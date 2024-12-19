https://ria.ru/20241219/dtp-1770479012.html

Виновника не догонять, авто не ремонтировать: как действовать после ДТП

Что делать при ДТП: порядок действия после аварии и оформление

Виновника не догонять, авто не ремонтировать: как действовать после ДТП

Одни из самых частых происшествий в России и мире — дорожно-транспортные. Поэтому каждому водителю важно знать, что делать, если его автомобиль попал в аварию... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:55:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Одни из самых частых происшествий в России и мире — дорожно-транспортные. Поэтому каждому водителю важно знать, что делать, если его автомобиль попал в аварию. Алгоритм действий зависит от того, виноват ли человек, сильно ли разбиты автомобили участников и есть ли пострадавшие. Как оформить ДТП по европротоколу, а в каких случаях не обойтись без сотрудников ГИБДД, — в материале РИА Новости.Что делать при ДТПВ Правилах дорожного движения (ПДД) дорожно-транспортное происшествие или ДТП — это “событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб”."Исходя из определения, если авто было на стоянке и его поцарапали дверью другой, припаркованной рядом машины, это нельзя признать ДТП, так как ни одно из транспортных средств не двигалось по дороге", — объясняет Дмитрий Зиновьев, директор центра экспертизы и оценки "ЕСИН"."Встреча на проезжей части с электросамокатом, моноколесом и подобной техникой уже будет являться ДТП, так как, согласно ПДД, "транспортное средство" — устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. В последнее время сложилась, пусть и несколько спорная, практика лишения водительских удостоверений тех, кто передвигался на электрических ТС в состоянии алкогольного опьянения. Хотя документ для управления подобным транспортом пока не требуется", — добавляет Венера Шайдуллина, кандидат юридических наук, основатель цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив "Инициатор".Пресс-служба ГК АвтоСпецЦентр поясняет, что при ДТП нужно остановить автомобиль, заглушить двигатель и включить аварийную сигнализацию. Нельзя уезжать с места происшествия или заниматься устранением доказательств, которые могут помочь определить причины аварии.Если в результате ДТП никто не пострадал, нужно выйти из автомобиля и установить знак аварийной остановки, чтобы предупредить других участников дорожного движения. Знак устанавливается на расстоянии от 15 до 30 метров от места ДТП, в зависимости от того, где произошла авария — в городе или за пределами населенного пункта. Если в ДТП есть пострадавшие, нужно оказать первую помощь и вызвать скорую. При отсутствии связи необходимо доставить их в ближайшую больницу на личном автомобиле или попутном транспорте.“После ДТП стоит вызвать сотрудников ГИБДД, так как они занимаются выяснением обстоятельств происшествия и оформлением официального протокола. Пострадавшие автомобилисты заинтересованы в сборе достоверной информации, которая способствует получению страховых выплат. Если после аварии пострадавшие автомобили не могут покинуть место происшествия, они устраняются с дороги при помощи эвакуатора”, - уточняют специалисты.Порядок действий после аварииПорядок действий после дорожно-транспортного происшествия определен в Правилах дорожного движения Российской Федерации(п.2.5-2.6.1). Но первое и самое важное, что советуют эксперты — успокоиться и не паниковать. Инспектора ГИБДД можно вызвать по телефонам 112, 911, или набрав код города и 02.По словам Ореста Мацала, ведущего юриста Европейской юридической службы, если в ДТП пострадали только автомобили, ОСАГО есть у обоих водителей, размер ущерба не превышает 100 тысяч рублей и нет разногласий, то граждане могут заполнить извещение о ДТП (европротокол) и разъехаться."Не забудьте проверить подлинность страхового полиса второго участника прямо на месте аварии. В ГИБДД рекомендуют использовать сайт Российского союза автостраховщиков, а также мобильное приложение "ДТП. Европротокол". Документы, выданные с 1 января 2018 года, также проверяются по QR-коду, указанному в самом полисе. Если у участника ДТП все же остаются сомнения в подлинности полиса другого водителя, лучше вызвать ГИБДД. Прибыв на место, сотрудники дорожной полиции займутся составлением необходимых документов. Проверить историю автомобиля можно и самостоятельно через специализированные сайты с базами данных", — говорит Ксения Тимофеева, PR-руководитель сервиса "Автокод".Антон Алферов, руководитель юридической службы онлайн-сервиса по подбору страховых продуктов Страховка.Ру, перечисляет, что нельзя делать, когда произошла авария:“Сразу после аварии нельзя употреблять алкоголь, покидать место ДТП, сажать за руль вместо себя третье лицо", — говорит эксперт.Первые действия после столкновенияКатегорически нельзя скрываться с места происшествия: это влечет более серьезные проблемы после ДТП, чем просто возмещение ущерба. Последовательность действий такая:"Не советую игнорировать приглашения на разбор ДТП и независимую оценку: без этого невозможно проконтролировать полноту и объективность этих процедур, что в итоге может привести к большим убыткам", — говорит Дмитрий Зиновьев.Если пострадавших нетПо словам Инги Котенко, ведущего юриста юридической службы “Единый центр защиты”, если пострадавших людей нет, но есть имущество (кроме автомобилей) — заборы, стенды, витрины и прочее, то необходимо:Если есть пострадавшиеЕсли пострадали люди — сначала важно вызвать “Скорую помощь” (с мобильного 112), а затем ГИБДД. Не пытаться самостоятельно вытащить раненого из автомобиля, если он не горит, не наполняется дымом, газом и т.д. Пострадавшая сторона может:"Присутствуйте на разборе ДТП и предоставляйте машину для оценки вовремя, при этом не делайте ремонт раньше утверждения выплаты или ремонта", — советует Дмитрий Зиновьев.Если нет второго участникаЕсли в результате ДТП автомобиль врезался в столб, наехал на бордюр или скатился в кювет и при этом не пострадали другие, не находящиеся в авто, люди, необходимо:"Если ущерба чужому имуществу нет и повреждения авто малы и незначительны, можно покинуть место ДТП. Если же машина сильно пострадала, стоит обратиться в страховую при наличии полиса каско с франшизой", — говорит Дмитрий Зиновьев."Если пострадал чей-то припаркованный автомобиль, необходимо вызвать сотрудника ГИБДД, который самостоятельно свяжется с владельцем и предложит забрать протокол, постановление и определение в дежурной части", — добавляет Орест Мацала.Куда звонить после ДТПВ зависимости от тяжести происшествия участники самостоятельно составляют европротокол, вызывают аварийного комиссара или сотрудника ГИБДД.Директор Агентства страховых услуг Ярослав Королев отмечает, что аварийные комиссары есть не у всех страховых компаний и бесплатным является: выезд на место ДТП, фотографирование, составление схемы ДТП (на отдельном листе для ГИБДД). Заполнение извещения о ДТП — платная услуга (3000 руб.).Цены на работу дорожных комиссаров разнятся в зависимости от региона и условий страховщиков.Оформление ДТППосле того, как место происшествия осмотрено, участники аварии должны принять решение о порядке ее оформления. Согласно пункту 2.6.1 Правил дорожного движения РФ, участники аварии имеют право вообще не оформлять ДТП. Если повреждений нет или они крайне незначительны, по обоюдному согласию можно решить вопрос возмещения в индивидуальном порядке и просто разъехаться.“В нашей стране немалая доля аварий — ДТП с небольшим ущербом. Они обостряют сложную ситуацию с пробками. Этого можно избежать, если оформлять ДТП по европротоколу, к чему и призывают власти многих городов”, — говорит Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании “Мой Автопрокат”.По словам эксперта, если ДТП произошло в другом регионе, инспектор может назначить разбор аварии в ГАИ. Потерпевшему можно не присутствовать, а виновнику — ходатайствовать, чтобы рассмотрение перенесли по его месту жительства, — поясняет Дмитрий Матвеев. — Обращаться в ОСАГО можно в любом городе, но нужно учитывать, что осмотр будет назначен там же”.С участием ГИБДДСамый распространенный вариант — вызвать на место аварии сотрудников ГИБДД. Это актуально, например, в случае ДТП с единственным участником, когда на пострадавшее транспортное средство оформлено КАСКО, поскольку страховые компании определяют обстоятельства происшествия именно на основании постановлений Госавтоинспекции.