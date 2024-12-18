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Пассажиров сошедших с рельсов вагонов в Мурманске перевели в исправные
Пассажиров сошедших с рельсов вагонов в Мурманске перевели в исправные - РИА Новости, 18.12.2024
Пассажиров сошедших с рельсов вагонов в Мурманске перевели в исправные
Пассажиры из сошедших с рельсов вагонов поезда Мурманск-Петербург переведены на свободные места в исправные вагоны, в ближайшее время состав продолжит движение... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:40:00+03:00
2024-12-18T18:40:00+03:00
2024-12-18T18:40:00+03:00
происшествия
мурманская область
мурманск
санкт-петербург
ржд
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пассажиры из сошедших с рельсов вагонов поезда Мурманск-Петербург переведены на свободные места в исправные вагоны, в ближайшее время состав продолжит движение по маршруту, сообщили РЖД. В 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. С рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны. По последним данным МЧС, пострадали 14 человек. Возбуждено уголовное дело. "Пассажиры из вагонов поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, сошедших с рельсов в Мурманской области, переведены на свободные места в исправные вагоны в головной части поезда. В ближайшее время состав продолжит движение по маршруту", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241218/poezda-1989955664.html
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происшествия, мурманская область, мурманск, санкт-петербург, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мурманская область, Мурманск, Санкт-Петербург, РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пассажиров сошедших с рельсов вагонов в Мурманске перевели в исправные
Пассажиров поезда Мурманск-Петербург перевели в исправные вагоны