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Путин рассказал о создании программы "Время героев" - РИА Новости, 19.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:01 19.12.2024 (обновлено: 15:03 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/geroi-1990170869.html
Путин рассказал о создании программы "Время героев"
Путин рассказал о создании программы "Время героев" - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о создании программы "Время героев"
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что идея создать программу "Время героев" у него возникла после встречи с участниками специальной РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:01:00+03:00
2024-12-19T15:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
санкт-петербург
россия
москва
владимир путин
вооруженные силы рф
программа "время героев"
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что идея создать программу "Время героев" у него возникла после встречи с участниками специальной военной операции в Санкт-Петербурге. "Что касается платформы "Время героев", я уже говорил, эта идея возникла у меня после встречи с ребятами, в основном студентами, участниками СВО в Петербурге, когда я посмотрел на них, и подумал, вот они, вот оно, будущее страны, кадровое будущее страны. И вот так возникла эта идея, создать вот такую платформу. Не буду скрывать, я приехал, когда в Москве изложил и попросил коллег по администрации реализовать эту идею. Они уже придумали название этой платформы "Время героев". И, на мой взгляд, очень удачное это название", - рассказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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общество, санкт-петербург, россия, москва, владимир путин, вооруженные силы рф, программа "время героев"
Специальная военная операция на Украине, Общество, Санкт-Петербург, Россия, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Программа "Время героев"
Путин рассказал о создании программы "Время героев"

Идея программы "Время героев" возникла у Путина после встречи с участниками СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что идея создать программу "Время героев" у него возникла после встречи с участниками специальной военной операции в Санкт-Петербурге.
"Что касается платформы "Время героев", я уже говорил, эта идея возникла у меня после встречи с ребятами, в основном студентами, участниками СВО в Петербурге, когда я посмотрел на них, и подумал, вот они, вот оно, будущее страны, кадровое будущее страны. И вот так возникла эта идея, создать вот такую платформу. Не буду скрывать, я приехал, когда в Москве изложил и попросил коллег по администрации реализовать эту идею. Они уже придумали название этой платформы "Время героев". И, на мой взгляд, очень удачное это название", - рассказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоСанкт-ПетербургРоссияМоскваВладимир ПутинВооруженные силы РФПрограмма "Время героев"
 
 
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