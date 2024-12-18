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Священник объяснил разницу между Николаем Чудотворцем и Санта Клаусом - РИА Новости, 18.12.2024
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Религия
 
08:49 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/nikolaj-1989831269.html
Священник объяснил разницу между Николаем Чудотворцем и Санта Клаусом
Священник объяснил разницу между Николаем Чудотворцем и Санта Клаусом - РИА Новости, 18.12.2024
Священник объяснил разницу между Николаем Чудотворцем и Санта Клаусом
Николай Чудотворец, в отличие от коммерческого образа Санта Клауса, не играет роль "исполнителя желаний", святой призывает к милосердию, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T08:49:00+03:00
2024-12-18T08:49:00+03:00
религия
турция
бари
россия
николай чудотворец
русская православная церковь
московская духовная академия
религиозные праздники
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Николай Чудотворец, в отличие от коммерческого образа Санта Клауса, не играет роль "исполнителя желаний", святой призывает к милосердию, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов. В четверг в Русской православной церкви отмечают день памяти почитаемого христианами разных стран святого - Николая Чудотворца. В Церкви Святителю посвящены две даты: 19 декабря - день его кончины, и 22 мая - в память перенесения его мощей из малоазиатского города Миры Ликийские в итальянский город Бари. В народе эти праздники именуются соответственно "Никола зимний" и "Никола вешний" (или "Никола летний"). "Нет сомнений, что Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, - один из самых почитаемых в России святых. Доказательством этому служит хотя бы принятое у нас его именование "Чудотворец". Или еще более ласковое - "Угодник". Что, на самом деле, удивительно. Ведь святитель Николай жил в (другой) стране, принадлежал к далекой нам национальной культуре", - отметил Борисов. Он напомнил, что город Миры Ликийские сегодня находится на территории Турции, а во времена святителя Николая там "проживало смешанное население, состоящее отчасти из греков, отчасти из народов Малой Азии". "Но для милосердия каких-либо границ не существует: ни национальных, ни временных. И многие чудеса, которые совершаются в Русской церкви по молитвам к святителю Николаю, тому подтверждение. При этом не стоит путать его с Санта Клаусом, воспринимать этого милосердного святого как какого-то божка - исполнителя желаний. Святые в понимании Православия - это наши сомолитвенники, ходатаи, поручители перед Богом. Мы скорее молимся не им, а вместе с ними Богу. Ни Бога, ни святых нельзя воспринимать как фабрику исполнения желаний", - сказал Борисов. Он добавил, что, судя по житию, святитель Николай обладал "не таким уж и мягким характером". "Он периодически вел себя принципиально и даже жестко. В особенности, когда речь шла о защите слабых, неправедно осуждённых. Поэтому святитель Николай - служитель не только милосердия, но и правды Божией", - пояснил священник. Но в народном сознании, продолжил Борисов, святой ассоциируется с щедростью и отзывчивостью. Поэтому неудивительно, что именно святитель Николай лег в основу образа Санта Клауса, новогодне-рождественского персонажа. "Санта - святой, Клаус - сокращение от Николаус, то есть Николай. Но, к сожалению, сегодня Санта Клаус преимущественно коммерческий образ, используемый в рекламе и не имеющий никакого педагогического значения. И очень жаль. Православная церковь, почитая святителя Николая, призывает христиан подражать ему в служении милосердия. Ведь если хочешь, чтобы Бог был к тебе милостив, сам начни проявлять милость в отношении окружающих", - подчеркнул собеседник агентства. Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, жил в Малой Азии (ныне территория Турции) в III-IV веках, он был священником, а затем и архиепископом города. Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия. Христиане верят, что Николай Угодник и сейчас оказывает помощь людям, обращающимся к нему с молитвой. Кроме того, он считается покровителем всех странствующих и всех находящихся в особо сложных жизненных обстоятельствах. Русская православная церковь по традиции в день памяти святителя Николая проводит благотворительную акцию "День милосердия и сострадания ко всем, во узах темничных находящимся". В частности, совершаются особые молитвы о тех, кто находится в местах заключения, организуются сборы средств на поддержание миссии тюремного служения церкви.
https://ria.ru/20241218/chudotvorets-1989750442.html
https://ria.ru/20241205/chudotvorets-1868559495.html
https://ria.ru/20240521/prazdnik-1947214204.html
https://ria.ru/20241215/tserkovnyy-1907967065.html
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турция, бари, россия, николай чудотворец, русская православная церковь, московская духовная академия, религиозные праздники
Религия, Турция, Бари, Россия, Николай Чудотворец, Русская православная церковь, Московская духовная академия, Религиозные праздники
Священник объяснил разницу между Николаем Чудотворцем и Санта Клаусом

