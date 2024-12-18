https://ria.ru/20241218/ukraina-1990016256.html
В Кривом Роге и Харькове прогремели взрывы
В Кривом Роге и Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 18.12.2024
В Кривом Роге и Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский "24 Канал". РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T23:40:00+03:00
2024-12-18T23:40:00+03:00
2024-12-18T23:52:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский "24 Канал". "Сообщают о взрывах в Кривом Роге", — говорится в публикации в Telegram-канале.Помимо этого, издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Харькове. Ранее вечером воздушную тревогу объявили в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областях.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241218/vzryvy-1989850825.html
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В Кривом Роге и Харькове прогремели взрывы
В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины прогремели взрывы