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Азербайджан будет рад приходу российских компаний в Карабах, заявил Алиев - РИА Новости, 18.12.2024
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06:06 18.12.2024 (обновлено: 11:26 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/rossija-1989822255.html
Азербайджан будет рад приходу российских компаний в Карабах, заявил Алиев
Азербайджан будет рад приходу российских компаний в Карабах, заявил Алиев - РИА Новости, 18.12.2024
Азербайджан будет рад приходу российских компаний в Карабах, заявил Алиев
Баку ждет российских инвестиций в восстановление Карабаха и будет рад приходу российских компаний, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T06:06:00+03:00
2024-12-18T11:26:00+03:00
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БАКУ, 18 дек — РИА Новости. Баку ждет российских инвестиций в восстановление Карабаха и будет рад приходу российских компаний, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев."Первый &lt;...&gt; инвестиционный проект был осуществлен Татарстаном. Это сервисный центр "КамАЗ" в Джабраильском районе, который был открыт руководителем Татарстана и мной. &lt;...&gt; То есть это был первый инвестиционный проект, то есть первый проект иностранных инвестиций был также российский. Так что мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады", — сказал Алиев в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. По словам азербайджанского лидера, делегация Татарстана находится в Баку и он намерен провести встречу с главой республики Рустамом Миннихановым.Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами.В сентябре 2020 года там возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и несколько территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20241008/otnosheniya-1976940349.html
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Алиев: Баку ждет инвестиций России в восстановление Карабаха
Баку ждет инвестиций России в восстановление Карабаха, будет рад приходу компаний — Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости
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баку, азербайджан, россия, ильхам алиев, дмитрий киселев, вгтрк, в мире
Баку, Азербайджан, Россия, Ильхам Алиев, Дмитрий Киселев, ВГТРК, В мире
Азербайджан будет рад приходу российских компаний в Карабах, заявил Алиев

Алиев: Баку ждет инвестиций России в восстановление Карабаха

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БАКУ, 18 дек — РИА Новости. Баку ждет российских инвестиций в восстановление Карабаха и будет рад приходу российских компаний, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Первый <...> инвестиционный проект был осуществлен Татарстаном. Это сервисный центр "КамАЗ" в Джабраильском районе, который был открыт руководителем Татарстана и мной. <...> То есть это был первый инвестиционный проект, то есть первый проект иностранных инвестиций был также российский. Так что мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады", — сказал Алиев в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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По словам азербайджанского лидера, делегация Татарстана находится в Баку и он намерен провести встречу с главой республики Рустамом Миннихановым.
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами.
В сентябре 2020 года там возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и несколько территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
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БакуАзербайджанРоссияИльхам АлиевДмитрий КиселевВГТРКВ мире
 
 
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