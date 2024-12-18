https://ria.ru/20241218/okean-1989896530.html

Российские ученые открыли новые глубоководные течения в Атлантике

Российские ученые открыли новые глубоководные течения в Атлантике - РИА Новости, 18.12.2024

Российские ученые открыли новые глубоководные течения в Атлантике

Российские ученые открыли новые глубоководные течения в разломах подводного хребта в Атлантическом океане, сообщили в пресс-службе Института океанологии им... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T13:11:00+03:00

2024-12-18T13:11:00+03:00

2024-12-18T13:11:00+03:00

наука

атлантический океан

российская академия наук

открытия - риа наука

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские ученые открыли новые глубоководные течения в разломах подводного хребта в Атлантическом океане, сообщили в пресс-службе Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН. "В ходе двухмесячной экспедиции, прошедшей на борту научно-исследовательского судна ИО РАН "Академик Иоффе", ученые впервые обнаружили глубоководные течения в разломах Океанографер, Хайес и Атлантис Срединно-Атлантического хребта. Потоки вод с севера и юга Атлантического океана распространяются здесь навстречу друг другу на различных глубинах, перемешиваются и заполняют глубоководные впадины разломов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе экспедиции океанологи также протестировали экспериментальное гидрофизическое оборудование отечественного производства, разработанное по программе импортозамещения. Срединно-Атлантический хребет - крупнейшая горная система в Атлантическом океане.

https://ria.ru/20240307/adriatika-1931779287.html

атлантический океан

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

атлантический океан, российская академия наук, открытия - риа наука