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Депутат Рады заявил об операции по отвлечению внимания от катастрофы - РИА Новости, 18.12.2024
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08:01 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/ukraina-1989828006.html
Депутат Рады заявил об операции по отвлечению внимания от катастрофы
Депутат Рады заявил об операции по отвлечению внимания от катастрофы - РИА Новости, 18.12.2024
Депутат Рады заявил об операции по отвлечению внимания от катастрофы
Глобальная операция по отвлечению общественного внимания от надвигающейся катастрофы и масштабных потерь, в том числе территориальных, происходит на Украине,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T08:01:00+03:00
2024-12-18T08:01:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Глобальная операция по отвлечению общественного внимания от надвигающейся катастрофы и масштабных потерь, в том числе территориальных, происходит на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Так он прокомментировал применение Киевом 11 декабря шести оперативно-тактических ракет ATACMS по военному аэродрому в районе Таганрога. "Абсолютно очевидно, что удары по Таганрогу или пиар-атаки по Грозному нужны не для стратегических достижений в войне, а исключительно для "видосиков потужности (мощности – ред.)", с помощью которых… отвлекают нас от проигранной войны… Происходит глобальная операция отвлечения внимания от масштабных людских и территориальных потерь, от того, что (Владимир) Зеленский с (главой офиса президента Андреем) Ермаком сдают Донбасс... От отказа пойти на перемирие в интересах Байдена и лоббистов ВПК, доосваивающих последние бюджеты на Украине", - написал Дубинский. Он добавил, что на Украине отвлекают общественное внимание от надвигающейся катастрофы, которой не избежать. По словам Дубинского, глава СБУ Василий Малюк делает все, чтобы угодить руководству страны в якобы поимке преступников и врагов. "Так вот они в полном составе на Банковой (улица, на которой находится офис Зеленского - ред.). Предатели и изменники Украины", - подчеркнул депутат. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989819624.html
https://ria.ru/20241213/ukraina-1989034598.html
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россия, украина, таганрог, александр дубинский, василий малюк, владимир путин, верховная рада украины, служба безопасности украины, нато, в мире
Россия, Украина, Таганрог, Александр Дубинский, Василий Малюк, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, НАТО, В мире
Депутат Рады заявил об операции по отвлечению внимания от катастрофы

Депутат Рады Дубинский: Киев отвлекает внимание от надвигающейся катастрофы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Глобальная операция по отвлечению общественного внимания от надвигающейся катастрофы и масштабных потерь, в том числе территориальных, происходит на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Так он прокомментировал применение Киевом 11 декабря шести оперативно-тактических ракет ATACMS по военному аэродрому в районе Таганрога.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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"Абсолютно очевидно, что удары по Таганрогу или пиар-атаки по Грозному нужны не для стратегических достижений в войне, а исключительно для "видосиков потужности (мощности – ред.)", с помощью которых… отвлекают нас от проигранной войны… Происходит глобальная операция отвлечения внимания от масштабных людских и территориальных потерь, от того, что (Владимир) Зеленский с (главой офиса президента Андреем) Ермаком сдают Донбасс... От отказа пойти на перемирие в интересах Байдена и лоббистов ВПК, доосваивающих последние бюджеты на Украине", - написал Дубинский.
Он добавил, что на Украине отвлекают общественное внимание от надвигающейся катастрофы, которой не избежать. По словам Дубинского, глава СБУ Василий Малюк делает все, чтобы угодить руководству страны в якобы поимке преступников и врагов.
"Так вот они в полном составе на Банковой (улица, на которой находится офис Зеленского - ред.). Предатели и изменники Украины", - подчеркнул депутат.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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РоссияУкраинаТаганрогАлександр ДубинскийВасилий МалюкВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныНАТОВ мире
 
 
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