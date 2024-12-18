https://ria.ru/20241218/rets-1989934213.html

РЭЦ помогает отечественным системам водоочистки покорять мировой рынок

РЭЦ помогает отечественным системам водоочистки покорять мировой рынок - РИА Новости, 18.12.2024

РЭЦ помогает отечественным системам водоочистки покорять мировой рынок

Санкт-Петербургский разработчик и производитель систем водоочистки, работающий с 1986 года, благодаря сотрудничеству с Российским экспортным центром (РЭЦ,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:50:00+03:00

2024-12-18T15:50:00+03:00

2024-12-18T15:50:00+03:00

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

оаэ

юго-восточная азия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский разработчик и производитель систем водоочистки, работающий с 1986 года, благодаря сотрудничеству с Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) успешно расширил географию поставок более чем на 30 стран мира, сообщает РЭЦ."Наиболее динамичный рост продаж наблюдается в Юго-Восточной Азии (Вьетнам) и на Ближнем Востоке (ОАЭ), при этом сохраняется стабильный спрос на традиционных рынках Европы и Австралии. Ожидается, что в 2024 году экспортная выручка компании увеличится на четверть по сравнению с 2023 годом, включая 10% прирост на рынках дальнего зарубежья", - говорится в сообщении."До сотрудничества с РЭЦ мы столкнулись с серьезными вызовами: санкции, сложности с платежами, логистические проблемы, отсутствие удобных инструментов страхования и жесткая конкуренция с дешевой китайской продукцией. Поэтому мы с удовольствием приняли приглашение Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга принять участие в экспортном Акселераторе, которое проводили РЭЦ и Минпромторг РФ. В результате работы с РЭЦ мы получили бесценную поддержку по всем направлениям нашей экспортной деятельности: провели серьезную работу по переформатированию целевых рынков, состоялось наше участие в международных выставках в Саудовской Аравии, ОАЭ, Узбекистане и других странах. Начата работа на рынках африканских стран. Это позволило нам напрямую взаимодействовать с потенциальными клиентами и оперативно заключать контракты", - рассказал коммерческий директор компании Кирилл Смирнов, его слова приводятся в сообщении.Сервисы РЭЦ и, в частности, государственной цифровой платформы "Мой экспорт" помогли провести рыночные исследования. Экспортер получил списки потенциальных контрагентов, что значительно сэкономило время и ресурсы.Также экспортер является обладателем сертификата "Сделано в России". Компания сертифицировала запатентованный фильтр для воды на основе композитного материала по направлению "Уникальность".Программа "Сделано в России" и система добровольной сертификации создана РЭЦ для повышения узнаваемости отечественных товаров на российском и зарубежном рынках. Ее участниками могут стать компании из любой отрасли несырьевого неэнергетического экспорта, подтвердившие качество, экологичность, органическое происхождение, уникальность и надежность своей продукции. Программа представляет собой комплексное решение для продвижения российского экспорта через участие в международных выставках и бизнес-миссиях, размещение в национальных магазинах Made in Russia на ключевых зарубежных маркетплейсах, в специализированных шоу-румах агропродукции и по другим каналам."Сотрудничество с РЭЦ стало ключевым фактором нашего успеха на международном рынке. Мы планируем и дальше использовать возможности, предоставляемые центром, включая участие в выставках, аналитическую поддержку и помощь в организации логистики", - отметил Смирнов, подчеркивая важность государственного содействия в развитии экспортного потенциала российских предприятий.Для получения сертификата "Сделано в России" необходимо подать заявку на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20241217/rets-1989726221.html

https://ria.ru/20241217/eksport-1989700601.html

https://ria.ru/20241216/rets-1989488795.html

россия

оаэ

юго-восточная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), оаэ, юго-восточная азия