https://ria.ru/20241218/ukraina-1989828006.html

Депутат Рады заявил об операции по отвлечению внимания от катастрофы

Депутат Рады заявил об операции по отвлечению внимания от катастрофы - РИА Новости, 18.12.2024

Депутат Рады заявил об операции по отвлечению внимания от катастрофы

Глобальная операция по отвлечению общественного внимания от надвигающейся катастрофы и масштабных потерь, в том числе территориальных, происходит на Украине,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T08:01:00+03:00

2024-12-18T08:01:00+03:00

2024-12-18T08:01:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Глобальная операция по отвлечению общественного внимания от надвигающейся катастрофы и масштабных потерь, в том числе территориальных, происходит на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Так он прокомментировал применение Киевом 11 декабря шести оперативно-тактических ракет ATACMS по военному аэродрому в районе Таганрога. "Абсолютно очевидно, что удары по Таганрогу или пиар-атаки по Грозному нужны не для стратегических достижений в войне, а исключительно для "видосиков потужности (мощности – ред.)", с помощью которых… отвлекают нас от проигранной войны… Происходит глобальная операция отвлечения внимания от масштабных людских и территориальных потерь, от того, что (Владимир) Зеленский с (главой офиса президента Андреем) Ермаком сдают Донбасс... От отказа пойти на перемирие в интересах Байдена и лоббистов ВПК, доосваивающих последние бюджеты на Украине", - написал Дубинский. Он добавил, что на Украине отвлекают общественное внимание от надвигающейся катастрофы, которой не избежать. По словам Дубинского, глава СБУ Василий Малюк делает все, чтобы угодить руководству страны в якобы поимке преступников и врагов. "Так вот они в полном составе на Банковой (улица, на которой находится офис Зеленского - ред.). Предатели и изменники Украины", - подчеркнул депутат. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989819624.html

https://ria.ru/20241213/ukraina-1989034598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, таганрог, александр дубинский, василий малюк, владимир путин, верховная рада украины, служба безопасности украины, нато, в мире