сверили с базой данных.Это дало результат — генотип убийцы принадлежал 40-летнему жителю Санкт-Петербурга Виталию Шевцову. К тому моменту он уже находился в соль-илецкой колонии особого режима "Черный дельфин". Его этапировали на родину и еще раз допросили. Преступник не стал отпираться. Во всем сознался, согласился показать, как расправился с девочкой.По версии следствия, Шевцов познакомился с 11-летней школьницей и пошел с ней в магазин. Пропустив вперед, несколько раз — со спины — ударил тяжелым предметом по голове. Затем изнасиловал, оставил ее лежать на улице, а сам сбежал. Скончалась жертва сразу или была еще какое-то время жива, неизвестно.Шевцову предъявили обвинения и отправили в СИЗО. Если вину докажут в суде, ему грозит срок вплоть до пожизненного. Впрочем, на дальнейшую судьбу маньяка это вряд ли повлияет — в 2013-м его приговорили за двойное убийство, в том числе пятилетнего ребенка.Старые делаВ 2011-м, вскоре после майских праздников, в Санкт-Петербурге, в квартире на улице Большевиков были убиты молодая мать с малолетнем сыном. Родные долго не могли до них дозвониться. Приехали через несколько недель. Соседи уже жаловались на неприятный запах в подъезде.Изувеченное тело лежало на кухне. Мальчика нашли в кроватке в луже крови — ему перерезали горло. Оперативники выяснили, что погибшая Елена несколько лет назад развелась с неким Виталием Шевцовым.Бывший супруг наведывался к ней и устраивал скандалы, которые нередко заканчивались рукоприкладством. Также знакомые семьи сообщили, что Шевцов употреблял наркотики, много пил и нигде не работал.Его задержали и допросили. Он рассказал: во время очередного скандала избил Елену табуреткой, потом еще трижды ударил ножом. Ребенка зарезал как вероятного свидетеля. Унес из квартиры деньги, телефон, компьютер и другие ценности.В ходе следственных действий Шевцов сотрудничал с силовиками, однако на суде заявил, что ни в чем не виновен. Впрочем, улик и показаний свидетелей хватало. Судья решил, что преступник не только особо опасен для общества, но и неисправим, поэтому дал ему по максимуму — пожизненное.Также в качестве возмещения морального ущерба обязал выплатить денежную компенсацию — по два с лишним миллиона рублей родителям Елены и ее второму мужу, отцу убитого мальчика.С учетом всех обстоятельств — жестокость, садистские наклонности, нездоровый интерес к несовершеннолетним, следователи предположили, что Шевцов может быть причастен и к другим похожим преступлениям. Это еще предстоит проверить.

https://ria.ru/20240726/kriminal-1961931154.html

https://ria.ru/20241202/proisshestviya--1986408395.html

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Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, санкт-петербург, россия