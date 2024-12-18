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Молодежные организации помогают в очистке пляжей Кубани от мазута - РИА Новости, 18.12.2024
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23:04 18.12.2024 (обновлено: 23:28 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/mazut-1990014353.html
Молодежные организации помогают в очистке пляжей Кубани от мазута
Молодежные организации помогают в очистке пляжей Кубани от мазута - РИА Новости, 18.12.2024
Молодежные организации помогают в очистке пляжей Кубани от мазута
Добровольцы акции "Мы вместе", активисты "Движения первых", "Молодой гвардии" ЕР и Народного фронта помогают очищать побережье Краснодарского края после... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T23:04:00+03:00
2024-12-18T23:28:00+03:00
происшествия
анапа
краснодарский край
молодая гвардия
единая россия
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 18 дек – РИА Новости. Добровольцы акции "Мы вместе", активисты "Движения первых", "Молодой гвардии" ЕР и Народного фронта помогают очищать побережье Краснодарского края после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщается в Telegram-канале Росмолодежи. "Мывместе: волонтеры помогают в ликвидации последствий нефтяных загрязнений. Добровольцы общероссийской акции взаимопомощи #Мывместе, движения "Экосистема", участники Движения первых, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Молодой Гвардии "Единой России", Народного фронта присоединяются к ликвидации последствий нефтяных загрязнений в Краснодарском крае", - говорится в сообщении. Так добровольцы "Экосистемы" и молодежного центра Новороссийска устраняют разлив нефтепродуктов на берегах природного парка "Анапская пересыпь". Детские волонтерские отряды Движения первых совместно с наставниками собирают и поставляют инвентарь для очистки берега. Региональный и муниципальные штабы #Мывместе обследуют и выявляют участки с нефтепродуктами, очищая береговую линию, занимаются обеспечением пунктов обогрева и питания. Активисты "Молодой Гвардии" Анапы в районе Джемете собирают загрязненный песок, устанавливают барьеры для предотвращения распространения нефтепродуктов и информируют жителей, отмечают в федеральном агентстве. Кроме того, в специальных группах волонтеры отмечают точки на карте, где замечены пострадавшие птицы, забирают в оперативный штаб, моют и передают на реабилитацию. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы.
https://ria.ru/20241217/mazut-1989723500.html
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происшествия, анапа, краснодарский край, молодая гвардия , единая россия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Молодая гвардия , Единая Россия, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Молодежные организации помогают в очистке пляжей Кубани от мазута

Волонтеры молодежных организаций устраняют последствия разлива мазута на Кубани

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
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Дзен
КРАСНОДАР, 18 дек – РИА Новости. Добровольцы акции "Мы вместе", активисты "Движения первых", "Молодой гвардии" ЕР и Народного фронта помогают очищать побережье Краснодарского края после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщается в Telegram-канале Росмолодежи.
"Мывместе: волонтеры помогают в ликвидации последствий нефтяных загрязнений. Добровольцы общероссийской акции взаимопомощи #Мывместе, движения "Экосистема", участники Движения первых, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Молодой Гвардии "Единой России", Народного фронта присоединяются к ликвидации последствий нефтяных загрязнений в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.
Нефтепродукты вынесло на побережье Кубани после крушения танкеров в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Эксперт рассказал о последствиях вылившихся нефтепродуктов в Черное море
Вчера, 15:59
Так добровольцы "Экосистемы" и молодежного центра Новороссийска устраняют разлив нефтепродуктов на берегах природного парка "Анапская пересыпь". Детские волонтерские отряды Движения первых совместно с наставниками собирают и поставляют инвентарь для очистки берега.
Региональный и муниципальные штабы #Мывместе обследуют и выявляют участки с нефтепродуктами, очищая береговую линию, занимаются обеспечением пунктов обогрева и питания. Активисты "Молодой Гвардии" Анапы в районе Джемете собирают загрязненный песок, устанавливают барьеры для предотвращения распространения нефтепродуктов и информируют жителей, отмечают в федеральном агентстве.
Предъявление обвинения в нарушении правил безопасности движения капитанам танкеров Волгонефть - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Капитанов затонувших в Черном море танкеров задержали
21:16
Кроме того, в специальных группах волонтеры отмечают точки на карте, где замечены пострадавшие птицы, забирают в оперативный штаб, моют и передают на реабилитацию.
В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы.
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На борту судов находились в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма.

Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

На борту судов находились в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На фото: вывоз мешков с нефтепродуктами в Анапе.

Вывоз мешков с нефтепродуктами в Анапе

На фото: вывоз мешков с нефтепродуктами в Анапе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

По данным правительства, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

По данным правительства, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

По поручению губернатора на месте развернут оперативный штаб, проводится операция по устранению последствий.

В ликвидации загрязнения участвуют более 260 сотрудников оперативных служб, волонтеры и 50 единиц техники.

Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

По поручению губернатора на месте развернут оперативный штаб, проводится операция по устранению последствий.

В ликвидации загрязнения участвуют более 260 сотрудников оперативных служб, волонтеры и 50 единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Загрязнение морского побережья нефтепродуктами в районе Анапы угрожает птицам, в том числе краснокнижным.

Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

Загрязнение морского побережья нефтепродуктами в районе Анапы угрожает птицам, в том числе краснокнижным.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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6 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На фото: волонтеры отмывают от мазута баклана.

Волонтеры отмывают от мазута баклана, запачканного в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

На фото: волонтеры отмывают от мазута баклана.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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7 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе могут пострадать многие виды краснокнижных птиц.

Волонтер отмывает от мазута баклана, запачканного в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

В результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе могут пострадать многие виды краснокнижных птиц.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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8 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Есть два-три дня, чтобы собрать испачканных мазутом животных и попытаться их спасти, заявил РИА Новости директор АНО "Зеленая цивилизация" кандидат биологических наук Дмитрий Федоров.

Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

Есть два-три дня, чтобы собрать испачканных мазутом животных и попытаться их спасти, заявил РИА Новости директор АНО "Зеленая цивилизация" кандидат биологических наук Дмитрий Федоров.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудники МЧС помогают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе.

Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

На фото: сотрудники МЧС помогают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 10

Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 10

На борту судов находились в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 10

На фото: вывоз мешков с нефтепродуктами в Анапе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 10

По данным правительства, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 10

По поручению губернатора на месте развернут оперативный штаб, проводится операция по устранению последствий.

В ликвидации загрязнения участвуют более 260 сотрудников оперативных служб, волонтеры и 50 единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 10

Загрязнение морского побережья нефтепродуктами в районе Анапы угрожает птицам, в том числе краснокнижным.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
6 из 10

На фото: волонтеры отмывают от мазута баклана.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 10

В результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе могут пострадать многие виды краснокнижных птиц.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть два-три дня, чтобы собрать испачканных мазутом животных и попытаться их спасти, заявил РИА Новости директор АНО "Зеленая цивилизация" кандидат биологических наук Дмитрий Федоров.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото: сотрудники МЧС помогают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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10 из 10
 
ПроисшествияАнапаКраснодарский крайМолодая гвардияЕдиная РоссияФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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