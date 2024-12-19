Российские космонавты вышли в открытый космос с борта МКС
Космонавты Овчинин и Вагнер вышли в открытый космос с борта МКС
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, чтобы установить на модуле "Звезда" рентгеновский спектрометр для осмотра практически всей небесной сферы, трансляцию выхода ведёт "Роскосмос".
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По плану работ, первым делом они должны выполнить основную задачу выхода – установить на служебном модуле "Звезда" рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН для эксперимента "Монитор всего неба".
После установки они заменят четыре фиксирующие платы разъёмов кабелей, вернутся на модуль "Поиск" и демонтируют с него два устройства эксперимента "Тест" и две панели эксперимента "Выносливость".
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В конце выхода Овчинин разместится в переносном рабочем месте на манипуляторе ERA и оттолкнет в космос укладку с демонтированными старыми фиксирующими платами, защитными чехлами спектрометра и аппаратурой "Индикатор-МКС". Манипулятором в этот момент будет управлять другой российский космонавт Александр Горбунов изнутри станции. Со временем выброшенная укладка сойдёт с орбиты и сгорит в земной атмосфере.
Предполагается, что время работы космонавтов за бортом составит 6 часов 43 минуты. Это 73-й выход по российской программе в рамках МКС и второй в 2024 году. Овчинин работает за бортом станции второй раз в своей карьере, Вагнер – первый.
Рентгеновский спектрометр СПИН-X1-МВН создан в Институте космических исследований (ИКИ) РАН и доставлен на станцию грузовым кораблём "Прогресс МС-28" в августе 2024 года. С помощью спектрометра учёные собираются измерить космический радиационный фон. Прибор сможет проводить обзор 84% небесной сферы. Один обзор будет занимать 72 дня, а всего за три года работы спектрометра учёные планируют выполнить 15 обзоров.