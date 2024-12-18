https://ria.ru/20241218/ukraina-1989909315.html

Генштаб назвал размеры западной финансовой помощи Украине

Генштаб назвал размеры западной финансовой помощи Украине - РИА Новости, 18.12.2024

Генштаб назвал размеры западной финансовой помощи Украине

Более 30 стран оказали финансовую помощь Украине на 350 миллиардов долларов, из них на военные нужды - около 170 миллиардов, подготовку по стандартам НАТО... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:01:00+03:00

2024-12-18T14:01:00+03:00

2024-12-18T14:30:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Более 30 стран оказали финансовую помощь Украине на 350 миллиардов долларов, из них на военные нужды - около 170 миллиардов, подготовку по стандартам НАТО прошли свыше 165 тысяч украинских военнослужащих, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Соединенные Штаты и их союзники значительно увеличили объемы военной и военно-технической помощи Украине. На сегодня поставки продукции военного назначения Киеву осуществляют более 30 государств. Наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Германия, Франция и Дания. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила около 350 миллиардов долларов, из них только на военные нужды – около 170 миллиардов долларов", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. По его словам, с февраля 2022 года Киеву переданы тысячи образцов вооружения и военной техники, а также значительное количество боеприпасов различных типов. "Продолжается подготовка украинских военнослужащих по стандартам НАТО, обучение прошли свыше 165 тысяч человек", - заявил Герасимов.

https://ria.ru/20241218/evropa-1989752605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев, сша, валерий герасимов, нато, вооруженные силы рф