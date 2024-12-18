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"По примеру Германии": в Турции оценили шансы на вступление Украины в НАТО

"По примеру Германии": в Турции оценили шансы на вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 18.12.2024

"По примеру Германии": в Турции оценили шансы на вступление Украины в НАТО

Вероятность вступления Украины в НАТО по примеру Германии стремится к нулю, заявил журналист турецкого издания dikGAZETE Хасан Энес Карахан. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:41:00+03:00

2024-12-18T15:41:00+03:00

2024-12-18T15:41:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Вероятность вступления Украины в НАТО по примеру Германии стремится к нулю, заявил журналист турецкого издания dikGAZETE Хасан Энес Карахан."Поскольку западные страны до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно "судьбы" Киева, вероятность "частичного" вступления Украины в НАТО "по примеру Германии" в сегодняшнем мире достаточно низка", — подчеркнул он.Автор статьи отметил, что среди участников Североатлантического альянса нет консенсуса относительно принятия Украины в свои ряды, а подобные идеи могут привести к "неконтролируемой эскалации" конфликта.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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