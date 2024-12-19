https://ria.ru/20241219/avrora-1990024970.html

Новый скоростной поезд "Аврора" отправится в первый рейс

Новый скоростной поезд "Аврора" отправится в первый рейс - РИА Новости, 19.12.2024

Новый скоростной поезд "Аврора" отправится в первый рейс

Новый двухэтажный скоростной поезд "Аврора" в четверг отправится в первый рейс между Москвой и Санкт-Петербургом. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T02:43:00+03:00

2024-12-19T02:43:00+03:00

2024-12-19T02:43:00+03:00

москва

санкт-петербург

"аврора"

ржд

ленинградский вокзал

общество

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Новый двухэтажный скоростной поезд "Аврора" в четверг отправится в первый рейс между Москвой и Санкт-Петербургом. Как сообщал холдинг РЖД, обычно он будет ходить с Ленинградского вокзала Москвы ежесуточно дважды в день по "зеркальному" расписанию из Москвы и из Санкт-Петербурга в 6.00 и в 13.50. Время в пути составит около 5 часов 30 минут. Однако в первый рейс "Аврора" стартует в четверг в 13.50. В составе вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, вагон СВ, купе со специализированным купе для маломобильных пассажиров и вагон-бистро. Схемой поезда предусмотрено 15 вагонов, где одновременно могут проезжать 1200 пассажиров. Обычные вагоны с местами для сидения имеют кресла с возможностью настраивать угол наклона спинки, откидными столиками и подножками. Каждое место оборудовано розетками и портами USB. Кресла в вагонах улучшенной компоновки, помимо регулировки угла наклона спинки, могут разворачиваться на 180 градусов. Кроме того, здесь есть отдельное одноместное купе со спальным местом и телевизором. Поезд "Аврора" ранее курсировал между Москвой и Санкт-Петербургом с 1963 по 2010 годы, но с одноэтажными вагонами.

https://ria.ru/20241219/kruizy-1983958113.html

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москва

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, санкт-петербург, "аврора", ржд, ленинградский вокзал, общество