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США и ЕС стремятся удержать Грузию, заявил Герасимов - РИА Новости, 18.12.2024
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13:37 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/ssha-1989903655.html
США и ЕС стремятся удержать Грузию, заявил Герасимов
США и ЕС стремятся удержать Грузию, заявил Герасимов - РИА Новости, 18.12.2024
США и ЕС стремятся удержать Грузию, заявил Герасимов
США и Евросоюз стремятся удержать Грузию и втянуть Армению в орбиту своего влияния, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:37:00+03:00
2024-12-18T13:37:00+03:00
в мире
грузия
армения
сша
валерий герасимов
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. США и Евросоюз стремятся удержать Грузию и втянуть Армению в орбиту своего влияния, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств. "Сложной остается обстановка в Закавказье. Деструктивное влияние на ее развитие оказывают стремление внерегиональных игроков, в первую очередь США и Евросоюза, усилить позиции в регионе, удержать Грузию и втянуть Армению в орбиту своего влияния", - сказал Герасимов. Он подчеркнул, что Запад стремится дестабилизировать обстановку, финансируя и направляя акции протеста в Грузии. "В этих попытках видна заинтересованность втянуть страну в активные антироссийские действия по украинскому сценарию. В противовес разрушительным действиям Запада Россия предпринимает меры созидательного характера в этом регионе", - отметил Герасимов. Он также подчеркнул, что во многом благодаря усилиям нашего государства очевидно позитивное продвижение Баку и Еревана на пути к нормализации двусторонних отношений. Так, завершена демаркация одного из наиболее сложных участков линии межгосударственного разграничения между Газахским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении.
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в мире, грузия, армения, сша, валерий герасимов
В мире, Грузия, Армения, США, Валерий Герасимов
США и ЕС стремятся удержать Грузию, заявил Герасимов

Герасимов заявил, что Запад стремится удержать Грузию и контролировать Армению

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. США и Евросоюз стремятся удержать Грузию и втянуть Армению в орбиту своего влияния, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
"Сложной остается обстановка в Закавказье. Деструктивное влияние на ее развитие оказывают стремление внерегиональных игроков, в первую очередь США и Евросоюза, усилить позиции в регионе, удержать Грузию и втянуть Армению в орбиту своего влияния", - сказал Герасимов.
Он подчеркнул, что Запад стремится дестабилизировать обстановку, финансируя и направляя акции протеста в Грузии.
"В этих попытках видна заинтересованность втянуть страну в активные антироссийские действия по украинскому сценарию. В противовес разрушительным действиям Запада Россия предпринимает меры созидательного характера в этом регионе", - отметил Герасимов.
Он также подчеркнул, что во многом благодаря усилиям нашего государства очевидно позитивное продвижение Баку и Еревана на пути к нормализации двусторонних отношений. Так, завершена демаркация одного из наиболее сложных участков линии межгосударственного разграничения между Газахским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Новая глава дипломатии ЕС встала на сторону участников беспорядков в Грузии
1 декабря, 13:59
 
В миреГрузияАрменияСШАВалерий Герасимов
 
 
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