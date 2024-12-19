https://ria.ru/20241219/koreja-1990034077.html

Южная Корея и Япония договорились продолжать сотрудничество

Южная Корея и Япония договорились продолжать сотрудничество - РИА Новости, 19.12.2024

Южная Корея и Япония договорились продолжать сотрудничество

Исполняющий обязанности президента и премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су в четверг провёл телефонный разговор с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, в... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T05:39:00+03:00

2024-12-19T05:39:00+03:00

2024-12-19T05:39:00+03:00

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СЕУЛ, 19 дек – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента и премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су в четверг провёл телефонный разговор с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, в ходе которого стороны договорились продолжать сотрудничество для развития южнокорейско-японских отношений и поддерживать трехстороннюю координацию с США на фоне углубления сотрудничества РФ и КНДР, сообщила канцелярия премьер-министра. "Все будущие государственные дела будут вестись строго в соответствии с Конституцией и законами. Наше правительство будет последовательно реализовывать свою внешнюю и оборонную политику", - подчеркнул во время разговора Хан Док Су. "Стороны договорились продолжать сотрудничать для того, чтобы южнокорейско-японские отношения стабильно сохранялись и развивались… Кроме того, они сошлись во мнении, что в условиях угрозы северокорейского ядерного оружия и углубляющегося сотрудничества между Россией и Северной Кореей необходимо поддерживать тесную координацию между Южной Кореей и Японией, а также в формате Южная Корея–США–Япония", - говорится в заявлении. Также было достигнуто соглашение о продолжении необходимого взаимодействия для успешной подготовки к празднованию 60-летия нормализации дипломатических отношений между Южной Кореей и Японией в следующем году. Ранее парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю. В связи с этим его полномочия временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней, исполняющим обязанности главы государства до вынесения окончательного вердикта становится премьер-министр страны Хан Док Су.

https://ria.ru/20241214/koreya-1989200877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, япония, россия, сигэру исиба, юн сок ель, обстановка в южной корее