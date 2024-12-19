Рейтинг@Mail.ru
Джонсон в 2022 году убедил Киев продолжать воевать, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/dzhonson-1990136734.html
Джонсон в 2022 году убедил Киев продолжать воевать, заявил Путин
Джонсон в 2022 году убедил Киев продолжать воевать, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Джонсон в 2022 году убедил Киев продолжать воевать, заявил Путин
Занимавший пост премьера Великобритании Борис Джонсон в 2022 году убедил Киев продолжать воевать, украинцы воюют, и скоро закончатся желающие это делать, заявил РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:58:00+03:00
2024-12-19T13:58:00+03:00
в мире
великобритания
киев
россия
борис джонсон
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151149/03/1511490324_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_8c311fc1e5f176e6737876a1201d16a4.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Занимавший пост премьера Великобритании Борис Джонсон в 2022 году убедил Киев продолжать воевать, украинцы воюют, и скоро закончатся желающие это делать, заявил президент России Владимир Путин “Ведь мы же достигли договоренности по сути в Стамбуле в конце 2022 года… Потом почему-то отказались. Ну почему - понятно, потому что приехал ваш союзник господин (Борис - ред.) Джонсон… и сказал, что им нужно воевать до последнего украинца. Вот они и воюют. Скоро заканчиваются эти украинцы, которые хотят воевать”, - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференциейИтоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241130/dzhonson-1986556093.html
великобритания
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151149/03/1511490324_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_23d01c29d596a9fbf735b8498ac817ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, киев, россия, борис джонсон, владимир путин
В мире, Великобритания, Киев, Россия, Борис Джонсон, Владимир Путин
Джонсон в 2022 году убедил Киев продолжать воевать, заявил Путин

Путин: в 2022 году Джонсон убедил Киев продолжать воевать до последнего украинца

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Занимавший пост премьера Великобритании Борис Джонсон в 2022 году убедил Киев продолжать воевать, украинцы воюют, и скоро закончатся желающие это делать, заявил президент России Владимир Путин
“Ведь мы же достигли договоренности по сути в Стамбуле в конце 2022 года… Потом почему-то отказались. Ну почему - понятно, потому что приехал ваш союзник господин (Борис - ред.) Джонсон… и сказал, что им нужно воевать до последнего украинца. Вот они и воюют. Скоро заканчиваются эти украинцы, которые хотят воевать”, - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Заветам Черчилля верны: Борис Джонсон хочет превзойти своего кумира
30 ноября, 08:00
 
В миреВеликобританияКиевРоссияБорис ДжонсонВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала