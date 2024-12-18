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К месту столкновения поездов в Мурманске направили бригады скорой помощи
К месту столкновения поездов в Мурманске направили бригады скорой помощи - РИА Новости, 18.12.2024
К месту столкновения поездов в Мурманске направили бригады скорой помощи
Число бригад скорой помощи, направленных к месту столкновения пассажирского и грузового поездов на юге Мурманской области, увеличено до семи, к месту... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:27:00+03:00
2024-12-18T17:27:00+03:00
2024-12-18T17:33:00+03:00
мурманск
происшествия
мурманская область
андрей чибис
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кандалакшский район
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МУРМАНСК, 18 дек - РИА Новости. Число бригад скорой помощи, направленных к месту столкновения пассажирского и грузового поездов на юге Мурманской области, увеличено до семи, к месту происшествия выехал глава Кандалакшского района, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале."Дополнительно направлены еще четыре бригады скорой. В итоге - семь бригад, и формируем резервные бригады скорой. По моему поручению на место едет глава Кандалакшского района", - написал Чибис.В среду в 16.14 в МЧС по Мурманской области поступило сообщение о том, что в районе станции Княжая произошло боковое столкновение грузового состава с пассажирским поездом № 11 сообщением Мурманск - Санкт-Петербург. По предварительной информации, в результате происшествия сошли с рельс три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Информация о пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20241218/poezd-1989956107.html
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мурманск, происшествия, мурманская область, андрей чибис, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кандалакшский район
Мурманск, Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кандалакшский район
К месту столкновения поездов в Мурманске направили бригады скорой помощи
К месту столкновения поездов в Мурманске направили семь бригад скорой помощи