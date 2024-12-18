https://ria.ru/20241218/mazut-1990014353.html

Молодежные организации помогают в очистке пляжей Кубани от мазута

Молодежные организации помогают в очистке пляжей Кубани от мазута - РИА Новости, 18.12.2024

Молодежные организации помогают в очистке пляжей Кубани от мазута

Добровольцы акции "Мы вместе", активисты "Движения первых", "Молодой гвардии" ЕР и Народного фронта помогают очищать побережье Краснодарского края после... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T23:04:00+03:00

2024-12-18T23:04:00+03:00

2024-12-18T23:28:00+03:00

происшествия

анапа

краснодарский край

молодая гвардия

единая россия

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 18 дек – РИА Новости. Добровольцы акции "Мы вместе", активисты "Движения первых", "Молодой гвардии" ЕР и Народного фронта помогают очищать побережье Краснодарского края после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщается в Telegram-канале Росмолодежи. "Мывместе: волонтеры помогают в ликвидации последствий нефтяных загрязнений. Добровольцы общероссийской акции взаимопомощи #Мывместе, движения "Экосистема", участники Движения первых, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Молодой Гвардии "Единой России", Народного фронта присоединяются к ликвидации последствий нефтяных загрязнений в Краснодарском крае", - говорится в сообщении. Так добровольцы "Экосистемы" и молодежного центра Новороссийска устраняют разлив нефтепродуктов на берегах природного парка "Анапская пересыпь". Детские волонтерские отряды Движения первых совместно с наставниками собирают и поставляют инвентарь для очистки берега. Региональный и муниципальные штабы #Мывместе обследуют и выявляют участки с нефтепродуктами, очищая береговую линию, занимаются обеспечением пунктов обогрева и питания. Активисты "Молодой Гвардии" Анапы в районе Джемете собирают загрязненный песок, устанавливают барьеры для предотвращения распространения нефтепродуктов и информируют жителей, отмечают в федеральном агентстве. Кроме того, в специальных группах волонтеры отмечают точки на карте, где замечены пострадавшие птицы, забирают в оперативный штаб, моют и передают на реабилитацию. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы.

https://ria.ru/20241217/mazut-1989723500.html

https://ria.ru/20241218/volgoneft-1990004237.html

анапа

краснодарский край

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происшествия, анапа, краснодарский край, молодая гвардия , единая россия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе