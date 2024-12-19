https://ria.ru/20241219/ispaniya-1990030805.html

Посол в Мадриде рассказал, зачем Испании участие в авантюре с активами

Посол в Мадриде рассказал, зачем Испании участие в авантюре с активами - РИА Новости, 19.12.2024

Посол в Мадриде рассказал, зачем Испании участие в авантюре с активами

Испания, следуя курсу Евросоюза, участвует в схемах, связанных с использованием замороженных российских активов для финансирования производства вооружений,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T04:30:00+03:00

2024-12-19T04:30:00+03:00

2024-12-19T04:30:00+03:00

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МАДРИД, 19 дек – РИА Новости. Испания, следуя курсу Евросоюза, участвует в схемах, связанных с использованием замороженных российских активов для финансирования производства вооружений, заявил посол России в Мадриде Юрий Клименко в интервью РИА Новости."Эта немецкая гражданка (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - ред.), которая в прошлом, как мы с вами знаем, неплохо заработала на закупках антиковидных вакцин для ЕС, всеми силами стимулирует работу над использованием незаконно похищенных суверенных активов России для финансирования производства в ЕС вооружений на нужды ВСУ. И участие в этой авантюре правительства Испании скорее объясняется желанием "подзаработать" нежели ответственным подходом к общеевропейской безопасности и коренным интересам страны", - сказал посол.По его словам, эта политика идет вразрез с мнением большинства испанцев, склонных к пацифизму. Дипломат подчеркнул, что ситуация усугубляется атлантической цензурой в СМИ, где замалчиваются факты коррупции чиновников ЕС на Украине."В качестве наглядного примера расскажу интересную новость из Галисии (регион в Испании - ред.) – на днях там прошла встреча главы города Ла-Корунья с "мэром Мариуполя в изгнании", на которой обсуждалось двустороннее сотрудничество, в частности по проектам социального жилья на Украине", - сказал Клименко, объяснив, что такие инициативы, поддерживаемые общественностью, часто остаются лишь ширмой для сбора пожертвований под украинской вывеской.Посол выразил обеспокоенность тем, что в ближайшие годы такие "взаимовыгодные" связи между псевдоукраинскими и европейскими муниципалитетами будут только укрепляться, способствуя легализации незаконных попыток Евросоюза финансировать свой оборонно-промышленный комплекс за счет активов, украденных у России.

https://ria.ru/20241218/es-1989868694.html

https://ria.ru/20241112/es-1983294870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, испания, юрий клименко, евросоюз, еврокомиссия, вооруженные силы украины, урсула фон дер ляйен, россия, мадрид