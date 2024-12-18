https://ria.ru/20241218/okean-1989896530.html
Российские ученые открыли новые глубоководные течения в Атлантике
Российские ученые открыли новые глубоководные течения в Атлантике - РИА Новости, 18.12.2024
Российские ученые открыли новые глубоководные течения в Атлантике
Российские ученые открыли новые глубоководные течения в разломах подводного хребта в Атлантическом океане, сообщили в пресс-службе Института океанологии им... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:11:00+03:00
2024-12-18T13:11:00+03:00
2024-12-18T13:11:00+03:00
наука
атлантический океан
российская академия наук
открытия - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826897326_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_d052223d82755630892211e01f5f137f.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские ученые открыли новые глубоководные течения в разломах подводного хребта в Атлантическом океане, сообщили в пресс-службе Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН. "В ходе двухмесячной экспедиции, прошедшей на борту научно-исследовательского судна ИО РАН "Академик Иоффе", ученые впервые обнаружили глубоководные течения в разломах Океанографер, Хайес и Атлантис Срединно-Атлантического хребта. Потоки вод с севера и юга Атлантического океана распространяются здесь навстречу друг другу на различных глубинах, перемешиваются и заполняют глубоководные впадины разломов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе экспедиции океанологи также протестировали экспериментальное гидрофизическое оборудование отечественного производства, разработанное по программе импортозамещения. Срединно-Атлантический хребет - крупнейшая горная система в Атлантическом океане.
https://ria.ru/20240307/adriatika-1931779287.html
атлантический океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826897326_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bee8e515f9db060d9c5254df0255d4a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атлантический океан, российская академия наук, открытия - риа наука
Наука, Атлантический океан, Российская академия наук, Открытия - РИА Наука
Российские ученые открыли новые глубоководные течения в Атлантике
Ученые института океанологии открыли новые течения в разломах хребта в Атлантике