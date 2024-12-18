США и ЕС стремятся удержать Грузию, заявил Герасимов
Герасимов заявил, что Запад стремится удержать Грузию и контролировать Армению
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. США и Евросоюз стремятся удержать Грузию и втянуть Армению в орбиту своего влияния, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
"Сложной остается обстановка в Закавказье. Деструктивное влияние на ее развитие оказывают стремление внерегиональных игроков, в первую очередь США и Евросоюза, усилить позиции в регионе, удержать Грузию и втянуть Армению в орбиту своего влияния", - сказал Герасимов.
Он подчеркнул, что Запад стремится дестабилизировать обстановку, финансируя и направляя акции протеста в Грузии.
"В этих попытках видна заинтересованность втянуть страну в активные антироссийские действия по украинскому сценарию. В противовес разрушительным действиям Запада Россия предпринимает меры созидательного характера в этом регионе", - отметил Герасимов.
Он также подчеркнул, что во многом благодаря усилиям нашего государства очевидно позитивное продвижение Баку и Еревана на пути к нормализации двусторонних отношений. Так, завершена демаркация одного из наиболее сложных участков линии межгосударственного разграничения между Газахским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении.