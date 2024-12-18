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РЖД выплатят 2,2 миллиона родным погибшей при ЧП в Мурманской области - РИА Новости, 18.12.2024
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23:14 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/murmansk-1990015045.html
РЖД выплатят 2,2 миллиона родным погибшей при ЧП в Мурманской области
РЖД выплатят 2,2 миллиона родным погибшей при ЧП в Мурманской области - РИА Новости, 18.12.2024
РЖД выплатят 2,2 миллиона родным погибшей при ЧП в Мурманской области
РЖД подтвердили, что одна из пострадавших в результате схода поезда № 11 Мурманск-Петербург скончалась в машине скорой помощи; компания выплатит родственникам... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T23:14:00+03:00
2024-12-18T23:14:00+03:00
происшествия
мурманск
санкт-петербург
ржд
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. РЖД подтвердили, что одна из пострадавших в результате схода поезда № 11 Мурманск-Петербург скончалась в машине скорой помощи; компания выплатит родственникам погибшей 2,2 миллиона рублей. "К сожалению, одна из пострадавших в результате схода поезда № 11 Мурманск – Санкт-Петербург скончалась в машине скорой помощи", - говорится в сообщении компании. "Родственникам погибшей компания выплатит 2 млн 200 тыс рублей. Кроме того, предусмотрена выплата возмещения от страховой компании "СОГАЗ", - добавили в РЖД.
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происшествия, мурманск, санкт-петербург, ржд, согаз
Происшествия, Мурманск, Санкт-Петербург, РЖД, Согаз
РЖД выплатят 2,2 миллиона родным погибшей при ЧП в Мурманской области

РЖД выплатят 2,2 миллиона родным погибшей при ЧП с поездом в Мурманской области

© Фото : Губернатор Чибис/TelegramСпасатели на месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области
Спасатели на месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : Губернатор Чибис/Telegram
Спасатели на месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. РЖД подтвердили, что одна из пострадавших в результате схода поезда № 11 Мурманск-Петербург скончалась в машине скорой помощи; компания выплатит родственникам погибшей 2,2 миллиона рублей.
"К сожалению, одна из пострадавших в результате схода поезда № 11 МурманскСанкт-Петербург скончалась в машине скорой помощи", - говорится в сообщении компании.
"Родственникам погибшей компания выплатит 2 млн 200 тыс рублей. Кроме того, предусмотрена выплата возмещения от страховой компании "СОГАЗ", - добавили в РЖД.
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Губернатор опубликовал список пострадавших в ЧП с поездом под Мурманском
22:29
 
ПроисшествияМурманскСанкт-ПетербургРЖДСогаз
 
 
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