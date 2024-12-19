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Дуда высказался об отправке польских войск на Украину - РИА Новости, 19.12.2024
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00:29 19.12.2024 (обновлено: 00:36 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/duda-1990018157.html
Дуда высказался об отправке польских войск на Украину
Дуда высказался об отправке польских войск на Украину - РИА Новости, 19.12.2024
Дуда высказался об отправке польских войск на Украину
Возможная отправка на Украину польских войск является "предметом для разговора", пока такого обсуждения нет, заявил президент Польши Анджей Дуда радиостанции... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T00:29:00+03:00
2024-12-19T00:36:00+03:00
в мире
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польша
эммануэль макрон
анджей дуда
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ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Возможная отправка на Украину польских войск является "предметом для разговора", пока такого обсуждения нет, заявил президент Польши Анджей Дуда радиостанции RMF FM. Свое заявление он сделал перед вылетом в Брюссель, где встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и лидерами Украины, Германии, Италии, Дании, Нидерландов и Чехии. "Это тема для разговора", - сказал Дуда, отвечая на вопрос относительно возможной отправки на Украину польских военных с миротворческим мандатом. "С нашей точки зрения, главное - безопасность Польши. Это абсолютно фундаментальный вопрос. И если бы дошло до какого-либо вопроса прекращения огня, дискуссии на тему миротворческих сил, первостепенное значение будет иметь защита нашей территории как территории восточного фланга Альянса, страховка нас и наших союзников от потенциальной российской агрессии", - добавил он. При этом польский лидер отметил, что пока подобные вопросы не обсуждались. "Пока такого обсуждения нет. Никто такого конкретного предложения не сделал, не представил, какой вообще должна быть формула, что это должно быть. Так что пока никаких дискуссий нет", - сказал он. После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241216/svyazi-1989357970.html
https://ria.ru/20241212/polsha-1988853335.html
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в мире, украина, россия, польша, эммануэль макрон, анджей дуда, марк рютте, нато
В мире, Украина, Россия, Польша, Эммануэль Макрон, Анджей Дуда, Марк Рютте, НАТО
Дуда высказался об отправке польских войск на Украину

Президент Польши Дуда назвал отправку войск на Украину предметом для разговора

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Возможная отправка на Украину польских войск является "предметом для разговора", пока такого обсуждения нет, заявил президент Польши Анджей Дуда радиостанции RMF FM.
Свое заявление он сделал перед вылетом в Брюссель, где встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и лидерами Украины, Германии, Италии, Дании, Нидерландов и Чехии.
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"Это тема для разговора", - сказал Дуда, отвечая на вопрос относительно возможной отправки на Украину польских военных с миротворческим мандатом.
«
"С нашей точки зрения, главное - безопасность Польши. Это абсолютно фундаментальный вопрос. И если бы дошло до какого-либо вопроса прекращения огня, дискуссии на тему миротворческих сил, первостепенное значение будет иметь защита нашей территории как территории восточного фланга Альянса, страховка нас и наших союзников от потенциальной российской агрессии", - добавил он.
При этом польский лидер отметил, что пока подобные вопросы не обсуждались.
"Пока такого обсуждения нет. Никто такого конкретного предложения не сделал, не представил, какой вообще должна быть формула, что это должно быть. Так что пока никаких дискуссий нет", - сказал он.
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После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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