https://ria.ru/20241219/evropa-1990238749.html

Politico предрекло экономике Европы разрушение при Трампе

Politico предрекло экономике Европы разрушение при Трампе - РИА Новости, 19.12.2024

Politico предрекло экономике Европы разрушение при Трампе

Экономика Европы находится в упадке, а при вступлении Дональда Трампа на пост президента США в январе ее основа будет под угрозой разрушения, пишет издание... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:46:00+03:00

2024-12-19T17:46:00+03:00

2024-12-19T17:46:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Экономика Европы находится в упадке, а при вступлении Дональда Трампа на пост президента США в январе ее основа будет под угрозой разрушения, пишет издание Politico. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Евросоюз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Дональда Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары. "У Европы остается все меньше времени. Поскольку Дональд Трамп готовится через несколько недель вновь занять Белый дом, а экономика континента находится в усугубляющейся депрессии, основа, на которой строится процветание региона, не просто дает трещины, она находится под угрозой разрушения", - пишет издание. Как пишет издание, с Трампом в Белом доме и контролирующими обе палаты Конгресса США республиканцами "Европа еще никогда не была так подвержена прихотям" американской торговой политики. Издание предупреждает, что, если Трамп выполнит свою угрозу ввести пошлины до 20% на импорт с континента, европейская промышленность понесет "сокрушительный удар", поскольку США является важнейшим пунктом назначения для европейских товаров. Кроме того, по оценкам Politico, Европа слабо подготовилась к возвращению Трампа в Белый дом. Согласно изданию, если бы у Европы была более прочная экономическая основа и она была бы более конкурентоспособной по сравнению с США, у Трампа было бы меньше рычагов влияния на континент. Как заявил изданию президент исследовательского института IFO Клеменс Фюст, неспособность европейских лидеров извлечь уроки из последнего президентства Трампа "теперь даёт о себе знать". Politico также отметило низкий рост производительности в странах ЕС, отметив, их неспособность внедрять инновации и то, что европейцы "работают недостаточно". "Среднестатистический немецкий работник работает на 20% меньше часов, чем его американские коллеги по цеху... Хотя Европа имеет богатую историю сенсационных изобретений, включая научные прорывы, которые дали миру всё автомобиля до телефона, радио, телевидения и фармацевтических препаратов, она стала аутсайдером", - пишет издание. В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее Трамп пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, он заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Трамп во время первого срока пребывания на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.

https://ria.ru/20241212/tramp-1988701872.html

https://ria.ru/20240917/evropa-1973017393.html

https://ria.ru/20240906/evropa-1970990318.html

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сша, европа, китай, дональд трамп, роберта метсола, politico, евросоюз, европарламент, в мире