https://ria.ru/20241218/peregovory-1990000764.html

Будущий посланник Трампа заявил о готовности России и Украины к переговорам

Будущий посланник Трампа заявил о готовности России и Украины к переговорам - РИА Новости, 18.12.2024

Будущий посланник Трампа заявил о готовности России и Украины к переговорам

Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог выразил мнение, что обе стороны — Россия и Украина — готовы к... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T20:54:00+03:00

2024-12-18T20:54:00+03:00

2024-12-18T20:54:00+03:00

в мире

россия

украина

москва

кит келлог

владимир путин

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989868399_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_be713e1c12fc8798f6db29b5d56948a5.jpg

ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог выразил мнение, что обе стороны — Россия и Украина — готовы к проведению переговоров о завершении конфликта. "Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы", — сказал Келлог в эфире телеканала Fox News. Ранее Келлог неоднократно подчеркивал, что его основная цель в новой роли — способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом, которые, по его мнению, жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта. Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241218/nato-1989969222.html

https://ria.ru/20241217/ssha-1989804835.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, кит келлог, владимир путин, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины