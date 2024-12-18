https://ria.ru/20241218/ukraina-1990012951.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.12.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T22:37:00+03:00
2024-12-18T22:37:00+03:00
2024-12-18T22:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40838/45/408384556_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_10db78755549eee1f002b128abb2dc60.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, в 20.49 мск сигнал воздушной тревоги прозвучал в Сумской области, некоторое время спустя - в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской областях. В 22.21 тревогу объявили в Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40838/45/408384556_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_36b3e79bc349a059f1521a295550db0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Харьковской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу