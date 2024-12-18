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Чибис вернется в Мурманск после столкновения поездов
Чибис вернется в Мурманск после столкновения поездов - РИА Новости, 18.12.2024
Чибис вернется в Мурманск после столкновения поездов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что прерывает свою командировку в Москве из-за происшествия с грузовым и пассажирским поездами на юге... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:10:00+03:00
2024-12-18T18:10:00+03:00
2024-12-18T18:21:00+03:00
мурманск
происшествия
мурманская область
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МУРМАНСК, 18 дек – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что прерывает свою командировку в Москве из-за происшествия с грузовым и пассажирским поездами на юге региона и возвращается в Мурманск."Прерываю свою командировку в Москве и срочно вылетаю в Мурманск", - сообщил Чибис в своем Telegram-канале.В среду в 16.14 в МЧС по Мурманской области поступило сообщение о том, что в районе станции Княжая произошло боковое столкновение грузового состава с пассажирским поездом № 11 сообщением Мурманск - Санкт-Петербург. По предварительной информации, в результате происшествия сошли с рельс три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. По последним данным МЧС, пострадали 14 человек. Возбуждено уголовное дело.
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мурманск, происшествия, мурманская область, андрей чибис, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Мурманск, Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
Чибис вернется в Мурманск после столкновения поездов
Чибис возвращается из командировки в Мурманск после столкновения поездов