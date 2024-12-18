https://ria.ru/20241218/poezd-1990009609.html

При столкновении поездов в Мурманской области пострадали 17 человек

При столкновении поездов в Мурманской области пострадали 17 человек - РИА Новости, 18.12.2024

При столкновении поездов в Мурманской области пострадали 17 человек

Семнадцать человек пострадали в аварии с поездом в Мурманской области, в том числе трое несовершеннолетних, в тяжелом состоянии находятся три человека,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T21:50:00+03:00

2024-12-18T21:50:00+03:00

2024-12-18T21:59:00+03:00

происшествия

мурманская область

россия

алексей кузнецов

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Семнадцать человек пострадали в аварии с поездом в Мурманской области, в том числе трое несовершеннолетних, в тяжелом состоянии находятся три человека, остальные, включая детей, в состоянии средней тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что 13 пострадавших уже доставлены в больницы и проходят обследования, еще четверо - в процессе транспортировки в стационары бригадами скорой помощи.Состояние трех пострадавших в настоящее время оценивается как тяжелое, остальные, в том числе несовершеннолетние - в состоянии средней степени тяжести, добавил Кузнецов.В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. С рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20241218/murmansk-1989993896.html

https://ria.ru/20241218/poezd-1989983342.html

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происшествия, мурманская область, россия, алексей кузнецов