Как объясняет Азамат Аккаев, генеральный директор компании "Аккаев и партнеры", вызов сотрудников ГИБДД на место происшествия по закону обязателен, если:“Инспектор ГИБДД производит фиксацию места происшествия (расположение авто, внешние повреждения машин и иных объектов, следы и дорожные условия), составляет схему ДТП, протокол об административном правонарушении, если оно выявлено", — добавляет Азамат Аккаев."Результаты работы сотрудника ГИБДД будут отражены в протоколе, постановлении или определении по делу об административном правонарушении. Нужно тщательно проверить, правильно ли все заполнено, корректно ли отражены обстоятельства ДТП, и взять копию данного документа: он необходим для обращения в страховую компанию", — предупреждает Дмитрий Зиновьев.Самостоятельно, через европротокол и без ГИБДДЕвропротокол — это извещение о ДТП, которое участники аварии оформляют самостоятельно, без участия сотрудников ГИБДД.Европротокол можно оформить, если:"Обычно форма извещения прилагается к полису ОСАГО, ее можно заполнить с логотипом любой страховой компании, по сути, они отличаются лишь цветом, а пункты и вопросы в них полностью совпадают. Если ни у кого с собой бланка не оказалось, то можно его скачать на сайте РСА, распечатать и заполнить вместе со вторым участником. Сделать все это можно, оставаясь на месте происшествия или отъехав от него. Главное — все действия должны происходить по договоренности между участниками и в соответствии с рекомендациями ГИБДД", — отмечает Владимир Тюрин, автор проекта "Осознанное страхование".Дмитрий Матвеев уточняет, что заполнение занимает не более 15 минут. Ошибки же совершаются по причине того, что ДТП — это само по себе стресс и эмоции. Поэтому, рекомендуется делать фото документов второй стороны: если что-то непонятно заполнено, то можно посмотреть и переписать.Помимо бумажного документа, извещение можно оформить и в электронном виде, если хотя бы у одного из участников есть подтвержденная учетная запись на “Госуслугах”.Артем Дулгер, адвокат Самарской областной коллегии адвокатов, советует внимательно отнестись к составлению схемы ДТП: "Чем больше информации будет на чертеже, тем проще будет установить вину участников. Особенно важен этот документ в случае проведения автотехнической экспертизы. Помните: если схема подписана без оговорок и замечаний, в дальнейшем сложно доказать, что что-то не было зафиксировано. Когда автомобили нарисованы условно, двумя квадратиками без замеров, а водители спорят о виновности, ни один эксперт не определит механизм аварии".Следует помнить, что закон не запрещает оформлять без сотрудников полиции ДТП с ущербом более 100 тысяч рублей, но в таком случае ограничивает этой суммой размер компенсации."Получить больше 100 тысяч рублей по зафиксированному таким образом происшествию не получится даже через суд. Если есть вероятность, что ущерб будет оценен дороже, лучше вызвать ГИБДД", — советует Алексей Поляков.Что делать, если у виновника нет страховкиВ таком случае снова ключевую роль играет ущерб. При причиненном жизни и здоровью вреде потерпевший может обратиться напрямую в РСА для получения компенсационной выплаты. Если пострадало только имущество и у виновника нет полиса ОСАГО, то возместить ущерб должен тот, кто его нанес."Необходимо оценить причиненный вред в любой экспертной организации и обсудить с виновником возможность и условия добровольной компенсации. Если договоренность будет достигнута, необходимо составить и подписать соглашение с указанием сумм и порядка их выплаты. Если виновник оспаривает величину причиненного вреда или совсем не желает возмещать его в добровольном порядке, необходимо обращаться в суд", — объясняет Антон Алферов.Что будет, если участник ДТП скрылся"Оставление места ДТП наказывается по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ и может закончиться для нарушителя лишением права управления до полутора лет либо арестом до 15 суток. Пострадавшему следует немедленно остановиться и не пускаться в погоню. Это запрещено. Надлежит сразу позвонить в полицию и сообщить о случившемся. Нужно обеспечить сохранность записи с видеорегистратора, если он установлен, записать данные очевидцев и адреса мест, где есть камеры видеонаблюдения", — объясняет Орест Мацала.