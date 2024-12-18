Рейтинг@Mail.ru
Politico назвала конфликт на Украине самым глобальным после холодной войны - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:15 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/ukraina-1989834766.html
Politico назвала конфликт на Украине самым глобальным после холодной войны
Politico назвала конфликт на Украине самым глобальным после холодной войны - РИА Новости, 18.12.2024
Politico назвала конфликт на Украине самым глобальным после холодной войны
Украинский конфликт претендует на звание самого глобального со времен холодной войны, поскольку в него вовлечены десятки стран, пишет газета Politico. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:15:00+03:00
2024-12-18T09:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
афганистан
владимир путин
politico
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890265132_164:12:2959:1584_1920x0_80_0_0_468f47eb3136afdf4e3f8016dafdbf4c.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украинский конфликт претендует на звание самого глобального со времен холодной войны, поскольку в него вовлечены десятки стран, пишет газета Politico. "То, что началось в феврале 2022 года как крупнейшая европейская сухопутная война со времен Второй мировой войны, теперь претендует на звание самого глобального конфликта со времен холодной войны", - пишет издание. Politico подкрепляет свой вывод утверждением о том, что в украинском конфликте "прямо или косвенно участвуют десятки стран". Один из историков, чье мнение приводит издание, считает, что нечто похожее последний раз наблюдалось во время войны в Афганистане, когда афганские "моджахеды получали поддержку со стороны Запада и Пакистана". Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю и Запад руками украинцев воюет с Россией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241218/evropa-1989752605.html
https://ria.ru/20241216/ukraina-1989322597.html
россия
украина
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890265132_421:0:2612:1644_1920x0_80_0_0_9c31aff29c7b15a9c111bdfae94e5a93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, афганистан, владимир путин, politico, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Афганистан, Владимир Путин, Politico, НАТО
Politico назвала конфликт на Украине самым глобальным после холодной войны

Politico: в украинском конфликте прямо или косвенно участвуют десятки стран

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украинский конфликт претендует на звание самого глобального со времен холодной войны, поскольку в него вовлечены десятки стран, пишет газета Politico.
"То, что началось в феврале 2022 года как крупнейшая европейская сухопутная война со времен Второй мировой войны, теперь претендует на звание самого глобального конфликта со времен холодной войны", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Почему Европа не остановится
Вчера, 08:00
Politico подкрепляет свой вывод утверждением о том, что в украинском конфликте "прямо или косвенно участвуют десятки стран".
Один из историков, чье мнение приводит издание, считает, что нечто похожее последний раз наблюдалось во время войны в Афганистане, когда афганские "моджахеды получали поддержку со стороны Запада и Пакистана".
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю и Запад руками украинцев воюет с Россией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Тупые и еще тупее: торга с Западом не будет
16 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАфганистанВладимир ПутинPoliticoНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала