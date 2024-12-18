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Мать бойца СВО обратилась на прямую линию с просьбой сделать сюрприз сыну

Мать бойца СВО обратилась на прямую линию с просьбой сделать сюрприз сыну - РИА Новости, 18.12.2024

Мать бойца СВО обратилась на прямую линию с просьбой сделать сюрприз сыну

Жительница Тульской области, сын которой получил ранение при эвакуации боевых товарищей с поля боя на Авдеевском направлении, обратилась в кол-центр программы... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:44:00+03:00

2024-12-18T17:44:00+03:00

2024-12-18T17:44:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Жительница Тульской области, сын которой получил ранение при эвакуации боевых товарищей с поля боя на Авдеевском направлении, обратилась в кол-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным" с просьбой помочь поздравить сына, участника спецоперации, с Новым годом, сотрудники Народного фронта помогли женщине и доставили поздравление, сообщили в пресс-службе организации. Как сообщили в Народном фронте, сын жительницы Тульской области, получивший ранение на Авдеевском направлении, сейчас проходит лечение в госпитале в Волгограде. Помимо любящей матери, бойца СВО ждут четверо детей. Женщина обратилась на прямую линию президента с просьбой помочь поздравить сына с Новым годом. "Звонок принял оператор кол-центра Александр – ветеран СВО, получивший ранение, повлекшее за собой потерю зрения. Он, как никто другой, знает, насколько важна поддержка близких для бойцов, особенно в госпитале. Александр перезвонил Тамаре Александровне по видеосвязи и сообщил, что представители Народного фронта обязательно помогут. В ходе общения выяснилось, что в семье есть добрая традиция: мама под Новый год пишет записочки с поздравлениями, подарочками и веселыми заданиями для своих родных, складывает их в праздничный носок-мешок, а в новогодний вечер все члены семьи собираются и по очереди достают листочки. Тамаре Александровне предложили написать записочки с пожеланиями для ее сына и других бойцов, которые проходят лечение в госпитале, а Народный фронт доставит поздравление", - говорится в сообщении. Волонтеры Народного фронта из Тульской и Волгоградской областей незамедлительно подключились к выполнению просьбы матери участника спецоперации. Активисты получили от семьи бойца мешок с новогодними записочками с пожеланиями, поздравлениями и стихами собственного сочинения. Мама военнослужащего также передала ему теплые вещи, кофе и торт. "Передайте, пожалуйста, сыну и всем солдатикам. Пусть на миг хотя бы почувствуют радость, пусть для них будет что-то домашнее", - приводятся в сообщении слова женщины, сказанные волонтерам Народного фронта. Представители Народного фронта и Молодежки Народного фронта в Волгоградской области получили груз на вокзале и обратились с просьбой помочь передать подарки к главному врачу госпиталя. После получения разрешения сюрприз доставили бойцам. Кроме того, в госпиталь привезли мягкие сувениры-игрушки от волонтёрского объединения "Волжский ZOV", более 200 вкусных свежеиспечённых пирожков от кафе "Ласточка", килограммы сладостей и мандаринов. "Из палаты Андрея волонтеры связались с его мамой по видеосвязи и отчитались о доставке новогодней посылки, а боец передал привет родным. Записочки с добрыми пожеланиями от Тамары Александровны из Тульской области и подарки получили все бойцы, которые проходят лечение после травм, полученных на СВО. Также Народный фронт привез открытки с конвертами, на которых парни могли написать новогодние поздравления своим родным и близким, а волонтеры отправили их по адресам", - добавили в организации. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.

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Ольга Фомченкова

общество, тульская область, волгоградская область, волгоград, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024