Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ помогает отечественным системам водоочистки покорять мировой рынок - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/rets-1989934213.html
РЭЦ помогает отечественным системам водоочистки покорять мировой рынок
РЭЦ помогает отечественным системам водоочистки покорять мировой рынок - РИА Новости, 18.12.2024
РЭЦ помогает отечественным системам водоочистки покорять мировой рынок
Санкт-Петербургский разработчик и производитель систем водоочистки, работающий с 1986 года, благодаря сотрудничеству с Российским экспортным центром (РЭЦ,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:50:00+03:00
2024-12-18T15:50:00+03:00
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
оаэ
юго-восточная азия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_b18221186815ed59541f0618661b722b.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский разработчик и производитель систем водоочистки, работающий с 1986 года, благодаря сотрудничеству с Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) успешно расширил географию поставок более чем на 30 стран мира, сообщает РЭЦ."Наиболее динамичный рост продаж наблюдается в Юго-Восточной Азии (Вьетнам) и на Ближнем Востоке (ОАЭ), при этом сохраняется стабильный спрос на традиционных рынках Европы и Австралии. Ожидается, что в 2024 году экспортная выручка компании увеличится на четверть по сравнению с 2023 годом, включая 10% прирост на рынках дальнего зарубежья", - говорится в сообщении."До сотрудничества с РЭЦ мы столкнулись с серьезными вызовами: санкции, сложности с платежами, логистические проблемы, отсутствие удобных инструментов страхования и жесткая конкуренция с дешевой китайской продукцией. Поэтому мы с удовольствием приняли приглашение Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга принять участие в экспортном Акселераторе, которое проводили РЭЦ и Минпромторг РФ. В результате работы с РЭЦ мы получили бесценную поддержку по всем направлениям нашей экспортной деятельности: провели серьезную работу по переформатированию целевых рынков, состоялось наше участие в международных выставках в Саудовской Аравии, ОАЭ, Узбекистане и других странах. Начата работа на рынках африканских стран. Это позволило нам напрямую взаимодействовать с потенциальными клиентами и оперативно заключать контракты", - рассказал коммерческий директор компании Кирилл Смирнов, его слова приводятся в сообщении.Сервисы РЭЦ и, в частности, государственной цифровой платформы "Мой экспорт" помогли провести рыночные исследования. Экспортер получил списки потенциальных контрагентов, что значительно сэкономило время и ресурсы.Также экспортер является обладателем сертификата "Сделано в России". Компания сертифицировала запатентованный фильтр для воды на основе композитного материала по направлению "Уникальность".Программа "Сделано в России" и система добровольной сертификации создана РЭЦ для повышения узнаваемости отечественных товаров на российском и зарубежном рынках. Ее участниками могут стать компании из любой отрасли несырьевого неэнергетического экспорта, подтвердившие качество, экологичность, органическое происхождение, уникальность и надежность своей продукции. Программа представляет собой комплексное решение для продвижения российского экспорта через участие в международных выставках и бизнес-миссиях, размещение в национальных магазинах Made in Russia на ключевых зарубежных маркетплейсах, в специализированных шоу-румах агропродукции и по другим каналам."Сотрудничество с РЭЦ стало ключевым фактором нашего успеха на международном рынке. Мы планируем и дальше использовать возможности, предоставляемые центром, включая участие в выставках, аналитическую поддержку и помощь в организации логистики", - отметил Смирнов, подчеркивая важность государственного содействия в развитии экспортного потенциала российских предприятий.Для получения сертификата "Сделано в России" необходимо подать заявку на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20241217/rets-1989726221.html
https://ria.ru/20241217/eksport-1989700601.html
https://ria.ru/20241216/rets-1989488795.html
россия
оаэ
юго-восточная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_afa33a18fa386301bcd20024c4a0fd50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), оаэ, юго-восточная азия
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ОАЭ, Юго-Восточная Азия
РЭЦ помогает отечественным системам водоочистки покорять мировой рынок

РЭЦ помогает отечественным системам водоочистки расширить географию поставок

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Офис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский разработчик и производитель систем водоочистки, работающий с 1986 года, благодаря сотрудничеству с Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) успешно расширил географию поставок более чем на 30 стран мира, сообщает РЭЦ.
"Наиболее динамичный рост продаж наблюдается в Юго-Восточной Азии (Вьетнам) и на Ближнем Востоке (ОАЭ), при этом сохраняется стабильный спрос на традиционных рынках Европы и Австралии. Ожидается, что в 2024 году экспортная выручка компании увеличится на четверть по сравнению с 2023 годом, включая 10% прирост на рынках дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.
Елочные украшения - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Фарфор и игрушки приобретают зарубежные покупатели в канун Нового года
17 декабря, 16:12
"До сотрудничества с РЭЦ мы столкнулись с серьезными вызовами: санкции, сложности с платежами, логистические проблемы, отсутствие удобных инструментов страхования и жесткая конкуренция с дешевой китайской продукцией. Поэтому мы с удовольствием приняли приглашение Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга принять участие в экспортном Акселераторе, которое проводили РЭЦ и Минпромторг РФ. В результате работы с РЭЦ мы получили бесценную поддержку по всем направлениям нашей экспортной деятельности: провели серьезную работу по переформатированию целевых рынков, состоялось наше участие в международных выставках в Саудовской Аравии, ОАЭ, Узбекистане и других странах. Начата работа на рынках африканских стран. Это позволило нам напрямую взаимодействовать с потенциальными клиентами и оперативно заключать контракты", - рассказал коммерческий директор компании Кирилл Смирнов, его слова приводятся в сообщении.
Сервисы РЭЦ и, в частности, государственной цифровой платформы "Мой экспорт" помогли провести рыночные исследования. Экспортер получил списки потенциальных контрагентов, что значительно сэкономило время и ресурсы.
Статуэтки Кит цифровизации, Акула цифровизации и Осьминог цифровизации - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Лидеры цифровизации экспорта сохраняют свои позиции по итогам 2024 года
17 декабря, 14:34
Также экспортер является обладателем сертификата "Сделано в России". Компания сертифицировала запатентованный фильтр для воды на основе композитного материала по направлению "Уникальность".
Программа "Сделано в России" и система добровольной сертификации создана РЭЦ для повышения узнаваемости отечественных товаров на российском и зарубежном рынках. Ее участниками могут стать компании из любой отрасли несырьевого неэнергетического экспорта, подтвердившие качество, экологичность, органическое происхождение, уникальность и надежность своей продукции. Программа представляет собой комплексное решение для продвижения российского экспорта через участие в международных выставках и бизнес-миссиях, размещение в национальных магазинах Made in Russia на ключевых зарубежных маркетплейсах, в специализированных шоу-румах агропродукции и по другим каналам.
"Сотрудничество с РЭЦ стало ключевым фактором нашего успеха на международном рынке. Мы планируем и дальше использовать возможности, предоставляемые центром, включая участие в выставках, аналитическую поддержку и помощь в организации логистики", - отметил Смирнов, подчеркивая важность государственного содействия в развитии экспортного потенциала российских предприятий.
Для получения сертификата "Сделано в России" необходимо подать заявку на сайте РЭЦ.
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Истории успеха экспортеров должны стать инструментом поддержки бизнеса
16 декабря, 15:58
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ОАЭЮго-Восточная Азия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала