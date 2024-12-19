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Калининград. Часть 2. "Европа не знала ничего подобного": штурм Кенигсберга

Калининград. Часть 2. "Европа не знала ничего подобного": штурм Кенигсберга - РИА Новости, 19.12.2024

Калининград. Часть 2. "Европа не знала ничего подобного": штурм Кенигсберга

В январе 1945 года советские войска подошли вплотную к границам, которые фашисты переступили в 1941-ом. Красной армии предстояло взять кенигсбергскую крепость. Гитлер требовал любой ценой удержать город, жестокие бои велись за каждый дом. Как под командованием Маршала Василевского был разгромлен неприступный Кенигсберг – символ прусской мощи?

2024-12-19T18:00:00+03:00

2024-12-19T18:00:00+03:00

2024-12-19T18:00:00+03:00

освобождение

калининград

кенигсберг

великая отечественная война (1941-1945)

подкаст

ссср

освобождение. путь к победе

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Освобождение audio/mpeg

Освобождение Освобождение audio/mpeg

Увидеть уникальные фотодокументы, запечатлевшие Восточно-Прусскую наступательную операцию Красной армии, можно будет на выставке "Освобождение. Путь к Победе", которая пройдет в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта в апреле-мае 2025 года.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

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2024

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