Священник Борисов: Николай Чудотворец не играет роли исполнителя желаний

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкИкона "Святитель Николай Чудотворец" в Государственном историческом музее в Москве.
Икона Святитель Николай Чудотворец в Государственном историческом музее в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Икона "Святитель Николай Чудотворец" в Государственном историческом музее в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Николай Чудотворец, в отличие от коммерческого образа Санта Клауса, не играет роль "исполнителя желаний", святой призывает к милосердию, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.
В четверг в Русской православной церкви отмечают день памяти почитаемого христианами разных стран святого - Николая Чудотворца. В Церкви Святителю посвящены две даты: 19 декабря - день его кончины, и 22 мая - в память перенесения его мощей из малоазиатского города Миры Ликийские в итальянский город Бари. В народе эти праздники именуются соответственно "Никола зимний" и "Никола вешний" (или "Никола летний").
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"Нет сомнений, что Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, - один из самых почитаемых в России святых. Доказательством этому служит хотя бы принятое у нас его именование "Чудотворец". Или еще более ласковое - "Угодник". Что, на самом деле, удивительно. Ведь святитель Николай жил в (другой) стране, принадлежал к далекой нам национальной культуре", - отметил Борисов.
Он напомнил, что город Миры Ликийские сегодня находится на территории Турции, а во времена святителя Николая там "проживало смешанное население, состоящее отчасти из греков, отчасти из народов Малой Азии".
"Но для милосердия каких-либо границ не существует: ни национальных, ни временных. И многие чудеса, которые совершаются в Русской церкви по молитвам к святителю Николаю, тому подтверждение. При этом не стоит путать его с Санта Клаусом, воспринимать этого милосердного святого как какого-то божка - исполнителя желаний. Святые в понимании Православия - это наши сомолитвенники, ходатаи, поручители перед Богом. Мы скорее молимся не им, а вместе с ними Богу. Ни Бога, ни святых нельзя воспринимать как фабрику исполнения желаний", - сказал Борисов.
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Он добавил, что, судя по житию, святитель Николай обладал "не таким уж и мягким характером".
"Он периодически вел себя принципиально и даже жестко. В особенности, когда речь шла о защите слабых, неправедно осуждённых. Поэтому святитель Николай - служитель не только милосердия, но и правды Божией", - пояснил священник.
Но в народном сознании, продолжил Борисов, святой ассоциируется с щедростью и отзывчивостью. Поэтому неудивительно, что именно святитель Николай лег в основу образа Санта Клауса, новогодне-рождественского персонажа.
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"Санта - святой, Клаус - сокращение от Николаус, то есть Николай. Но, к сожалению, сегодня Санта Клаус преимущественно коммерческий образ, используемый в рекламе и не имеющий никакого педагогического значения. И очень жаль. Православная церковь, почитая святителя Николая, призывает христиан подражать ему в служении милосердия. Ведь если хочешь, чтобы Бог был к тебе милостив, сам начни проявлять милость в отношении окружающих", - подчеркнул собеседник агентства.
Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, жил в Малой Азии (ныне территория Турции) в III-IV веках, он был священником, а затем и архиепископом города. Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия. Христиане верят, что Николай Угодник и сейчас оказывает помощь людям, обращающимся к нему с молитвой. Кроме того, он считается покровителем всех странствующих и всех находящихся в особо сложных жизненных обстоятельствах. Русская православная церковь по традиции в день памяти святителя Николая проводит благотворительную акцию "День милосердия и сострадания ко всем, во узах темничных находящимся". В частности, совершаются особые молитвы о тех, кто находится в местах заключения, организуются сборы средств на поддержание миссии тюремного служения церкви.
Православные праздники в декабре - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
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