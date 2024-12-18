https://ria.ru/20241218/ssha-1989903655.html

США и ЕС стремятся удержать Грузию, заявил Герасимов

США и ЕС стремятся удержать Грузию, заявил Герасимов - РИА Новости, 18.12.2024

США и ЕС стремятся удержать Грузию, заявил Герасимов

США и Евросоюз стремятся удержать Грузию и втянуть Армению в орбиту своего влияния, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T13:37:00+03:00

2024-12-18T13:37:00+03:00

2024-12-18T13:37:00+03:00

в мире

грузия

армения

сша

валерий герасимов

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. США и Евросоюз стремятся удержать Грузию и втянуть Армению в орбиту своего влияния, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств. "Сложной остается обстановка в Закавказье. Деструктивное влияние на ее развитие оказывают стремление внерегиональных игроков, в первую очередь США и Евросоюза, усилить позиции в регионе, удержать Грузию и втянуть Армению в орбиту своего влияния", - сказал Герасимов. Он подчеркнул, что Запад стремится дестабилизировать обстановку, финансируя и направляя акции протеста в Грузии. "В этих попытках видна заинтересованность втянуть страну в активные антироссийские действия по украинскому сценарию. В противовес разрушительным действиям Запада Россия предпринимает меры созидательного характера в этом регионе", - отметил Герасимов. Он также подчеркнул, что во многом благодаря усилиям нашего государства очевидно позитивное продвижение Баку и Еревана на пути к нормализации двусторонних отношений. Так, завершена демаркация одного из наиболее сложных участков линии межгосударственного разграничения между Газахским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении.

https://ria.ru/20241201/gruziya-1986720330.html

грузия

армения

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в мире, грузия, армения, сша, валерий герасимов