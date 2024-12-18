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Центральная Азия лидирует в репатриации граждан из Сирии, заявил GCERF - РИА Новости, 18.12.2024
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05:59 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/siriya-1989821475.html
Центральная Азия лидирует в репатриации граждан из Сирии, заявил GCERF
Центральная Азия лидирует в репатриации граждан из Сирии, заявил GCERF - РИА Новости, 18.12.2024
Центральная Азия лидирует в репатриации граждан из Сирии, заявил GCERF
Правительства стран Центральной Азии в отличие от европейских стран являются мировыми лидерами по репатриации своих граждан из лагерей на северо-востоке Сирии,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T05:59:00+03:00
2024-12-18T05:59:00+03:00
в мире
сирия
центральная азия
таджикистан
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ЖЕНЕВА, 18 дек - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Правительства стран Центральной Азии в отличие от европейских стран являются мировыми лидерами по репатриации своих граждан из лагерей на северо-востоке Сирии, заявил в интервью РИА Новости глава Глобального фонда для укрепления устойчивости сообществ (GCERF) против радикализации Халид Коссер. GCERF - международная организация, которая поддерживает инициативы на местном уровне, направленные на предотвращение экстремизма и насилия. Она предоставляет финансирование и содействует партнерству между правительствами, гражданским обществом и частным сектором для укрепления социальной сплоченности и устойчивости. "Центральноазиатские государства выступили с инициативой отреагировать на эту ситуацию (с лагерями на северо-востоке Сирии - ред.), став мировыми лидерами в репатриации и реинтеграции своих граждан. Они вернули около 2200 своих граждан. Республика Казахстан вернула 754 своих гражданина, Кыргызская Республика - 533 гражданина, Республика Таджикистан - 381 гражданина и Республика Узбекистан - 531 гражданина", - сказал он. Коссер считает, что европейские страны не выполнили эту работу и просто "бросили" своих граждан, не взяв на себя ответственность как государство. "Если вы сравните Бельгию с Таджикистаном, в Таджикистане скажут "это наши граждане, мы несем перед ними ответственность". Западная Европа просто надеется, что эта проблема исчезнет сама по себе, что они умрут в лагерях и что достаточно будет просто закрыть на это глаза", - пояснил собеседник агентства. По его словам, опыт работы GCEF со странами Центральной Азии в области репатриации из лагерей на северо-востоке Сирии показал, что кое-что еще можно улучшить, поскольку несколько раз репатриированные женщины и дети впоследствии возвращались в Сирию. "Но опять же речь идет в основном о женщинах и детях. Теперь вопрос будет касаться мужчин. Как репатриировать людей, которые явно воевали, были террористами, которые не будут приняты на работу... И большинство из них отправятся в тюрьму, что приведет к радикализации в тюремном мире", - добавил глава GCERF. На северо-востоке Сирии - на территории, подконтрольной арабо-курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) и США, - располагается лагерь, в котором проживают, по разным данным, от 65 тысяч до 70 тысяч беженцев, преимущественно женщины и дети из семей боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ. Среди жителей лагеря, помимо сирийцев, есть граждане других стран. Курдские боевики не дают беженцам покинуть эти лагеря, которые, однако, официально не являются тюрьмами.
https://ria.ru/20241218/siriya-1989817808.html
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в мире, сирия, центральная азия, таджикистан, сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Центральная Азия, Таджикистан, Сирийские демократические силы
Центральная Азия лидирует в репатриации граждан из Сирии, заявил GCERF

GCERF: страны Центральной Азии в отличие от ЕС лидируют в репатриации сирийцев

© AP Photo / Dia Photo / Ugur YildirimЧлены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Dia Photo / Ugur Yildirim
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 18 дек - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Правительства стран Центральной Азии в отличие от европейских стран являются мировыми лидерами по репатриации своих граждан из лагерей на северо-востоке Сирии, заявил в интервью РИА Новости глава Глобального фонда для укрепления устойчивости сообществ (GCERF) против радикализации Халид Коссер.
GCERF - международная организация, которая поддерживает инициативы на местном уровне, направленные на предотвращение экстремизма и насилия. Она предоставляет финансирование и содействует партнерству между правительствами, гражданским обществом и частным сектором для укрепления социальной сплоченности и устойчивости.
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"Центральноазиатские государства выступили с инициативой отреагировать на эту ситуацию (с лагерями на северо-востоке Сирии - ред.), став мировыми лидерами в репатриации и реинтеграции своих граждан. Они вернули около 2200 своих граждан. Республика Казахстан вернула 754 своих гражданина, Кыргызская Республика - 533 гражданина, Республика Таджикистан - 381 гражданина и Республика Узбекистан - 531 гражданина", - сказал он.
Коссер считает, что европейские страны не выполнили эту работу и просто "бросили" своих граждан, не взяв на себя ответственность как государство.
"Если вы сравните Бельгию с Таджикистаном, в Таджикистане скажут "это наши граждане, мы несем перед ними ответственность". Западная Европа просто надеется, что эта проблема исчезнет сама по себе, что они умрут в лагерях и что достаточно будет просто закрыть на это глаза", - пояснил собеседник агентства.
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По его словам, опыт работы GCEF со странами Центральной Азии в области репатриации из лагерей на северо-востоке Сирии показал, что кое-что еще можно улучшить, поскольку несколько раз репатриированные женщины и дети впоследствии возвращались в Сирию.
"Но опять же речь идет в основном о женщинах и детях. Теперь вопрос будет касаться мужчин. Как репатриировать людей, которые явно воевали, были террористами, которые не будут приняты на работу... И большинство из них отправятся в тюрьму, что приведет к радикализации в тюремном мире", - добавил глава GCERF.
На северо-востоке Сирии - на территории, подконтрольной арабо-курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) и США, - располагается лагерь, в котором проживают, по разным данным, от 65 тысяч до 70 тысяч беженцев, преимущественно женщины и дети из семей боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ. Среди жителей лагеря, помимо сирийцев, есть граждане других стран. Курдские боевики не дают беженцам покинуть эти лагеря, которые, однако, официально не являются тюрьмами.
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