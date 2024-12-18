https://ria.ru/20241218/rets-1989934213.html
РЭЦ помогает отечественным системам водоочистки покорять мировой рынок
РЭЦ помогает отечественным системам водоочистки покорять мировой рынок - РИА Новости, 18.12.2024
РЭЦ помогает отечественным системам водоочистки покорять мировой рынок
Санкт-Петербургский разработчик и производитель систем водоочистки, работающий с 1986 года, благодаря сотрудничеству с Российским экспортным центром (РЭЦ,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:50:00+03:00
2024-12-18T15:50:00+03:00
2024-12-18T15:50:00+03:00
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
оаэ
юго-восточная азия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский разработчик и производитель систем водоочистки, работающий с 1986 года, благодаря сотрудничеству с Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) успешно расширил географию поставок более чем на 30 стран мира, сообщает РЭЦ."Наиболее динамичный рост продаж наблюдается в Юго-Восточной Азии (Вьетнам) и на Ближнем Востоке (ОАЭ), при этом сохраняется стабильный спрос на традиционных рынках Европы и Австралии. Ожидается, что в 2024 году экспортная выручка компании увеличится на четверть по сравнению с 2023 годом, включая 10% прирост на рынках дальнего зарубежья", - говорится в сообщении."До сотрудничества с РЭЦ мы столкнулись с серьезными вызовами: санкции, сложности с платежами, логистические проблемы, отсутствие удобных инструментов страхования и жесткая конкуренция с дешевой китайской продукцией. Поэтому мы с удовольствием приняли приглашение Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга принять участие в экспортном Акселераторе, которое проводили РЭЦ и Минпромторг РФ. В результате работы с РЭЦ мы получили бесценную поддержку по всем направлениям нашей экспортной деятельности: провели серьезную работу по переформатированию целевых рынков, состоялось наше участие в международных выставках в Саудовской Аравии, ОАЭ, Узбекистане и других странах. Начата работа на рынках африканских стран. Это позволило нам напрямую взаимодействовать с потенциальными клиентами и оперативно заключать контракты", - рассказал коммерческий директор компании Кирилл Смирнов, его слова приводятся в сообщении.Сервисы РЭЦ и, в частности, государственной цифровой платформы "Мой экспорт" помогли провести рыночные исследования. Экспортер получил списки потенциальных контрагентов, что значительно сэкономило время и ресурсы.Также экспортер является обладателем сертификата "Сделано в России". Компания сертифицировала запатентованный фильтр для воды на основе композитного материала по направлению "Уникальность".Программа "Сделано в России" и система добровольной сертификации создана РЭЦ для повышения узнаваемости отечественных товаров на российском и зарубежном рынках. Ее участниками могут стать компании из любой отрасли несырьевого неэнергетического экспорта, подтвердившие качество, экологичность, органическое происхождение, уникальность и надежность своей продукции. Программа представляет собой комплексное решение для продвижения российского экспорта через участие в международных выставках и бизнес-миссиях, размещение в национальных магазинах Made in Russia на ключевых зарубежных маркетплейсах, в специализированных шоу-румах агропродукции и по другим каналам."Сотрудничество с РЭЦ стало ключевым фактором нашего успеха на международном рынке. Мы планируем и дальше использовать возможности, предоставляемые центром, включая участие в выставках, аналитическую поддержку и помощь в организации логистики", - отметил Смирнов, подчеркивая важность государственного содействия в развитии экспортного потенциала российских предприятий.Для получения сертификата "Сделано в России" необходимо подать заявку на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20241217/rets-1989726221.html
https://ria.ru/20241217/eksport-1989700601.html
https://ria.ru/20241216/rets-1989488795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), оаэ, юго-восточная азия
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ОАЭ, Юго-Восточная Азия
РЭЦ помогает отечественным системам водоочистки покорять мировой рынок
РЭЦ помогает отечественным системам водоочистки расширить географию поставок
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский разработчик и производитель систем водоочистки, работающий с 1986 года, благодаря сотрудничеству с Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) успешно расширил географию поставок более чем на 30 стран мира, сообщает РЭЦ.
"Наиболее динамичный рост продаж наблюдается в Юго-Восточной Азии (Вьетнам) и на Ближнем Востоке (ОАЭ), при этом сохраняется стабильный спрос на традиционных рынках Европы и Австралии. Ожидается, что в 2024 году экспортная выручка компании увеличится на четверть по сравнению с 2023 годом, включая 10% прирост на рынках дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.
"До сотрудничества с РЭЦ мы столкнулись с серьезными вызовами: санкции, сложности с платежами, логистические проблемы, отсутствие удобных инструментов страхования и жесткая конкуренция с дешевой китайской продукцией. Поэтому мы с удовольствием приняли приглашение Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга
принять участие в экспортном Акселераторе, которое проводили РЭЦ и Минпромторг РФ
. В результате работы с РЭЦ мы получили бесценную поддержку по всем направлениям нашей экспортной деятельности: провели серьезную работу по переформатированию целевых рынков, состоялось наше участие в международных выставках в Саудовской Аравии
, ОАЭ, Узбекистане
и других странах. Начата работа на рынках африканских стран. Это позволило нам напрямую взаимодействовать с потенциальными клиентами и оперативно заключать контракты", - рассказал коммерческий директор компании Кирилл Смирнов, его слова приводятся в сообщении.
Сервисы РЭЦ и, в частности, государственной цифровой платформы "Мой экспорт" помогли провести рыночные исследования. Экспортер получил списки потенциальных контрагентов, что значительно сэкономило время и ресурсы.
Также экспортер является обладателем сертификата "Сделано в России". Компания сертифицировала запатентованный фильтр для воды на основе композитного материала по направлению "Уникальность".
Программа "Сделано в России" и система добровольной сертификации создана РЭЦ для повышения узнаваемости отечественных товаров на российском и зарубежном рынках. Ее участниками могут стать компании из любой отрасли несырьевого неэнергетического экспорта, подтвердившие качество, экологичность, органическое происхождение, уникальность и надежность своей продукции. Программа представляет собой комплексное решение для продвижения российского экспорта через участие в международных выставках и бизнес-миссиях, размещение в национальных магазинах Made in Russia на ключевых зарубежных маркетплейсах, в специализированных шоу-румах агропродукции и по другим каналам.
"Сотрудничество с РЭЦ стало ключевым фактором нашего успеха на международном рынке. Мы планируем и дальше использовать возможности, предоставляемые центром, включая участие в выставках, аналитическую поддержку и помощь в организации логистики", - отметил Смирнов, подчеркивая важность государственного содействия в развитии экспортного потенциала российских предприятий.
Для получения сертификата "Сделано в России" необходимо подать заявку на сайте РЭЦ.