Капитанов затонувших в Черном море танкеров задержали

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Капитанов потерпевших крушение танкеров "Волгонефть" задержали, их обвиняют в нарушении требований транспортной безопасности, сообщила пресс-служба управления СК по Республике Крым и Севастополю."Капитанам нефтетанкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 263 и частью 2 статьи 263 УК соответственно (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа)", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, танкеры получили серьезные повреждения и затонули. Погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", пострадавших членов экипажа с различными травмами доставили в медучреждения. Кроме того, в результате ЧП в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Отмечается, что капитанов уже допросили в качестве обвиняемых. По маршруту следования судов провели обыски и изъяли необходимую документацию. Назначены судебно-медицинские экспертизы.Следствие намерено просить суд избрать задержанным меры пресечения."После улучшения погодных условий запланировано проведение осмотра места крушения судов, а также извлечение его обломков для назначения технической и экологической судебных экспертиз в целях установления вреда морской среде Азово-Черноморского бассейна вследствие разлития мазута", — добавили в пресс-службе.Инцидент произошел в воскресенье в районе Керченского пролива. На танкерах в общей сложности находились 27 человек.Как сообщили в Росморречфлоте, причиной ЧП стал шторм.По информации экстренных служб, суда перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Вылившиеся в море нефтепродукты вынесло на берег на расстояние нескольких десятков километров в районе Анапы.
https://ria.ru/20241218/tanker-1989930696.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
Предъявление обвинения в нарушении правил безопасности движения капитанам танкеров "Волгонефть"
Предъявление обвинения в нарушении правил безопасности движения капитанам танкеров "Волгонефть"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Капитанов потерпевших крушение танкеров "Волгонефть" задержали, их обвиняют в нарушении требований транспортной безопасности, сообщила пресс-служба управления СК по Республике Крым и Севастополю.
"Капитанам нефтетанкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 263 и частью 2 статьи 263 УК соответственно (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа)", — говорится в заявлении.
Как уточнили в ведомстве, танкеры получили серьезные повреждения и затонули. Погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", пострадавших членов экипажа с различными травмами доставили в медучреждения. Кроме того, в результате ЧП в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов.
Отмечается, что капитанов уже допросили в качестве обвиняемых. По маршруту следования судов провели обыски и изъяли необходимую документацию. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Следствие намерено просить суд избрать задержанным меры пресечения.
"После улучшения погодных условий запланировано проведение осмотра места крушения судов, а также извлечение его обломков для назначения технической и экологической судебных экспертиз в целях установления вреда морской среде Азово-Черноморского бассейна вследствие разлития мазута", — добавили в пресс-службе.
Инцидент произошел в воскресенье в районе Керченского пролива. На танкерах в общей сложности находились 27 человек.
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