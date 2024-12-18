https://ria.ru/20241218/msp-1989973987.html

При поддержке МСП Банка размещено 60% облигаций в Секторе Роста Мосбиржи

При поддержке МСП Банка размещено 60% облигаций в Секторе Роста Мосбиржи - РИА Новости, 18.12.2024

При поддержке МСП Банка размещено 60% облигаций в Секторе Роста Мосбиржи

МСП Банк в 2024 году выступил якорным инвестором для почти 40 малых и средних компаний, которые размещают свои облигации на Московской бирже, при этом половина... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T18:14:00+03:00

2024-12-18T18:14:00+03:00

2024-12-18T18:14:00+03:00

москва

нижний новгород

санкт-петербург

иван подберезняк

александр исаевич

мсп банк

корпорация мсп

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380385_0:191:1280:911_1920x0_80_0_0_b5883e9837026ff0c701e5445b32f878.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. МСП Банк в 2024 году выступил якорным инвестором для почти 40 малых и средних компаний, которые размещают свои облигации на Московской бирже, при этом половина из них вышли на фондовый рынок при поддержке дочернего банка Корпорации МСП впервые, сообщает Корпорация. Совокупный объем выпусков, организованных при участии МСП Банка, уже превысил 8 миллиардов рублей. При этом общий объем сделок, находящихся на стадии рассмотрения банком, составляет 13,6 миллиарда рублей. Объем инвестиций МСП Банка на текущий момент составляет более 2 миллиардов рублей, говорится в сообщении. Лидерами по количеству обращений в МСП Банк стали эмитенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Челябинска и Нижнего Новгорода. Чаще всего за якорными инвестициями и помощи в организации выпуска обращались предприниматели, занятые в сферах промышленности, сельского хозяйства, ИТ, торговли, в финансовом секторе. "В 2024 году количество размещений биржевых облигаций компаний МСП увеличилось почти на 40%, а географическая диверсификация выросла на 60% по сравнению с прошлым годом. Интерес бизнеса к привлечению финансирования за счет инструментов фондового рынка будет расти в среднесрочной перспективе. Сейчас при участии Корпорации МСП ведется активная работа по расширению мер господдержки для стимулирования большего количества компаний рассматривать альтернативные кредитованию способы привлечения инвестиций в свои проекты. Наличие поддержки со стороны институтов развития делает выход компании на фондовый рынок более простым и понятным", - подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич. Как отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, в 2024 году банк принял участие более чем в 60% выпусков эмитентов, включенных в Сектор Роста. "При этом мы развиваем свои компетенции в данном направлении и в декабре провели сделку в качестве основного организатора выпуска. Помогая компании пройти все необходимые шаги при регистрации облигационного выпуска, мы проводим тщательный аудит финансовых показателей бизнеса, а выступая в качестве "якоря" гарантируем до 50% выкупа общего объема бумаг", - рассказал Подберезняк. Среди эмитентов, разместивших облигации при поддержке МСП Банка в 2024 году, - технологичная компания "Мой Самокат" (Москва), предоставляющая в аренду устройства в сфере микромобильности. Дебютный выпуск облигаций разместил "Михайловский молочный завод" из Орловской области. Средства на бирже для развития привлекли МТК "Волгоградский завод весоизмерительной техники" и российская ИТ-компания МТК "Омега". Дочерний банк Корпорации МСП выступил также соорганизатором выпусков облигаций и якорным инвестором МТК "ХРОМОС Инжиниринг" из Нижнего Новгорода.

https://ria.ru/20241217/msp-1989424687.html

https://ria.ru/20241204/kmsp-1987120964.html

москва

нижний новгород

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, нижний новгород, санкт-петербург, иван подберезняк, александр исаевич, мсп банк, корпорация мсп, московская биржа