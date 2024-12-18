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Вертолет с медиками готовится к вылету к месту ЧП в Мурманской области
Вертолет с медиками готовится к вылету к месту ЧП в Мурманской области - РИА Новости, 18.12.2024
Вертолет с медиками готовится к вылету к месту ЧП в Мурманской области
Вертолет территориального центра медицины катастроф готовится к вылету к месту столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области, пострадавшим РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:59:00+03:00
2024-12-18T18:59:00+03:00
2024-12-18T21:01:00+03:00
происшествия
мурманская область
мурманск
санкт-петербург
андрей чибис
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 18 дек — РИА Новости. Вертолет территориального центра медицины катастроф готовится к вылету к месту столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области, пострадавшим оказывается максимально возможная помощь, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. "Пострадавшие есть. Спасатели и медработники всем оказывают помощь. Скорая начала эвакуацию пострадавших в Кандалакшскую ЦРБ. Готовится к вылету вертолет территориального центра медицины катастроф", — написал Чибис в своем Telegram-канале. В среду (16:14 мск) в МЧС России по Мурманской области поступило сообщение о том, что в районе станции Княжая произошло боковое столкновение грузового состава с пассажирским поездом № 11 сообщением Мурманск — Санкт-Петербург. По предварительной информации, в результате происшествия сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20241218/poezd-1989974943.html
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происшествия, мурманская область, мурманск, санкт-петербург, андрей чибис, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мурманская область, Мурманск, Санкт-Петербург, Андрей Чибис, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Вертолет с медиками готовится к вылету к месту ЧП в Мурманской области
Чибис: вертолет с медиками готовится к вылету к месту ЧП в Мурманской области