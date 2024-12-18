https://ria.ru/20241218/peterburg-1989976308.html

Жителя Петербурга арестовали за поджог военкомата

Жителя Петербурга арестовали за поджог военкомата - РИА Новости, 18.12.2024

Жителя Петербурга арестовали за поджог военкомата

Житель Петербурга Даниил Павлов арестован за поджог здания военкомата на улице Чайковского, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T18:26:00+03:00

2024-12-18T18:26:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Житель Петербурга Даниил Павлов арестован за поджог здания военкомата на улице Чайковского, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила Павлова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 (теракт) УК РФ", - сообщает пресс-служба. Добавляется, что 17 декабря Павлов метнул во входную дверь военного комиссариата центрального района Петербурга на улице Чайковского не менее двух бутылок с зажигательной смесью, в результате чего произошло ее возгорание. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, Павлов рассказал, что действовал по указанию украинских кураторов. "Сперва они обманным путем похитили у парня 800 тысяч рублей, а затем дали задание на поджог военкомата, гарантируя за это возврат средств и 2 миллиона рублей сверху", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что молодой человек был задержан правоохранительными органами на месте преступления.

https://ria.ru/20241218/zaderzhanie-1989925490.html

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Задержание жителя Петербурга за поджог здания военкомата Житель Петербурга Даниил Павлов арестован за поджог здания военкомата на улице Чайковского. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, Павлов рассказал, что действовал по указанию украинских кураторов. Сперва они обманным путем похитили у парня 800 тысяч рублей, а затем дали задание на поджог военкомата, гарантируя за это возврат средств и 2 миллиона рублей сверху. Там уточнили, что молодой человек был задержан правоохранительными органами на месте преступления. 2024-12-18T18:26 true PT0M44S

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происшествия, санкт-петербург, россия