https://ria.ru/20241218/peterburg-1989976308.html
Жителя Петербурга арестовали за поджог военкомата
Жителя Петербурга арестовали за поджог военкомата - РИА Новости, 18.12.2024
Жителя Петербурга арестовали за поджог военкомата
Житель Петербурга Даниил Павлов арестован за поджог здания военкомата на улице Чайковского, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:26:00+03:00
2024-12-18T18:26:00+03:00
2024-12-18T18:43:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Житель Петербурга Даниил Павлов арестован за поджог здания военкомата на улице Чайковского, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила Павлова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 (теракт) УК РФ", - сообщает пресс-служба. Добавляется, что 17 декабря Павлов метнул во входную дверь военного комиссариата центрального района Петербурга на улице Чайковского не менее двух бутылок с зажигательной смесью, в результате чего произошло ее возгорание. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, Павлов рассказал, что действовал по указанию украинских кураторов. "Сперва они обманным путем похитили у парня 800 тысяч рублей, а затем дали задание на поджог военкомата, гарантируя за это возврат средств и 2 миллиона рублей сверху", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что молодой человек был задержан правоохранительными органами на месте преступления.
https://ria.ru/20241218/zaderzhanie-1989925490.html
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Задержание жителя Петербурга за поджог здания военкомата
Житель Петербурга Даниил Павлов арестован за поджог здания военкомата на улице Чайковского.
Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, Павлов рассказал, что действовал по указанию украинских кураторов.
Сперва они обманным путем похитили у парня 800 тысяч рублей, а затем дали задание на поджог военкомата, гарантируя за это возврат средств и 2 миллиона рублей сверху.
Там уточнили, что молодой человек был задержан правоохранительными органами на месте преступления.
2024-12-18T18:26
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Жителя Петербурга арестовали за поджог военкомата
Жителя Петербурга арестовали за поджог здания военкомата на улице Чайковского