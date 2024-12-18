Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области начали эвакуацию пострадавших при столкновении поездов - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 18.12.2024 (обновлено: 18:28 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/poezd-1989976848.html
В Мурманской области начали эвакуацию пострадавших при столкновении поездов
В Мурманской области начали эвакуацию пострадавших при столкновении поездов - РИА Новости, 18.12.2024
В Мурманской области начали эвакуацию пострадавших при столкновении поездов
Спасатели и медработники оказывают помощь пострадавшим при столкновении поездов в Мурманской области, начата их эвакуация в Кандалакшскую ЦРБ, сообщил... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:27:00+03:00
2024-12-18T18:28:00+03:00
происшествия
мурманская область
мурманск
санкт-петербург
андрей чибис
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989958462_0:0:2449:1377_1920x0_80_0_0_a4e02ef4c1daf9279cd2f4ccc262944a.jpg
МУРМАНСК, 18 дек - РИА Новости. Спасатели и медработники оказывают помощь пострадавшим при столкновении поездов в Мурманской области, начата их эвакуация в Кандалакшскую ЦРБ, сообщил губернатор Андрей Чибис. "Пострадавшие есть. Спасатели и медработники всем оказывают помощь. Скорая начала эвакуацию пострадавших в Кандалакшскую ЦРБ", - сказал Чибис в своем Telegram-канале. Глава региона также сообщил, что для эвакуации пассажиров к месту ЧП выехали автобусы. Места для размещения людей готовы. Чибис уточнил, что место столкновения находится вдали от крупных населенных пунктов, при этом помощь оказывается максимально. В среду в 16.14 в МЧС по Мурманской области поступило сообщение о том, что в районе станции Княжая произошло боковое столкновение грузового состава с пассажирским поездом № 11 сообщением Мурманск - Санкт-Петербург. По предварительной информации, в результате происшествия сошли с рельс три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Предварительно, пострадали 14 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20241218/poezda-1989955664.html
мурманская область
мурманск
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989958462_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_be25ea80426254da364542d8e44c532f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманская область, мурманск, санкт-петербург, андрей чибис, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мурманская область, Мурманск, Санкт-Петербург, Андрей Чибис, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мурманской области начали эвакуацию пострадавших при столкновении поездов

Спасатели и медики эвакуируют пострадавших при столкновении поездов в Мурманске

© Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 18 дек - РИА Новости. Спасатели и медработники оказывают помощь пострадавшим при столкновении поездов в Мурманской области, начата их эвакуация в Кандалакшскую ЦРБ, сообщил губернатор Андрей Чибис.
"Пострадавшие есть. Спасатели и медработники всем оказывают помощь. Скорая начала эвакуацию пострадавших в Кандалакшскую ЦРБ", - сказал Чибис в своем Telegram-канале.
Глава региона также сообщил, что для эвакуации пассажиров к месту ЧП выехали автобусы. Места для размещения людей готовы. Чибис уточнил, что место столкновения находится вдали от крупных населенных пунктов, при этом помощь оказывается максимально.
В среду в 16.14 в МЧС по Мурманской области поступило сообщение о том, что в районе станции Княжая произошло боковое столкновение грузового состава с пассажирским поездом № 11 сообщением Мурманск - Санкт-Петербург. По предварительной информации, в результате происшествия сошли с рельс три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Предварительно, пострадали 14 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.
Кадры с места схода вагонов в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым
Вчера, 17:00
 
ПроисшествияМурманская областьМурманскСанкт-ПетербургАндрей ЧибисМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала