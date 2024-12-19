Politico предрекло экономике Европы разрушение при Трампе
При Трампе экономика Европы будет под угрозой разрушения
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Экономика Европы находится в упадке, а при вступлении Дональда Трампа на пост президента США в январе ее основа будет под угрозой разрушения, пишет издание Politico.
Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Евросоюз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Дональда Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары.
Трамп придет — Европу убьет
12 декабря, 08:00
"У Европы остается все меньше времени. Поскольку Дональд Трамп готовится через несколько недель вновь занять Белый дом, а экономика континента находится в усугубляющейся депрессии, основа, на которой строится процветание региона, не просто дает трещины, она находится под угрозой разрушения", - пишет издание.
Как пишет издание, с Трампом в Белом доме и контролирующими обе палаты Конгресса США республиканцами "Европа еще никогда не была так подвержена прихотям" американской торговой политики. Издание предупреждает, что, если Трамп выполнит свою угрозу ввести пошлины до 20% на импорт с континента, европейская промышленность понесет "сокрушительный удар", поскольку США является важнейшим пунктом назначения для европейских товаров.
Кроме того, по оценкам Politico, Европа слабо подготовилась к возвращению Трампа в Белый дом. Согласно изданию, если бы у Европы была более прочная экономическая основа и она была бы более конкурентоспособной по сравнению с США, у Трампа было бы меньше рычагов влияния на континент. Как заявил изданию президент исследовательского института IFO Клеменс Фюст, неспособность европейских лидеров извлечь уроки из последнего президентства Трампа "теперь даёт о себе знать".
Politico также отметило низкий рост производительности в странах ЕС, отметив, их неспособность внедрять инновации и то, что европейцы "работают недостаточно".
Конец вековой эпохи. Европу невольно подтолкнули к Москве
17 сентября, 08:00
"Среднестатистический немецкий работник работает на 20% меньше часов, чем его американские коллеги по цеху... Хотя Европа имеет богатую историю сенсационных изобретений, включая научные прорывы, которые дали миру всё автомобиля до телефона, радио, телевидения и фармацевтических препаратов, она стала аутсайдером", - пишет издание.
В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее Трамп пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, он заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады.
Трамп во время первого срока пребывания на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.