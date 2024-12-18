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Жителя Петербурга заключили под стражу за сотрудничество с ЦРУ - РИА Новости, 18.12.2024
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18:15 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/peterburg-1989974233.html
Жителя Петербурга заключили под стражу за сотрудничество с ЦРУ
Жителя Петербурга заключили под стражу за сотрудничество с ЦРУ - РИА Новости, 18.12.2024
Жителя Петербурга заключили под стражу за сотрудничество с ЦРУ
Петербуржца Ивана Карташова заключили под стражу на 2 месяца по подозрению в сотрудничестве с ЦРУ, которому он хотел за деньги передать данные о комплексах... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:15:00+03:00
2024-12-18T18:15:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Петербуржца Ивана Карташова заключили под стражу на 2 месяца по подозрению в сотрудничестве с ЦРУ, которому он хотел за деньги передать данные о комплексах БПЛА, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Карташова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Карташову стражу по 16.02.2025", - сообщает пресс-служба. Следствие полагает, что Карташов обратился к гражданину РФ с просьбой об оказании содействия в установлении контакта с сотрудниками иностранных спецслужб в целях продажи за денежное вознаграждение документации закрытого характера в отношении определённого объекта, а также комплексов БПЛА. "С целью документирования и пресечения противоправной деятельности Карташова в отношении него был проведен комплекс ОРМ, в том числе "Оперативный эксперимент". В рамках указанных мероприятий задокументированы обстоятельства установления и поддержания Карташовым отношений с представителем ЦРУ США по электронной почте и с использованием интернет-мессенджера", - рассказали в пресс-службе судов. Уточняется, что в ходе общения Карташов обозначил цель своего сотрудничества с ЦРУ, направленную на смену политического режима в РФ. Кроме того, Карташов направил представителю ЦРУ определённые электронные файлы.
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происшествия, россия, санкт-петербург, сша, центральное разведывательное управление (цру)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Жителя Петербурга заключили под стражу за сотрудничество с ЦРУ

Жителя Петербурга заключили под стражу на 2 месяца за сотрудничество с ЦРУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Петербуржца Ивана Карташова заключили под стражу на 2 месяца по подозрению в сотрудничестве с ЦРУ, которому он хотел за деньги передать данные о комплексах БПЛА, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Карташова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Карташову стражу по 16.02.2025", - сообщает пресс-служба.
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Следствие полагает, что Карташов обратился к гражданину РФ с просьбой об оказании содействия в установлении контакта с сотрудниками иностранных спецслужб в целях продажи за денежное вознаграждение документации закрытого характера в отношении определённого объекта, а также комплексов БПЛА.
"С целью документирования и пресечения противоправной деятельности Карташова в отношении него был проведен комплекс ОРМ, в том числе "Оперативный эксперимент". В рамках указанных мероприятий задокументированы обстоятельства установления и поддержания Карташовым отношений с представителем ЦРУ США по электронной почте и с использованием интернет-мессенджера", - рассказали в пресс-службе судов.
Уточняется, что в ходе общения Карташов обозначил цель своего сотрудничества с ЦРУ, направленную на смену политического режима в РФ. Кроме того, Карташов направил представителю ЦРУ определённые электронные файлы.
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