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Калининград. Часть 2. "Европа не знала ничего подобного": штурм Кенигсберга - РИА Новости, 19.12.2024
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18:00 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/kaliningrad-1990238301.html
Калининград. Часть 2. "Европа не знала ничего подобного": штурм Кенигсберга
Калининград. Часть 2. "Европа не знала ничего подобного": штурм Кенигсберга - РИА Новости, 19.12.2024
Калининград. Часть 2. "Европа не знала ничего подобного": штурм Кенигсберга
В январе 1945 года советские войска подошли вплотную к границам, которые фашисты переступили в 1941-ом. Красной армии предстояло взять кенигсбергскую крепость. Гитлер требовал любой ценой удержать город, жестокие бои велись за каждый дом. Как под командованием Маршала Василевского был разгромлен неприступный Кенигсберг – символ прусской мощи?
2024-12-19T18:00:00+03:00
2024-12-19T18:00:00+03:00
освобождение
калининград
кенигсберг
великая отечественная война (1941-1945)
подкаст
ссср
освобождение. путь к победе
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Освобождение
Освобождение
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Увидеть уникальные фотодокументы, запечатлевшие Восточно-Прусскую наступательную операцию Красной армии, можно будет на выставке "Освобождение. Путь к Победе", которая пройдет в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта в апреле-мае 2025 года.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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96
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калининград, кенигсберг, великая отечественная война (1941-1945), подкаст, ссср, освобождение. путь к победе, аудио
Освобождение, Калининград, Кенигсберг, Великая Отечественная война (1941-1945), Подкаст, СССР, Освобождение. Путь к Победе
Освобождение

Калининград. Часть 2. "Европа не знала ничего подобного": штурм Кенигсберга

Освобождение
Освобождение
18:00
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В январе 1945 года советские войска подошли вплотную к границам, которые фашисты переступили в 1941-ом. Красной армии предстояло взять кенигсбергскую крепость. Гитлер требовал любой ценой удержать город, жестокие бои велись за каждый дом. Как под командованием Маршала Василевского был разгромлен неприступный Кенигсберг – символ прусской мощи?
Увидеть уникальные фотодокументы, запечатлевшие Восточно-Прусскую наступательную операцию Красной армии, можно будет на выставке "Освобождение. Путь к Победе", которая пройдет в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта в апреле-мае 2025 года.
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ОсвобождениеКалининградКенигсбергВеликая Отечественная война (1941-1945)ПодкастСССРОсвобождение. Путь к Победе
 
 
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