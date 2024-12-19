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Российские космонавты вышли в открытый космос с борта МКС - РИА Новости, 19.12.2024
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18:48 19.12.2024 (обновлено: 18:57 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/kosmonavty-1990252242.html
Российские космонавты вышли в открытый космос с борта МКС
Российские космонавты вышли в открытый космос с борта МКС - РИА Новости, 19.12.2024
Российские космонавты вышли в открытый космос с борта МКС
Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, чтобы установить на модуле "Звезда"... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:48:00+03:00
2024-12-19T18:57:00+03:00
алексей овчинин
иван вагнер
роскосмос
российская академия наук
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, чтобы установить на модуле "Звезда" рентгеновский спектрометр для осмотра практически всей небесной сферы, трансляцию выхода ведёт "Роскосмос". Космонавты открыли выходной люк Малого исследовательского модуля "Поиск" российского сегмента МКС. По плану работ, первым делом они должны выполнить основную задачу выхода – установить на служебном модуле "Звезда" рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН для эксперимента "Монитор всего неба". После установки они заменят четыре фиксирующие платы разъёмов кабелей, вернутся на модуль "Поиск" и демонтируют с него два устройства эксперимента "Тест" и две панели эксперимента "Выносливость". Кроме того, Овчинин с Вагнером снимут аппаратуру "Индикатор-МКС" эксперимента "Контроль", которая была установлена в 2013 году, а также перенесут с одного на другое место на многоцелевом лабораторном модуле "Наука" внешний пульт управления EMMI европейским дистанционным манипулятором ERA. В конце выхода Овчинин разместится в переносном рабочем месте на манипуляторе ERA и оттолкнет в космос укладку с демонтированными старыми фиксирующими платами, защитными чехлами спектрометра и аппаратурой "Индикатор-МКС". Манипулятором в этот момент будет управлять другой российский космонавт Александр Горбунов изнутри станции. Со временем выброшенная укладка сойдёт с орбиты и сгорит в земной атмосфере. Предполагается, что время работы космонавтов за бортом составит 6 часов 43 минуты. Это 73-й выход по российской программе в рамках МКС и второй в 2024 году. Овчинин работает за бортом станции второй раз в своей карьере, Вагнер – первый. Рентгеновский спектрометр СПИН-X1-МВН создан в Институте космических исследований (ИКИ) РАН и доставлен на станцию грузовым кораблём "Прогресс МС-28" в августе 2024 года. С помощью спектрометра учёные собираются измерить космический радиационный фон. Прибор сможет проводить обзор 84% небесной сферы. Один обзор будет занимать 72 дня, а всего за три года работы спектрометра учёные планируют выполнить 15 обзоров.
https://ria.ru/20241105/kosmos-1981910738.html
https://ria.ru/20241025/kosmos-1979984240.html
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алексей овчинин, иван вагнер, роскосмос, российская академия наук, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Роскосмос, Российская академия наук, Международная космическая станция (МКС), Космос - РИА Наука
Российские космонавты вышли в открытый космос с борта МКС

Космонавты Овчинин и Вагнер вышли в открытый космос с борта МКС

© РоскосмосКадр трансляции выхода в открытый космос Алексея Овчинина и Ивана Вагнера
Кадр трансляции выхода в открытый космос Алексея Овчинина и Ивана Вагнера - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Роскосмос
Кадр трансляции выхода в открытый космос Алексея Овчинина и Ивана Вагнера
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, чтобы установить на модуле "Звезда" рентгеновский спектрометр для осмотра практически всей небесной сферы, трансляцию выхода ведёт "Роскосмос".
Космонавты открыли выходной люк Малого исследовательского модуля "Поиск" российского сегмента МКС.
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По плану работ, первым делом они должны выполнить основную задачу выхода – установить на служебном модуле "Звезда" рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН для эксперимента "Монитор всего неба".
После установки они заменят четыре фиксирующие платы разъёмов кабелей, вернутся на модуль "Поиск" и демонтируют с него два устройства эксперимента "Тест" и две панели эксперимента "Выносливость".
Кроме того, Овчинин с Вагнером снимут аппаратуру "Индикатор-МКС" эксперимента "Контроль", которая была установлена в 2013 году, а также перенесут с одного на другое место на многоцелевом лабораторном модуле "Наука" внешний пульт управления EMMI европейским дистанционным манипулятором ERA.
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В конце выхода Овчинин разместится в переносном рабочем месте на манипуляторе ERA и оттолкнет в космос укладку с демонтированными старыми фиксирующими платами, защитными чехлами спектрометра и аппаратурой "Индикатор-МКС". Манипулятором в этот момент будет управлять другой российский космонавт Александр Горбунов изнутри станции. Со временем выброшенная укладка сойдёт с орбиты и сгорит в земной атмосфере.
Предполагается, что время работы космонавтов за бортом составит 6 часов 43 минуты. Это 73-й выход по российской программе в рамках МКС и второй в 2024 году. Овчинин работает за бортом станции второй раз в своей карьере, Вагнер – первый.
Рентгеновский спектрометр СПИН-X1-МВН создан в Институте космических исследований (ИКИ) РАН и доставлен на станцию грузовым кораблём "Прогресс МС-28" в августе 2024 года. С помощью спектрометра учёные собираются измерить космический радиационный фон. Прибор сможет проводить обзор 84% небесной сферы. Один обзор будет занимать 72 дня, а всего за три года работы спектрометра учёные планируют выполнить 15 обзоров.
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