Последующий порядок действий зависит от ущерба. При причинении вреда жизни или здоровью потерпевший вправе претендовать на компенсационную выплату от РСА. Суммы такие же, как по страховому полису (на каждого потерпевшего не более 500 тысяч рублей). Условия компенсационных выплат регламентированы главой III Закона об ОСАГО."Что касается ущерба, причиненного имуществу, то нужно как минимум зафиксировать (например, сфотографировать) или запомнить номер автомобиля виновника до того, как он оставил место ДТП. По номеру можно установить, оформлено ли на авто ОСАГО на сайтах с базами данных. Страховщик скрывшегося будет обязан выплатить компенсацию, после этого он предъявит регрессное требование к хозяину ТС-виновника. Такое основание предусмотрено подпунктом “г” п. 1 ст. 14 Закона об ОСАГО. Если же не удалось получить никакой информации, то, к сожалению, со своими убытками придется остаться один на один", — отмечает Антон Алферов.Как фиксировать ущерб и следы ДТПФиксируют ущерб с помощью фото- и видеосъемки деталей происшествия. Это могут делать как сами участники ДТП, так и сотрудники ГИБДД."Рекомендую использовать видеорегистраторы в автомобилях. Они, как черные ящики, о многом могут рассказать в случае аварии. После ДТП важно дополнительно снять на фото и видео расположение ТС, детально сфотографировать повреждения, сохранившиеся следы торможения и даже места разброса осколков и запчастей машин. Все это может пригодиться при определении степени вины каждого участника аварии. Дополнительно можно провести экспертную оценку ущерба", — советует Орест Мацала.Как возмещается ущерб после ДТПВ течение пяти дней после ДТП следует обратиться в страховую, чтобы установить стоимость повреждений и взыскать компенсацию с виновника.Ярослав Королёв рассказал, как действовать после получения документов по ДТП:"Требуется подготовить комплект документов, включающий в себя оригиналы ПТС и СТС, паспорт и водительское удостоверение, извещение о ДТП, копию протокола, страховые полисы и заявление на выплату возмещения, а также банковские реквизиты для перечисления средств. Нужно на время оставить поврежденный автомобиль представителю страховой компании для осмотра, в результате которого будет определена степень повреждения тех или иных агрегатов и назначена сумма выплаты. Размер максимальной компенсации по ОСАГО составляет 400 тысяч рублей, при наличии травм она увеличивается до 500 тысяч. Если договор о страховании включает в себя пункт о ремонте, то страховая направляет автомобиль в один из партнерских сервисных центров", — рассказывает Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК “Автоdom”.Ремонтировать авто после ДТП можно по направлению страховой компании на станции техобслуживания (СТО), у которой есть договор со страховщиком."Потерпевший вправе самостоятельно организовать ремонт на СТО, у которой нет договора со страховой компанией по письменному согласию последней. В этом случае в заявлении о страховом возмещении необходимо указать наименование станции, ее адрес и платежные реквизиты. Страховая выдаст направление на ремонт и оплатит его. Помните, не стоит ремонтировать авто, пока идут судебные разбирательства. В ходе тяжбы могут быть назначены трассологическая автотехническая экспертиза и оценка ущерба, для которых необходимо предоставить пострадавшее ТС. В исключительных случаях данные судебные экспертизы могут быть проведены по фото- и видеозаписям", — предупреждает Дмитрий Зиновьев.Как утилизируется разбитый автомобильИнга Котенко отметила главное, что нужно знать про процесс утилизации:Изменения в 2024 годуСо 2 марта 2024 года можно оформить краткосрочный полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев. Такой полис нужен тем, кто не планирует долго пользоваться автомобилем. При этом срок действия у полиса будет отложенным — не ранее, чем через три дня после оформления. Это необходимо для исключения мошенничества, когда полис ОСАГО оформляют сразу после ДТП.

https://ria.ru/20240223/osago-1929095459.html

https://ria.ru/20240312/ekstrennye_sluzhby-1932401970.html

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https://ria.ru/20240301/znaki-1930507702.html

https://ria.ru/20240301/zapchasti-1930047521.html

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