https://ria.ru/20241219/eksport-1990243902.html
Подмосковный экспорт продукции АПК в Конго увеличился в 6,5 раз
Подмосковный экспорт продукции АПК в Конго увеличился в 6,5 раз - РИА Новости, 19.12.2024
Подмосковный экспорт продукции АПК в Конго увеличился в 6,5 раз
Экспорт пищевой продукции Подмосковья в Демократическую Республику Конго увеличился в 6,5 раз с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:00:00+03:00
2024-12-19T18:00:00+03:00
2024-12-19T18:57:00+03:00
московская область (подмосковье)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
новости подмосковья
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Экспорт пищевой продукции Подмосковья в Демократическую Республику Конго увеличился в 6,5 раз с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Так, Демократическая Республика Конго является одним из важных торговых партнеров Подмосковья в сфере агропромышленного комплекса. В ведомстве отметили, что по итогам 11 месяцев с начала года экспорт пищевой продукции в Республику увеличился в 6,5 раз в стоимостном выражении к показателям аналогичного периода прошлого года. Основной позицией для поставок является мясо птицы. Кроме того, за последние три года наблюдается среднегодовой прирост экспорта продукции АПК Подмосковья в Республику Конго, который составляет 193%.
https://ria.ru/20240903/eksport-1970306275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Московская область (Подмосковье), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Новости Подмосковья
Подмосковный экспорт продукции АПК в Конго увеличился в 6,5 раз
Минсельхоз МО: экспорт продукции АПК в Конго увеличился в 6,5 раз
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Экспорт пищевой продукции Подмосковья в Демократическую Республику Конго увеличился в 6,5 раз с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, Демократическая Республика Конго является одним из важных торговых партнеров Подмосковья в сфере агропромышленного комплекса.
В ведомстве отметили, что по итогам 11 месяцев с начала года экспорт пищевой продукции в Республику увеличился в 6,5 раз в стоимостном выражении к показателям аналогичного периода прошлого года.
Основной позицией для поставок является мясо птицы. Кроме того, за последние три года наблюдается среднегодовой прирост экспорта продукции АПК Подмосковья в Республику Конго, который составляет 193%.