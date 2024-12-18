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РЖД выплатят 2,2 миллиона родным погибшей при ЧП в Мурманской области
РЖД выплатят 2,2 миллиона родным погибшей при ЧП в Мурманской области - РИА Новости, 18.12.2024
РЖД выплатят 2,2 миллиона родным погибшей при ЧП в Мурманской области
РЖД подтвердили, что одна из пострадавших в результате схода поезда № 11 Мурманск-Петербург скончалась в машине скорой помощи; компания выплатит родственникам... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T23:14:00+03:00
2024-12-18T23:14:00+03:00
2024-12-18T23:14:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. РЖД подтвердили, что одна из пострадавших в результате схода поезда № 11 Мурманск-Петербург скончалась в машине скорой помощи; компания выплатит родственникам погибшей 2,2 миллиона рублей. "К сожалению, одна из пострадавших в результате схода поезда № 11 Мурманск – Санкт-Петербург скончалась в машине скорой помощи", - говорится в сообщении компании. "Родственникам погибшей компания выплатит 2 млн 200 тыс рублей. Кроме того, предусмотрена выплата возмещения от страховой компании "СОГАЗ", - добавили в РЖД.
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происшествия, мурманск, санкт-петербург, ржд, согаз
Происшествия, Мурманск, Санкт-Петербург, РЖД, Согаз
РЖД выплатят 2,2 миллиона родным погибшей при ЧП в Мурманской области
РЖД выплатят 2,2 миллиона родным погибшей при ЧП с поездом в Мурманской области