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Российские ученые открыли новые глубоководные течения в Атлантике - РИА Новости, 18.12.2024
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Наука
 
13:11 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/okean-1989896530.html
Российские ученые открыли новые глубоководные течения в Атлантике
Российские ученые открыли новые глубоководные течения в Атлантике - РИА Новости, 18.12.2024
Российские ученые открыли новые глубоководные течения в Атлантике
Российские ученые открыли новые глубоководные течения в разломах подводного хребта в Атлантическом океане, сообщили в пресс-службе Института океанологии им... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:11:00+03:00
2024-12-18T13:11:00+03:00
наука
атлантический океан
российская академия наук
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские ученые открыли новые глубоководные течения в разломах подводного хребта в Атлантическом океане, сообщили в пресс-службе Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН. "В ходе двухмесячной экспедиции, прошедшей на борту научно-исследовательского судна ИО РАН "Академик Иоффе", ученые впервые обнаружили глубоководные течения в разломах Океанографер, Хайес и Атлантис Срединно-Атлантического хребта. Потоки вод с севера и юга Атлантического океана распространяются здесь навстречу друг другу на различных глубинах, перемешиваются и заполняют глубоководные впадины разломов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе экспедиции океанологи также протестировали экспериментальное гидрофизическое оборудование отечественного производства, разработанное по программе импортозамещения. Срединно-Атлантический хребет - крупнейшая горная система в Атлантическом океане.
https://ria.ru/20240307/adriatika-1931779287.html
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атлантический океан, российская академия наук, открытия - риа наука
Наука, Атлантический океан, Российская академия наук, Открытия - РИА Наука
Российские ученые открыли новые глубоководные течения в Атлантике

Ученые института океанологии открыли новые течения в разломах хребта в Атлантике

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЗакат над Атлантическим океаном
Закат над Атлантическим океаном - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские ученые открыли новые глубоководные течения в разломах подводного хребта в Атлантическом океане, сообщили в пресс-службе Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.
"В ходе двухмесячной экспедиции, прошедшей на борту научно-исследовательского судна ИО РАН "Академик Иоффе", ученые впервые обнаружили глубоководные течения в разломах Океанографер, Хайес и Атлантис Срединно-Атлантического хребта. Потоки вод с севера и юга Атлантического океана распространяются здесь навстречу друг другу на различных глубинах, перемешиваются и заполняют глубоководные впадины разломов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе экспедиции океанологи также протестировали экспериментальное гидрофизическое оборудование отечественного производства, разработанное по программе импортозамещения.
Срединно-Атлантический хребет - крупнейшая горная система в Атлантическом океане.
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