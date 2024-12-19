Посол в Мадриде рассказал, зачем Испании участие в авантюре с активами
Посол Клименко: Испания хочет подзаработать на авантюре с российскими активами
© Depositphotos.com / SOMATUSCANIМадрид, Испания
© Depositphotos.com / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
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МАДРИД, 19 дек – РИА Новости. Испания, следуя курсу Евросоюза, участвует в схемах, связанных с использованием замороженных российских активов для финансирования производства вооружений, заявил посол России в Мадриде Юрий Клименко в интервью РИА Новости.
"Эта немецкая гражданка (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - ред.), которая в прошлом, как мы с вами знаем, неплохо заработала на закупках антиковидных вакцин для ЕС, всеми силами стимулирует работу над использованием незаконно похищенных суверенных активов России для финансирования производства в ЕС вооружений на нужды ВСУ. И участие в этой авантюре правительства Испании скорее объясняется желанием "подзаработать" нежели ответственным подходом к общеевропейской безопасности и коренным интересам страны", - сказал посол.
По его словам, эта политика идет вразрез с мнением большинства испанцев, склонных к пацифизму. Дипломат подчеркнул, что ситуация усугубляется атлантической цензурой в СМИ, где замалчиваются факты коррупции чиновников ЕС на Украине.
"В качестве наглядного примера расскажу интересную новость из Галисии (регион в Испании - ред.) – на днях там прошла встреча главы города Ла-Корунья с "мэром Мариуполя в изгнании", на которой обсуждалось двустороннее сотрудничество, в частности по проектам социального жилья на Украине", - сказал Клименко, объяснив, что такие инициативы, поддерживаемые общественностью, часто остаются лишь ширмой для сбора пожертвований под украинской вывеской.
Посол выразил обеспокоенность тем, что в ближайшие годы такие "взаимовыгодные" связи между псевдоукраинскими и европейскими муниципалитетами будут только укрепляться, способствуя легализации незаконных попыток Евросоюза финансировать свой оборонно-промышленный комплекс за счет активов, украденных у России.