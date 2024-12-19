Южная Корея и Япония договорились продолжать сотрудничество
Южная Корея и Япония договорились продолжать сотрудничество и координацию с США
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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СЕУЛ, 19 дек – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента и премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су в четверг провёл телефонный разговор с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, в ходе которого стороны договорились продолжать сотрудничество для развития южнокорейско-японских отношений и поддерживать трехстороннюю координацию с США на фоне углубления сотрудничества РФ и КНДР, сообщила канцелярия премьер-министра.
"Все будущие государственные дела будут вестись строго в соответствии с Конституцией и законами. Наше правительство будет последовательно реализовывать свою внешнюю и оборонную политику", - подчеркнул во время разговора Хан Док Су.
"Стороны договорились продолжать сотрудничать для того, чтобы южнокорейско-японские отношения стабильно сохранялись и развивались… Кроме того, они сошлись во мнении, что в условиях угрозы северокорейского ядерного оружия и углубляющегося сотрудничества между Россией и Северной Кореей необходимо поддерживать тесную координацию между Южной Кореей и Японией, а также в формате Южная Корея–США–Япония", - говорится в заявлении.
Также было достигнуто соглашение о продолжении необходимого взаимодействия для успешной подготовки к празднованию 60-летия нормализации дипломатических отношений между Южной Кореей и Японией в следующем году.
Ранее парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю. В связи с этим его полномочия временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней, исполняющим обязанности главы государства до вынесения окончательного вердикта становится премьер-министр страны Хан Док Су.
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