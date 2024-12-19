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На Западе указали на странное поведение Каллас в отношении России - РИА Новости, 19.12.2024
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22:53 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/diplomacy-1990280136.html
На Западе указали на странное поведение Каллас в отношении России
На Западе указали на странное поведение Каллас в отношении России - РИА Новости, 19.12.2024
На Западе указали на странное поведение Каллас в отношении России
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х указал на противоречия в политике главы европейской дипломатии Каи Каллас. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T22:53:00+03:00
2024-12-19T22:53:00+03:00
в мире
россия
украина
кайя каллас
сергей лавров
евросоюз
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х указал на противоречия в политике главы европейской дипломатии Каи Каллас."ЕС определяет себя как "мирный проект", однако главный дипломат ЕС отвергает дипломатию с Россией и предостерегает от "подталкивания" Зеленского к мирным переговорам", — написал он.На прошлой неделе, в четверг Каллас заявила, что, если переговоры о завершении конфликта на Украине состоятся, страны Евросоюза должны на них присутствовать.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990274303.html
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в мире, россия, украина, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, москва, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины, Москва, Дмитрий Песков
На Западе указали на странное поведение Каллас в отношении России

Профессор Дизен указал на недипломатические действия Каллас в адрес России

© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х указал на противоречия в политике главы европейской дипломатии Каи Каллас.
"ЕС определяет себя как "мирный проект", однако главный дипломат ЕС отвергает дипломатию с Россией и предостерегает от "подталкивания" Зеленского к мирным переговорам", — написал он.
Вид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
В Венгрии пришли в ярость из-за шага США в адрес России
Вчера, 21:26
На прошлой неделе, в четверг Каллас заявила, что, если переговоры о завершении конфликта на Украине состоятся, страны Евросоюза должны на них присутствовать.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Украинский транзит — теперь проблема Европы
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаКайя КалласСергей ЛавровЕвросоюзНАТОВооруженные силы УкраиныМоскваДмитрий Песков
 
 
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