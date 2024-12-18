Politico назвала конфликт на Украине самым глобальным после холодной войны
Politico: в украинском конфликте прямо или косвенно участвуют десятки стран
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украинский конфликт претендует на звание самого глобального со времен холодной войны, поскольку в него вовлечены десятки стран, пишет газета Politico.
"То, что началось в феврале 2022 года как крупнейшая европейская сухопутная война со времен Второй мировой войны, теперь претендует на звание самого глобального конфликта со времен холодной войны", - пишет издание.
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Politico подкрепляет свой вывод утверждением о том, что в украинском конфликте "прямо или косвенно участвуют десятки стран".
Один из историков, чье мнение приводит издание, считает, что нечто похожее последний раз наблюдалось во время войны в Афганистане, когда афганские "моджахеды получали поддержку со стороны Запада и Пакистана".
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю и Запад руками украинцев воюет с Россией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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