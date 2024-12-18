https://ria.ru/20241218/murmansk-1990015045.html

РЖД выплатят 2,2 миллиона родным погибшей при ЧП в Мурманской области

РЖД выплатят 2,2 миллиона родным погибшей при ЧП в Мурманской области - РИА Новости, 18.12.2024

РЖД выплатят 2,2 миллиона родным погибшей при ЧП в Мурманской области

РЖД подтвердили, что одна из пострадавших в результате схода поезда № 11 Мурманск-Петербург скончалась в машине скорой помощи; компания выплатит родственникам... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T23:14:00+03:00

2024-12-18T23:14:00+03:00

2024-12-18T23:14:00+03:00

происшествия

мурманск

санкт-петербург

ржд

согаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989996814_13:0:820:454_1920x0_80_0_0_42b27a29e74b0429f8f2f2444fcc075d.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. РЖД подтвердили, что одна из пострадавших в результате схода поезда № 11 Мурманск-Петербург скончалась в машине скорой помощи; компания выплатит родственникам погибшей 2,2 миллиона рублей. "К сожалению, одна из пострадавших в результате схода поезда № 11 Мурманск – Санкт-Петербург скончалась в машине скорой помощи", - говорится в сообщении компании. "Родственникам погибшей компания выплатит 2 млн 200 тыс рублей. Кроме того, предусмотрена выплата возмещения от страховой компании "СОГАЗ", - добавили в РЖД.

https://ria.ru/20241218/murmansk-1990012346.html

мурманск

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мурманск, санкт-петербург, ржд, согаз