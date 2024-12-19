https://ria.ru/20241219/dzhonson-1990136734.html

Джонсон в 2022 году убедил Киев продолжать воевать, заявил Путин

Джонсон в 2022 году убедил Киев продолжать воевать, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Джонсон в 2022 году убедил Киев продолжать воевать, заявил Путин

Занимавший пост премьера Великобритании Борис Джонсон в 2022 году убедил Киев продолжать воевать, украинцы воюют, и скоро закончатся желающие это делать, заявил РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:58:00+03:00

2024-12-19T13:58:00+03:00

2024-12-19T13:58:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Занимавший пост премьера Великобритании Борис Джонсон в 2022 году убедил Киев продолжать воевать, украинцы воюют, и скоро закончатся желающие это делать, заявил президент России Владимир Путин “Ведь мы же достигли договоренности по сути в Стамбуле в конце 2022 года… Потом почему-то отказались. Ну почему - понятно, потому что приехал ваш союзник господин (Борис - ред.) Джонсон… и сказал, что им нужно воевать до последнего украинца. Вот они и воюют. Скоро заканчиваются эти украинцы, которые хотят воевать”, - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференциейИтоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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в мире, великобритания, киев, россия, борис джонсон, владимир путин