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Генштаб назвал размеры западной финансовой помощи Украине - РИА Новости, 18.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:01 18.12.2024 (обновлено: 14:30 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/ukraina-1989909315.html
Генштаб назвал размеры западной финансовой помощи Украине
Генштаб назвал размеры западной финансовой помощи Украине - РИА Новости, 18.12.2024
Генштаб назвал размеры западной финансовой помощи Украине
Более 30 стран оказали финансовую помощь Украине на 350 миллиардов долларов, из них на военные нужды - около 170 миллиардов, подготовку по стандартам НАТО... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T14:01:00+03:00
2024-12-18T14:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
валерий герасимов
нато
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Более 30 стран оказали финансовую помощь Украине на 350 миллиардов долларов, из них на военные нужды - около 170 миллиардов, подготовку по стандартам НАТО прошли свыше 165 тысяч украинских военнослужащих, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Соединенные Штаты и их союзники значительно увеличили объемы военной и военно-технической помощи Украине. На сегодня поставки продукции военного назначения Киеву осуществляют более 30 государств. Наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Германия, Франция и Дания. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила около 350 миллиардов долларов, из них только на военные нужды – около 170 миллиардов долларов", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. По его словам, с февраля 2022 года Киеву переданы тысячи образцов вооружения и военной техники, а также значительное количество боеприпасов различных типов. "Продолжается подготовка украинских военнослужащих по стандартам НАТО, обучение прошли свыше 165 тысяч человек", - заявил Герасимов.
https://ria.ru/20241218/evropa-1989752605.html
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в мире, украина, киев, сша, валерий герасимов, нато, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Валерий Герасимов, НАТО, Вооруженные силы РФ
Генштаб назвал размеры западной финансовой помощи Украине

Герасимов: 30 стран передали Киеву $350 млрд, включая $170 млрд на военные нужды

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Более 30 стран оказали финансовую помощь Украине на 350 миллиардов долларов, из них на военные нужды - около 170 миллиардов, подготовку по стандартам НАТО прошли свыше 165 тысяч украинских военнослужащих, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Соединенные Штаты и их союзники значительно увеличили объемы военной и военно-технической помощи Украине. На сегодня поставки продукции военного назначения Киеву осуществляют более 30 государств. Наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Германия, Франция и Дания. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила около 350 миллиардов долларов, из них только на военные нужды – около 170 миллиардов долларов", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.
По его словам, с февраля 2022 года Киеву переданы тысячи образцов вооружения и военной техники, а также значительное количество боеприпасов различных типов.
"Продолжается подготовка украинских военнослужащих по стандартам НАТО, обучение прошли свыше 165 тысяч человек", - заявил Герасимов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАВалерий ГерасимовНАТОВооруженные силы РФ
 
 
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