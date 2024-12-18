Генштаб назвал размеры западной финансовой помощи Украине
Герасимов: 30 стран передали Киеву $350 млрд, включая $170 млрд на военные нужды
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Более 30 стран оказали финансовую помощь Украине на 350 миллиардов долларов, из них на военные нужды - около 170 миллиардов, подготовку по стандартам НАТО прошли свыше 165 тысяч украинских военнослужащих, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Соединенные Штаты и их союзники значительно увеличили объемы военной и военно-технической помощи Украине. На сегодня поставки продукции военного назначения Киеву осуществляют более 30 государств. Наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Германия, Франция и Дания. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила около 350 миллиардов долларов, из них только на военные нужды – около 170 миллиардов долларов", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.
По его словам, с февраля 2022 года Киеву переданы тысячи образцов вооружения и военной техники, а также значительное количество боеприпасов различных типов.
"Продолжается подготовка украинских военнослужащих по стандартам НАТО, обучение прошли свыше 165 тысяч человек", - заявил Герасимов.
Почему Европа не остановится
Вчера, 08:00