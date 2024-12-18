https://ria.ru/20241218/poezd-1989976848.html

В Мурманской области начали эвакуацию пострадавших при столкновении поездов

В Мурманской области начали эвакуацию пострадавших при столкновении поездов - РИА Новости, 18.12.2024

В Мурманской области начали эвакуацию пострадавших при столкновении поездов

Спасатели и медработники оказывают помощь пострадавшим при столкновении поездов в Мурманской области, начата их эвакуация в Кандалакшскую ЦРБ, сообщил... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T18:27:00+03:00

2024-12-18T18:27:00+03:00

2024-12-18T18:28:00+03:00

происшествия

мурманская область

мурманск

санкт-петербург

андрей чибис

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 18 дек - РИА Новости. Спасатели и медработники оказывают помощь пострадавшим при столкновении поездов в Мурманской области, начата их эвакуация в Кандалакшскую ЦРБ, сообщил губернатор Андрей Чибис. "Пострадавшие есть. Спасатели и медработники всем оказывают помощь. Скорая начала эвакуацию пострадавших в Кандалакшскую ЦРБ", - сказал Чибис в своем Telegram-канале. Глава региона также сообщил, что для эвакуации пассажиров к месту ЧП выехали автобусы. Места для размещения людей готовы. Чибис уточнил, что место столкновения находится вдали от крупных населенных пунктов, при этом помощь оказывается максимально. В среду в 16.14 в МЧС по Мурманской области поступило сообщение о том, что в районе станции Княжая произошло боковое столкновение грузового состава с пассажирским поездом № 11 сообщением Мурманск - Санкт-Петербург. По предварительной информации, в результате происшествия сошли с рельс три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Предварительно, пострадали 14 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20241218/poezda-1989955664.html

мурманская область

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происшествия, мурманская область, мурманск, санкт-петербург, андрей чибис, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)