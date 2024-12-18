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Капитанов затонувших в Черном море танкеров задержали

Капитанов затонувших в Черном море танкеров задержали - РИА Новости, 18.12.2024

Капитанов затонувших в Черном море танкеров задержали

Капитанов потерпевших крушение танкеров "Волгонефть" задержали, их обвиняют в нарушении требований транспортной безопасности, сообщила пресс-служба управления... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T21:16:00+03:00

2024-12-18T21:16:00+03:00

2024-12-18T22:24:00+03:00

черное море

следственный комитет россии (ск рф)

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Капитанов потерпевших крушение танкеров "Волгонефть" задержали, их обвиняют в нарушении требований транспортной безопасности, сообщила пресс-служба управления СК по Республике Крым и Севастополю."Капитанам нефтетанкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 263 и частью 2 статьи 263 УК соответственно (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа)", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, танкеры получили серьезные повреждения и затонули. Погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", пострадавших членов экипажа с различными травмами доставили в медучреждения. Кроме того, в результате ЧП в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Отмечается, что капитанов уже допросили в качестве обвиняемых. По маршруту следования судов провели обыски и изъяли необходимую документацию. Назначены судебно-медицинские экспертизы.Следствие намерено просить суд избрать задержанным меры пресечения."После улучшения погодных условий запланировано проведение осмотра места крушения судов, а также извлечение его обломков для назначения технической и экологической судебных экспертиз в целях установления вреда морской среде Азово-Черноморского бассейна вследствие разлития мазута", — добавили в пресс-службе.Инцидент произошел в воскресенье в районе Керченского пролива. На танкерах в общей сложности находились 27 человек.Как сообщили в Росморречфлоте, причиной ЧП стал шторм.По информации экстренных служб, суда перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Вылившиеся в море нефтепродукты вынесло на берег на расстояние нескольких десятков километров в районе Анапы.

https://ria.ru/20241218/tanker-1989930696.html

https://ria.ru/20241218/anapa-1989920324.html

черное море

россия

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Предъявление обвинения в нарушении правил безопасности движения капитанам танкеров "Волгонефть" Предъявление обвинения в нарушении правил безопасности движения капитанам танкеров "Волгонефть" 2024-12-18T21:16 true PT1M24S

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черное море, следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, происшествия