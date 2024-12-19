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Подмосковный экспорт продукции АПК в Конго увеличился в 6,5 раз - РИА Новости, 19.12.2024
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Новости Подмосковья
 
18:00 19.12.2024 (обновлено: 18:57 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/eksport-1990243902.html
Подмосковный экспорт продукции АПК в Конго увеличился в 6,5 раз
Подмосковный экспорт продукции АПК в Конго увеличился в 6,5 раз - РИА Новости, 19.12.2024
Подмосковный экспорт продукции АПК в Конго увеличился в 6,5 раз
Экспорт пищевой продукции Подмосковья в Демократическую Республику Конго увеличился в 6,5 раз с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:00:00+03:00
2024-12-19T18:57:00+03:00
московская область (подмосковье)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
новости подмосковья
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Экспорт пищевой продукции Подмосковья в Демократическую Республику Конго увеличился в 6,5 раз с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Так, Демократическая Республика Конго является одним из важных торговых партнеров Подмосковья в сфере агропромышленного комплекса. В ведомстве отметили, что по итогам 11 месяцев с начала года экспорт пищевой продукции в Республику увеличился в 6,5 раз в стоимостном выражении к показателям аналогичного периода прошлого года. Основной позицией для поставок является мясо птицы. Кроме того, за последние три года наблюдается среднегодовой прирост экспорта продукции АПК Подмосковья в Республику Конго, который составляет 193%.
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московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Московская область (Подмосковье), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Новости Подмосковья
Подмосковный экспорт продукции АПК в Конго увеличился в 6,5 раз

Минсельхоз МО: экспорт продукции АПК в Конго увеличился в 6,5 раз

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМясо птицы
Мясо птицы - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мясо птицы
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Экспорт пищевой продукции Подмосковья в Демократическую Республику Конго увеличился в 6,5 раз с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, Демократическая Республика Конго является одним из важных торговых партнеров Подмосковья в сфере агропромышленного комплекса.
В ведомстве отметили, что по итогам 11 месяцев с начала года экспорт пищевой продукции в Республику увеличился в 6,5 раз в стоимостном выражении к показателям аналогичного периода прошлого года.
Основной позицией для поставок является мясо птицы. Кроме того, за последние три года наблюдается среднегодовой прирост экспорта продукции АПК Подмосковья в Республику Конго, который составляет 193%.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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