https://ria.ru/20241218/nikolaj-1989831269.html

Священник объяснил разницу между Николаем Чудотворцем и Санта Клаусом

Священник объяснил разницу между Николаем Чудотворцем и Санта Клаусом - РИА Новости, 18.12.2024

Священник объяснил разницу между Николаем Чудотворцем и Санта Клаусом

Николай Чудотворец, в отличие от коммерческого образа Санта Клауса, не играет роль "исполнителя желаний", святой призывает к милосердию, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T08:49:00+03:00

2024-12-18T08:49:00+03:00

2024-12-18T08:49:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Николай Чудотворец, в отличие от коммерческого образа Санта Клауса, не играет роль "исполнителя желаний", святой призывает к милосердию, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов. В четверг в Русской православной церкви отмечают день памяти почитаемого христианами разных стран святого - Николая Чудотворца. В Церкви Святителю посвящены две даты: 19 декабря - день его кончины, и 22 мая - в память перенесения его мощей из малоазиатского города Миры Ликийские в итальянский город Бари. В народе эти праздники именуются соответственно "Никола зимний" и "Никола вешний" (или "Никола летний"). "Нет сомнений, что Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, - один из самых почитаемых в России святых. Доказательством этому служит хотя бы принятое у нас его именование "Чудотворец". Или еще более ласковое - "Угодник". Что, на самом деле, удивительно. Ведь святитель Николай жил в (другой) стране, принадлежал к далекой нам национальной культуре", - отметил Борисов. Он напомнил, что город Миры Ликийские сегодня находится на территории Турции, а во времена святителя Николая там "проживало смешанное население, состоящее отчасти из греков, отчасти из народов Малой Азии". "Но для милосердия каких-либо границ не существует: ни национальных, ни временных. И многие чудеса, которые совершаются в Русской церкви по молитвам к святителю Николаю, тому подтверждение. При этом не стоит путать его с Санта Клаусом, воспринимать этого милосердного святого как какого-то божка - исполнителя желаний. Святые в понимании Православия - это наши сомолитвенники, ходатаи, поручители перед Богом. Мы скорее молимся не им, а вместе с ними Богу. Ни Бога, ни святых нельзя воспринимать как фабрику исполнения желаний", - сказал Борисов. Он добавил, что, судя по житию, святитель Николай обладал "не таким уж и мягким характером". "Он периодически вел себя принципиально и даже жестко. В особенности, когда речь шла о защите слабых, неправедно осуждённых. Поэтому святитель Николай - служитель не только милосердия, но и правды Божией", - пояснил священник. Но в народном сознании, продолжил Борисов, святой ассоциируется с щедростью и отзывчивостью. Поэтому неудивительно, что именно святитель Николай лег в основу образа Санта Клауса, новогодне-рождественского персонажа. "Санта - святой, Клаус - сокращение от Николаус, то есть Николай. Но, к сожалению, сегодня Санта Клаус преимущественно коммерческий образ, используемый в рекламе и не имеющий никакого педагогического значения. И очень жаль. Православная церковь, почитая святителя Николая, призывает христиан подражать ему в служении милосердия. Ведь если хочешь, чтобы Бог был к тебе милостив, сам начни проявлять милость в отношении окружающих", - подчеркнул собеседник агентства. Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, жил в Малой Азии (ныне территория Турции) в III-IV веках, он был священником, а затем и архиепископом города. Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия. Христиане верят, что Николай Угодник и сейчас оказывает помощь людям, обращающимся к нему с молитвой. Кроме того, он считается покровителем всех странствующих и всех находящихся в особо сложных жизненных обстоятельствах. Русская православная церковь по традиции в день памяти святителя Николая проводит благотворительную акцию "День милосердия и сострадания ко всем, во узах темничных находящимся". В частности, совершаются особые молитвы о тех, кто находится в местах заключения, организуются сборы средств на поддержание миссии тюремного служения церкви.

https://ria.ru/20241218/chudotvorets-1989750442.html

https://ria.ru/20241205/chudotvorets-1868559495.html

https://ria.ru/20240521/prazdnik-1947214204.html

https://ria.ru/20241215/tserkovnyy-1907967065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, бари, россия, николай чудотворец, русская православная церковь, московская духовная академия, религиозные праздники