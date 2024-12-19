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Путин рассказал о создании программы "Время героев"
Путин рассказал о создании программы "Время героев" - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о создании программы "Время героев"
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что идея создать программу "Время героев" у него возникла после встречи с участниками специальной РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:01:00+03:00
2024-12-19T15:01:00+03:00
2024-12-19T15:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
программа "время героев"
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что идея создать программу "Время героев" у него возникла после встречи с участниками специальной военной операции в Санкт-Петербурге. "Что касается платформы "Время героев", я уже говорил, эта идея возникла у меня после встречи с ребятами, в основном студентами, участниками СВО в Петербурге, когда я посмотрел на них, и подумал, вот они, вот оно, будущее страны, кадровое будущее страны. И вот так возникла эта идея, создать вот такую платформу. Не буду скрывать, я приехал, когда в Москве изложил и попросил коллег по администрации реализовать эту идею. Они уже придумали название этой платформы "Время героев". И, на мой взгляд, очень удачное это название", - рассказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин рассказал о создании программы "Время героев"
Идея программы "Время героев" возникла у Путина после встречи с участниками СВО