https://ria.ru/20241219/geroi-1990170869.html

Путин рассказал о создании программы "Время героев"

Путин рассказал о создании программы "Время героев" - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал о создании программы "Время героев"

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что идея создать программу "Время героев" у него возникла после встречи с участниками специальной РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:01:00+03:00

2024-12-19T15:01:00+03:00

2024-12-19T15:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

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вооруженные силы рф

программа "время героев"

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что идея создать программу "Время героев" у него возникла после встречи с участниками специальной военной операции в Санкт-Петербурге. "Что касается платформы "Время героев", я уже говорил, эта идея возникла у меня после встречи с ребятами, в основном студентами, участниками СВО в Петербурге, когда я посмотрел на них, и подумал, вот они, вот оно, будущее страны, кадровое будущее страны. И вот так возникла эта идея, создать вот такую платформу. Не буду скрывать, я приехал, когда в Москве изложил и попросил коллег по администрации реализовать эту идею. Они уже придумали название этой платформы "Время героев". И, на мой взгляд, очень удачное это название", - рассказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, санкт-петербург, россия, москва, владимир путин, вооруженные силы рф, программа "время героев"