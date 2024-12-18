Азербайджан будет рад приходу российских компаний в Карабах, заявил Алиев
Алиев: Баку ждет инвестиций России в восстановление Карабаха
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БАКУ, 18 дек — РИА Новости. Баку ждет российских инвестиций в восстановление Карабаха и будет рад приходу российских компаний, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Первый <...> инвестиционный проект был осуществлен Татарстаном. Это сервисный центр "КамАЗ" в Джабраильском районе, который был открыт руководителем Татарстана и мной. <...> То есть это был первый инвестиционный проект, то есть первый проект иностранных инвестиций был также российский. Так что мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады", — сказал Алиев в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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По словам азербайджанского лидера, делегация Татарстана находится в Баку и он намерен провести встречу с главой республики Рустамом Миннихановым.
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами.
В сентябре 2020 года там возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и несколько территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
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