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Капитанов затонувших в Черном море танкеров задержали - РИА Новости, 18.12.2024
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21:16 18.12.2024 (обновлено: 22:24 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/volgoneft-1990004237.html
Капитанов затонувших в Черном море танкеров задержали
Капитанов затонувших в Черном море танкеров задержали - РИА Новости, 18.12.2024
Капитанов затонувших в Черном море танкеров задержали
Капитанов потерпевших крушение танкеров "Волгонефть" задержали, их обвиняют в нарушении требований транспортной безопасности, сообщила пресс-служба управления... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T21:16:00+03:00
2024-12-18T22:24:00+03:00
черное море
следственный комитет россии (ск рф)
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Капитанов потерпевших крушение танкеров "Волгонефть" задержали, их обвиняют в нарушении требований транспортной безопасности, сообщила пресс-служба управления СК по Республике Крым и Севастополю."Капитанам нефтетанкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 263 и частью 2 статьи 263 УК соответственно (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа)", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, танкеры получили серьезные повреждения и затонули. Погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", пострадавших членов экипажа с различными травмами доставили в медучреждения. Кроме того, в результате ЧП в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Отмечается, что капитанов уже допросили в качестве обвиняемых. По маршруту следования судов провели обыски и изъяли необходимую документацию. Назначены судебно-медицинские экспертизы.Следствие намерено просить суд избрать задержанным меры пресечения."После улучшения погодных условий запланировано проведение осмотра места крушения судов, а также извлечение его обломков для назначения технической и экологической судебных экспертиз в целях установления вреда морской среде Азово-Черноморского бассейна вследствие разлития мазута", — добавили в пресс-службе.Инцидент произошел в воскресенье в районе Керченского пролива. На танкерах в общей сложности находились 27 человек.Как сообщили в Росморречфлоте, причиной ЧП стал шторм.По информации экстренных служб, суда перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Вылившиеся в море нефтепродукты вынесло на берег на расстояние нескольких десятков километров в районе Анапы.
https://ria.ru/20241218/tanker-1989930696.html
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Предъявление обвинения в нарушении правил безопасности движения капитанам танкеров "Волгонефть"
Предъявление обвинения в нарушении правил безопасности движения капитанам танкеров "Волгонефть"
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черное море, следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, происшествия
Черное море, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия, Происшествия
Капитанов затонувших в Черном море танкеров задержали

СК: капитанам затонувших танкеров "Волгонефть" предъявили обвинения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Капитанов потерпевших крушение танкеров "Волгонефть" задержали, их обвиняют в нарушении требований транспортной безопасности, сообщила пресс-служба управления СК по Республике Крым и Севастополю.
"Капитанам нефтетанкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 263 и частью 2 статьи 263 УК соответственно (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа)", — говорится в заявлении.
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Нефтепродукты продолжают вытекать в Черное море из разломившегося танкера
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Как уточнили в ведомстве, танкеры получили серьезные повреждения и затонули. Погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", пострадавших членов экипажа с различными травмами доставили в медучреждения. Кроме того, в результате ЧП в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов.
Отмечается, что капитанов уже допросили в качестве обвиняемых. По маршруту следования судов провели обыски и изъяли необходимую документацию. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Баклан, запачканный мазутом в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Следствие намерено просить суд избрать задержанным меры пресечения.
"После улучшения погодных условий запланировано проведение осмотра места крушения судов, а также извлечение его обломков для назначения технической и экологической судебных экспертиз в целях установления вреда морской среде Азово-Черноморского бассейна вследствие разлития мазута", — добавили в пресс-службе.
Инцидент произошел в воскресенье в районе Керченского пролива. На танкерах в общей сложности находились 27 человек.
Как сообщили в Росморречфлоте, причиной ЧП стал шторм.
По информации экстренных служб, суда перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Вылившиеся в море нефтепродукты вынесло на берег на расстояние нескольких десятков километров в районе Анапы.
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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1 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На борту судов находились в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма.

Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

На борту судов находились в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На фото: вывоз мешков с нефтепродуктами в Анапе.

Вывоз мешков с нефтепродуктами в Анапе

На фото: вывоз мешков с нефтепродуктами в Анапе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

По данным правительства, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

По данным правительства, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

По поручению губернатора на месте развернут оперативный штаб, проводится операция по устранению последствий.

В ликвидации загрязнения участвуют более 260 сотрудников оперативных служб, волонтеры и 50 единиц техники.

Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

По поручению губернатора на месте развернут оперативный штаб, проводится операция по устранению последствий.

В ликвидации загрязнения участвуют более 260 сотрудников оперативных служб, волонтеры и 50 единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Загрязнение морского побережья нефтепродуктами в районе Анапы угрожает птицам, в том числе краснокнижным.

Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

Загрязнение морского побережья нефтепродуктами в районе Анапы угрожает птицам, в том числе краснокнижным.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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6 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На фото: волонтеры отмывают от мазута баклана.

Волонтеры отмывают от мазута баклана, запачканного в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

На фото: волонтеры отмывают от мазута баклана.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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7 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе могут пострадать многие виды краснокнижных птиц.

Волонтер отмывает от мазута баклана, запачканного в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

В результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе могут пострадать многие виды краснокнижных птиц.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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8 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Есть два-три дня, чтобы собрать испачканных мазутом животных и попытаться их спасти, заявил РИА Новости директор АНО "Зеленая цивилизация" кандидат биологических наук Дмитрий Федоров.

Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

Есть два-три дня, чтобы собрать испачканных мазутом животных и попытаться их спасти, заявил РИА Новости директор АНО "Зеленая цивилизация" кандидат биологических наук Дмитрий Федоров.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудники МЧС помогают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе.

Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

На фото: сотрудники МЧС помогают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 10

Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 10

На борту судов находились в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 10

На фото: вывоз мешков с нефтепродуктами в Анапе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 10

По данным правительства, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 10

По поручению губернатора на месте развернут оперативный штаб, проводится операция по устранению последствий.

В ликвидации загрязнения участвуют более 260 сотрудников оперативных служб, волонтеры и 50 единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 10

Загрязнение морского побережья нефтепродуктами в районе Анапы угрожает птицам, в том числе краснокнижным.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
6 из 10

На фото: волонтеры отмывают от мазута баклана.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 10

В результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе могут пострадать многие виды краснокнижных птиц.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть два-три дня, чтобы собрать испачканных мазутом животных и попытаться их спасти, заявил РИА Новости директор АНО "Зеленая цивилизация" кандидат биологических наук Дмитрий Федоров.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото: сотрудники МЧС помогают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Черное мореСледственный комитет России (СК РФ)Крушение двух танкеров в Керченском проливеРоссияПроисшествия
 
 
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