https://ria.ru/20241219/kosmonavty-1990020053.html

Российские космонавты выйдут в открытый космос с борта МКС

Российские космонавты выйдут в открытый космос с борта МКС - РИА Новости, 19.12.2024

Российские космонавты выйдут в открытый космос с борта МКС

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер выйдут в четверг в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), чтобы установить на её... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T01:08:00+03:00

2024-12-19T01:08:00+03:00

2024-12-19T01:08:00+03:00

наука

космос - риа наука

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер выйдут в четверг в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), чтобы установить на её внешней поверхности рентгеновский спектрометр для обзора практически всего неба, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". Как говорится в материалах, распространённых госкорпорацией, выходной люк Малого исследовательского модуля "Поиск" российского сегмента МКС будет открыт в 18.10 мск. Первой задачей для Овчинина и Вагнера будет установка на служебном модуле "Звезда" рентгеновского спектрометра СПИН-Х1-МВН для эксперимента "Монитор всего неба". Там же им предстоит заменить четыре фиксирующие платы разъёмов кабелей. Затем космонавты вернутся на модуль "Поиск" и демонтируют там два устройства эксперимента "Тест" по изучению микродеструкции материалов в космосе и две панели эксперимента "Выносливости", которые пробыли там 3,5 года для исследования того, как космос влияет на механические свойства материалов. Также в числе задач выхода – снятие аппаратуры "Индикатор-МКС" эксперимента "Контроль" по определению параметров собственной внешней атмосферы МКС, которую установили в июне 2013 года. После этого Овчинину с Вагнером предстоит перенести с одного на другое место на многоцелевом лабораторном модуле "Наука" внешний пульт управления EMMI европейским дистанционным манипулятором ERA. В конце выхода Овчинин разместится в переносном рабочем месте на манипуляторе ERA и оттолкнет в космос укладку с демонтированными старыми фиксирующими платами, защитными чехлами с рентгеновского спектрометра и научной аппаратурой "Индикатор-МКС". Манипулятором в этот момент будет управлять российский космонавт Александр Горбунов изнутри станции. Со временем выброшенная укладка сойдёт с орбиты и сгорит в земной атмосфере. Расчётная продолжительность работы за бортом станции, как сообщили в "Роскосмосе", составляет 6 часов 43 минуты. Выход станет уже 73-м (и 63-м плановым) по российской программе в рамках МКС и второй в 2024 году. Овчинин будет работать за боротом станции второй раз в своей карьере, Вагнер – первый. Долго запрягалиОвчинин с Вагнером прибыли на МКС 11 сентября 2024 года на корабле "Союз МС-26" вместе с американским астронавтом Дональдом Петтитом. Горбунов прилетел на американском Crew Dragon миссии Crew-9 с американцем Ником Хейгом 30 сентября. Кроме них сейчас на станции также находятся американские астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор – экипаж первой пилотируемой миссии нового Boeing Starliner, "застрявшие" из-за неисправности корабля. Они вернутся на Crew Dragon с Хейгом и Горбуновым. Рентгеновский спектрометр СПИН-X1-МВН создан в Институте космических исследований (ИКИ) РАН. Его доставил на станцию грузовой корабль "Прогресс МС-28" в августе 2024 года. С помощью спектрометра учёные смогут проводить обзор 84% небесной сферы в рентгеновском диапазоне. Один обзор будет занимать 72 дня. Всего учёные предполагают, что прибор проработает три года и за это время выполнит 15 таких обзоров. Ранее заместитель директора ИКИ Александр Лутовинов рассказал журналистам, что в ходе эксперимента учёные попытаются измерить космический радиационный фон, что ранее не удавалось из-за слишком сильной погрешности приборов. Работа аппаратуры начнётся практически сразу после того, как космонавты его подключат во время внекорабельной деятельности. Переносное рабочее место, с помощью которого Овчинин выкинет укладку с ненужным оборудованием, на модуль "Наука" в ходе одного из предыдущих выходов в открытый космос по российской программе 9 августа 2023 года перенесли космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.

https://ria.ru/20241122/borisov-1985189901.html

https://ria.ru/20241218/astronavty-1989817645.html

https://ria.ru/20240910/kosmonavt-1971896918.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, алексей овчинин, иван вагнер, ник хейг, роскосмос, российская академия наук